Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 4,6 млрд рублейТАСС 08:21
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26228 (с погашением 10 апреля 2030 года) на сумму 4,6 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Политика
Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР
Жители Донбасса смогут стать россиянами по упрощенной схеме Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:37
Авто
Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов
Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.
Обновлено в 09:50
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Политика
Путин назвал сверхзадачи России
Глава государства Владимир Путин назвал сверхзадачи России. Речь идёт об экономике и повышении производительности труда.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес
Рудинштейн рассказал о состоянии здоровья Пугачевой и Джигарханяна
Как отметил продюсер, Пугачева тоже находится в плохом состоянии. Ранее сообщалось, что Пугачева отметила свой 70-летний юбилей.
Обновлено вчера в 20:00
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт топлива в ряд стран
Экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и прибалтийские страны временно остановила Белоруссия, 23 апреля заявил журналистам заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб на семинаре-конференции «Экспорт в ЕС продукции концерна „Белнефтехим“».
Обновлено вчера в 05:33
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Общество
Армяне всего мира скорбят по жертвам геноцида
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 13:19
Общество
Фейк-улыбка актрисы из «Игры престолов» стала мемом
Улыбка Эмилии Кларк (Дейнерис Таргариен) из эпизода второй серии финального сезона «Игры престолов» превратилась в мем.
Обновлено в 13:07
Футбол
Зидан предложил посчитать титулы «Барселоны» и «Реала» в Ла Лиге
На пресс-конференции Зидан заявил журналистам: «Реал» завоевал 33 титула чемпиона.
Обновлено в 09:29
Политика
Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»
Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:17
Политика
Ким Чен Ын дал свое первое интервью российскому журналисту
Обновлено в 09:17
Футбол
Ростов — Локомотив 1:2
Московский "Локомотив" переиграл "Ростов" в матче 25-го тура чемпионата России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:54
Гаджеты
Названа причина поломок складного Samsung Galaxy Fold
Эксперты iFixit изучили новый смартфон Samsung Galaxy Fold и назвали причины его наиболее частых поломок.
Обновлено в 13:18
Общество
Беглов утвердил право льготников на бесплатный проезд в электричках
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал закон о праве бесплатного круглогодичного проезда в пригородных электричках шести льготным категориям горожан.
Обновлено в 08:28
Здоровье
ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей до пяти лет
В ВОЗ рассказали, что дети младше года должны двигаться ползком не менее 30 минут в день и в принципе не использовать гаджеты.
Обновлено в 11:43
Футбол
Главный врач «Зенита» осматривает Кокорина в СИЗО
Главный врач футбольного клуба "Зенит" в настоящее время осматривает игрока этого клуба Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка", где он находится по обвинению в участии в серии драк в Москве, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 03:52
Политика
Трамп направил военных на границу с Мексикой
Обновлено в 09:41
Происшествия
В центре Москвы горит кабина башенного крана на высоте 45 м
Кабина башенного крана, стоящего у здания в центре Москвы, горит на высоте 45 м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в среду.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Неизвестные в масках обстреляли во Франции кафе
Неизвестные люди в масках обстреляли кафе во французском городе Туркуэн, в департаменте Нор на севере страны.
Обновлено в 12:33
Кино
Фильм «Мстители 4: Финал» стартовал в Китае с абсолютным рекордом
Обновлено вчера в 17:12
Политика
Путин объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Сегодня президент упростил получение российского гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 13:44
Происшествия
Суд заочно арестовал двух сирийцев по делу об убийстве летчика Пешкова
Басманный суд Москвы заочно арестовал двух граждан Сирии, обвиняемых по делу об убийстве российского летчика, Героя России Олега Пешкова, самолет которого был сбит турецким истребителем в 2015 году.
Обновлено в 14:06
Авто
Обнародована информация о новом Toyota Land Cruiser 300
Новую генерацию Toyota Land Cruiser 300 представят на автосалоне в Токио, который пройдет 24 октября текущего года.
Обновлено в 01:01
Политика
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим рассказала о «непростом состоянии» певицы после ДТП
Певица Марина Максимова, известная как МакSим, находится в «непростом состоянии» после автомобильной аварии, участницей которой она стала, заявила продюсер исполнительницы Маргарита Соколова.
Обновлено в 09:06
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Наука
Видеоигры не влияют на социальное развитие мальчиков
Норвежские ученые рассказали, как компьютерные видеоигры влияют на социальные навыки детей в возрасте от 6 до 12 лет.
Обновлено в 09:41