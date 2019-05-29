Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 45,5 млрд рублейNews.ru вчера в 10:29
Минфин России реализовал 29 мая облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 45,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства. Спрос на бумаги составил 108,4 млрд рублей.
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Минфин РФ разместил ОФЗ 26225 на 27,9 млрд р под 8,19% при спросе 37,8 млрд р
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