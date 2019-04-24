Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 4,6 млрд рублейТАСС вчера в 08:21
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26228 (с погашением 10 апреля 2030 года) на сумму 4,6 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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Минфин разместил ОФЗ выпуска 26227 на 54,4 млрд рублей при спросе в 91,8 млрд рублей
Finam.Ruвчера в 09:42
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