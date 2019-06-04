Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 47,49 млрд рублейТАСС 08:24

Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26227 (с погашением 17 июля 2024 года) на сумму 47,487 млрд рублей, сообщается на сайте Московской биржи.
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Четвертьфиналы на «Ролан Гаррос» отложены из-за дождя

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Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая.
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Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.
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Китайский автопроизводитель Great Wall Motor открыл завод на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области, сообщается на сайте регионального правительства.
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