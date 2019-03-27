Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 35,9 млрд рублейТАСС вчера в 09:48

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26224 (с погашением 23 мая 2029 года) на сумму 35,9 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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Иностранцы скупили рекордный объем рублей

Вести.Финансвчера в 22:44

Минфин привлек рекордный объем средств на рынке ОФЗ на фоне возвращения нерезидентов

Profinance.ruвчера в 12:26

Минфин предложит ОФЗ двух выпусков в среду

News.ru26 марта в 10:32

Минфин разместил ОФЗ выпуска 26224 на 35,9 млрд рублей при спросе в 41,5 млрд рублей

Finam.Ruвчера в 09:33

Итоги аукционов ОФЗ: спрос на гособлигации срочностью 5-10 лет сохраняется высоким

ПРАЙМвчера в 10:19

Минфин разместил ОФЗ на 35,9 млрд рублей

ТАССвчера в 09:48

Минфин 27 марта проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

Банки.ру26 марта в 09:28
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Происшествия

В Москве задержан педофил, который семь лет насиловал школьницу

53-летний москвич впервые надругался над одиннадцатилетней девочкой в 2007 году.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Адвокат сообщил об обстоятельствах задержания Абызова

Обновлено вчера в 07:40
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Недвижимость

Банк «Дом.РФ» запускает ипотеку на индивидуальное жилищное строительство

Банк "Дом.РФ" запускает ипотеку на покупку готового или строящегося дома с земельным участком без дополнительного залога, говорится в сообщении кредитной организации.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес

Саша Савельева впервые стала мамой

Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено вчера в 07:59
Политика

Бывший губернатор Хабаровского края задержан в Москве

Бывший губернатор Хабаровского края и полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев задержан в Москве, передают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Обновлено в 01:58
Авто

В 2019 году полностью прекратится оформление ПТС в бумажном виде

С 1 ноября 2019 года оформление ПТС в бумажном виде полностью прекратится.
Обновлено вчера в 19:21
Экономика

Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие

Авиация России и Киргизии проводят совместные учения

«Соединения и части Сил воздушной обороны Вооруженных сил Кыргызской Республики проводят тактические учения по всей республике совместно с российской авиабазой в городе Кант», — сообщают военные Киргизии.
Обновлено в 03:15
Происшествия

В Липецке в жуткой аварии на Октябрьском мосту погибли два человека

Ударом снесло верхнюю часть легковушки. Водитель и его пассажир погибли на месте аварии.
Обновлено в 01:39
Происшествия

В Казахстане возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета

Обновлено в 00:41
Политика

Тереза Мэй заявила о готовности уйти в отставку досрочно

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова уйти со своего поста в случае, если парламент одобрит согласованную ее правительством с Брюсселем сделку по Brexit, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 14:51
Политика

Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге Украины

Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге Украины.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия

«Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова

В начале 2014 г. на счета Blacksiris "Сибэко" и РЭС перевели 4 млрд руб. Этими деньгами злоумышленники "распорядились по своему усмотрению", полагает следствие.
Обновлено вчера в 22:45
Культура

YouTube удалил последние ролики Парфенова и Дудя

Обновлено в 02:34
Политика

Путин добавил Кемеровской области новое название

Президент Владимир Путин подписал указ о включении нового названия Кемеровской области в конституцию.
Обновлено вчера в 08:19
Футбол

Агбонлахор в возрасте 32 лет объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Габриэль Агбонлахор объявил о завершении карьеры.
Обновлено вчера в 15:39
Здоровье

Женщина родила два раза за месяц

Врачи не заметили, что из-за редкой аномалии развития у женщины имеется вторая матка, в которой растут еще два плода.
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес

Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Политика

Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами

Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Политика

Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы

Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.
Обновлено в 03:11
Происшествия

В Сиэтле несколько человек пострадали при стрельбе

Несколько человек пострадали в результате стрельбы в американском Сиэтле, сообщила полиция города.
Обновлено вчера в 20:27
Авто

Aurus планирует выпустить парадный кабриолет к 9 мая

Эксперты ожидают, что модель впервые дебютирует уже в нынешнем году на Параде Победы 9 мая.
Обновлено вчера в 08:21
Спорт

Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты

Обновлено вчера в 12:26
Гаджеты

«Роскачество» обновило рейтинг лучших смартфонов

Специалисты «Роскачества» протестировали 25 новейших смартфонов, появившихся на рынке с конца 2018 года.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Названы главные причины самоубийства российских полицейских

Чаще всего сотрудники российской полиции совершают самоубийство из-за домашних проблем и отсутствия интереса к карьерному росту.
Обновлено в 02:55
Общество

Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье

В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия

В Югре в 2019 году задержали четырех человек, планировавших теракты

"В текущем году задержана группа из четырех лиц, которая планировала совершение взрывов в местах массового скопления людей на территории Сургута и Сургутского района, а также подрывы административных зданий", - сказал Романица.
Обновлено в 03:11
Футбол

Люка Эрнандес продолжит карьеру в «Баварии»

Игрок обороны «Атлетико» Люка Эрнандес продолжит свою игровую карьеру в «Баварии».
Обновлено вчера в 02:45
Происшествия

В центре Москвы у 80-летней пенсионерки украли сумку с 2 млн рублей

Злоумышленник ограбил 80-летнюю пенсионерку на Проспекте Мира в столице, похитив у нее сумку с 2 млн рублей.
Обновлено в 01:48
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