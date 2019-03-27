Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 35,9 млрд рублейТАСС вчера в 09:48
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26224 (с погашением 23 мая 2029 года) на сумму 35,9 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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Минфин привлек рекордный объем средств на рынке ОФЗ на фоне возвращения нерезидентов
Profinance.ruвчера в 12:26
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:56, Ашберн
Спорт
Отец Загитовой не смотрел прокат дочери на чемпионате мира
Обновлено в 04:48
Происшествия
Китаянка родила близнецов от мужа и любовника одновременно
Первый пример рождения близнецов от разных отцов был описан американским врачом Джоном Арчером в 1810 году, когда белая женщина родила детей с разным цветом кожи.
Обновлено в 04:04
Политика
Пекин: торговые переговоры США и Китая проходят успешно
Официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн утром в четверг, 28 марта, заявил, что торговые переговоры Китая и Соединенных Штатов Америки в настоящий момент проходят успешно.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Серия мощных взрывов в украинском городе попала на видео
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Юрист из Приморья получил два года условно за репост в Telegram
Житель Приморского края, юрист Дмитрий Третьяков, арестованный год назад по подозрению в призывах к экстремизму после репоста сообщений в Telegram, осужден на два года условно, сообщил в четверг его адвокат Сергей Валиулин.
Обновлено в 04:51
Политика
Порошенко озвучил условие переговоров с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко допускает вероятность двухсторонних переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
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Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено вчера в 11:47
Армия и оружие
Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо
ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
Крупнейший челябинский вуз выбирает нового ректора
На конференции в Челябинском госуниверситете (ЧелГУ) 28 марта пройдут выборы ректора.
Обновлено вчера в 23:55
Авто
Aurus занимается разработкой преемника парадного кабриолета ЗИЛ
Стало известно, как будет выглядеть новая разработка российского бренда Aurus – парадный кабриолет, который называют преемником «ЗИЛа».
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Путин поприветствовал гвардейцев в Киргизии на их языке
Президент России Владимир Путин во время государственного визита в Киргизию поприветствовал местных гвардейцев на их языке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:25
Недвижимость
Банк «Дом.РФ» запускает ипотеку на готовые и строящиеся дома
Банк "Дом.РФ" запускает ипотеку на покупку готового или строящегося дома с земельным участком без дополнительного залога, говорится в сообщении кредитной организации.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Югре задержали четвертого исламиста, готовившего теракты
В Ханты-Мансийском автономном округе задержан четвертый участник банды, готовившей теракты на территории региона, следует из доклада главы окружного управления МВД Василия Романицы, озвученного в четверг на заседании региональной Думы.
Обновлено в 03:28
Наука
Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг
Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Общество
Онищенко объяснил расхождение в зарплатах в башкирском роддоме
Первый зампред комитета по образованию и науке в эфире НСН рассказал, как рассчитываются зарплаты медиков.
Обновлено вчера в 09:45
Футбол
Куртуа хочет видеть Азара в «Реале»
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа сказал, что хотел бы видеть полузащитника «Челси» Эдена Азара в мадридской команде.
Обновлено в 02:12
Общество
ЕС запретил пластиковую посуду и ватные палочки
Евросоюз ввел запрет на производство и продажу изготовленных из пластика предметов посуды, контейнеров для еды, столовых приборов, соломинок для напитков и ватных палочек.
Обновлено в 04:19
Наука
Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака
С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.
Обновлено в 00:44
Футбол
Агент Эрнандеса: «Думаю, что Абель покинет ЦСКА»
Футбольный агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы форварда ЦСКА Абеля Эрнандеса, рассказал о будущем своего клиента.
Обновлено в 03:30
Политика
Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Здоровье
Минздрав пока не видит оснований для увольнения врача-грубияна
Сегодня, 28 марта, министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков прокомментировал конфликтную ситуацию, центром которой стала врач-отоларинголог тарской больницы, обвиненная в хамском и непрофессиональном поведении по отношению к пациентам.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Иностранца задержали за два неудавшихся изнасилования в Петербурге
Как стало известно НЕВСКИМ НОВОСТЯМ, по версии следствия, свое первое преступление 29-летний уроженец Узбекистана Халим П. попытался совершить в ночь с 2 на 3 марта.
Обновлено в 04:24
Энергетика
«Газпром» может возобновить закупку газа в Туркмении
В ходе переговоров глава государства и руководитель крупнейшей российской энергетической компании обсудили вопросы, касающиеся возобновления «Газпромом» закупок туркменского газа в рамках действующего межправительственного соглашение между Туркменией и Россией о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 года.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
«Коммерсант» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова
Обвиняемый в хищении 4 млрд рублей экс-министр Михаил Абызов создал преступное сообщество, состоящее из двух обособленных групп.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения военного вертолета в Казахстане
В Сети появилось видео с места крушения военного вертолета Ми-8 в Кызылординской области Казахстана.
Обновлено в 02:09
Здоровье
Выросших в деревне детей признали менее восприимчивыми к болезням
Постоянное нахождение в среде, богатой разнообразными вирусами и бактериями, тренирует иммунную системы ребенка и делает ее устойчивой к болезням и аллергии.
Обновлено в 04:31
Транспорт
«Платон» могут начать использовать для отслеживания мусоровозов
Госсистема взимания платы с большегрузов "Платон" после успешного эксперимента по контролю за обращением с отходами в Московской области может быть использована для отслеживания маршрутов мусоровозов по всей России, сообщил РИА Новости представитель Минтранса РФ.
Обновлено в 04:50
Культура
YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.
Обновлено в 02:40
Наука
Генетики открыли четыре сотни мутаций, связанных с шизофренией
За последние годы генетики нашли несколько десятков генов, относительно слабо связанных с шизофренией, однако ученым до этого открытия так и не удавалось понять, как мутации в этих участках ДНК вызывают "голоса в голове", и как последствия этих "опечаток" можно ликвидировать.
Обновлено 25 марта в 12:02
Происшествия
Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
Обновлено в 04:14