Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 35,9 млрд рублейТАСС вчера в 09:48
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26224 (с погашением 23 мая 2029 года) на сумму 35,9 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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Минфин привлек рекордный объем средств на рынке ОФЗ на фоне возвращения нерезидентов
Profinance.ruвчера в 12:26
Минфин разместил ОФЗ выпуска 26224 на 35,9 млрд рублей при спросе в 41,5 млрд рублей
Finam.Ruвчера в 09:33
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Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года.
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Авиация России и Киргизии проводят совместные учения
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Ударом снесло верхнюю часть легковушки. Водитель и его пассажир погибли на месте аварии.
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Тереза Мэй заявила о готовности уйти в отставку досрочно
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова уйти со своего поста в случае, если парламент одобрит согласованную ее правительством с Брюсселем сделку по Brexit, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.
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Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге Украины
Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге Украины.
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«Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова
В начале 2014 г. на счета Blacksiris "Сибэко" и РЭС перевели 4 млрд руб. Этими деньгами злоумышленники "распорядились по своему усмотрению", полагает следствие.
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Президент Владимир Путин подписал указ о включении нового названия Кемеровской области в конституцию.
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Агбонлахор в возрасте 32 лет объявил о завершении карьеры
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Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
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Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.
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В Сиэтле несколько человек пострадали при стрельбе
Несколько человек пострадали в результате стрельбы в американском Сиэтле, сообщила полиция города.
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«Роскачество» обновило рейтинг лучших смартфонов
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Названы главные причины самоубийства российских полицейских
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В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
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"В текущем году задержана группа из четырех лиц, которая планировала совершение взрывов в местах массового скопления людей на территории Сургута и Сургутского района, а также подрывы административных зданий", - сказал Романица.
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Игрок обороны «Атлетико» Люка Эрнандес продолжит свою игровую карьеру в «Баварии».
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В центре Москвы у 80-летней пенсионерки украли сумку с 2 млн рублей
Злоумышленник ограбил 80-летнюю пенсионерку на Проспекте Мира в столице, похитив у нее сумку с 2 млн рублей.
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