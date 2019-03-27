Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 35,9 млрд рублейТАСС вчера в 09:48
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26224 (с погашением 23 мая 2029 года) на сумму 35,9 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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Минфин привлек рекордный объем средств на рынке ОФЗ на фоне возвращения нерезидентов
Profinance.ruвчера в 12:26
Минфин разместил ОФЗ выпуска 26224 на 35,9 млрд рублей при спросе в 41,5 млрд рублей
Finam.Ruвчера в 09:33
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Появилось видео последствий удара Израиля по Алеппо
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Политика
Зеленский высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука
Шоумен и кандидат в украинские президенты Владимир Зеленский пошутил над лидером страны Петром Порошенко, кандидатом Юлией Тимошенко, а также над лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.
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Происшествия
Михаила Абызова обвинили в создании ОПС
Михаилу Абызову главное Управление по расследованию особо важных дел СКР предъявило обвинение в организации преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничества (ч.3 ст. 210 и ч.4 ст. 159 УК ).
Обновлено 26 марта в 14:34
Происшествия
13 военных погибли при крушении вертолета в Казахстане
Минобороны Казахстана подтвердило гибель 13 военных на борту разбившегося вертолета. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Армия и оружие
Два корабля НАТО прибудут в порт Одессы
Корабли ВМС Канады и Испании — «Торонто» и «Санта Мария» — из состава постоянной военно-морской группы НАТО прибудут в порт Одессы 1 апреля, сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на представительство альянса на Украине.
Обновлено вчера в 13:22
Шоу-бизнес
Бандурин пошёл на ток-шоу, чтобы восстановить имущество после пожара
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Политика
ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года
Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 20:59
Транспорт
Шереметьево вводит обслуживание по электронным посадочным талонам
Международный аэропорт Шереметьево планирует с 4 апреля ввести обслуживание пассажиров по электронным посадочным талонам, сообщил «РИА Новости» генеральный директор АО «МАШ» Михаил Василенко.
Обновлено вчера в 21:24
Общество
Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети
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Усик отказался от боя с Лебедевым
Обновлено вчера в 20:42
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено вчера в 11:47
Политика
Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода
Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия
Две тысячи человек эвакуировали из-за бомбы времен войны в ФРГ
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Глава Росгидромета пожаловался на воровство с метеостанций
Ранее в интервью РИА глава Росгидромета сказал, что на российских метеоспутниках работает только треть оборудования.
Обновлено вчера в 20:38
Авто
Ford закроет производство легковых автомобилей в России
Компания Ford прекратит производство своих легковых автомобилей в России и сосредоточится только на сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV), сообщает «Коммерсант».
Обновлено вчера в 07:39
Технологии
«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного
Пользователи телефонной сети «Билайн» смогут получать дополнительный трафик интернета или бесплатно раздавать интернет за 8-ми часовой сон, за временный отказ от сотового телефона и прогулки, сообщают «Открытые системы».
Обновлено вчера в 14:23
Общество
В Башкирии врачи роддома зааплодировали своим «зарплатам»
Обновлено 26 марта в 08:17
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Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звёздных войн»
Обновлено вчера в 06:56
Происшествия
Повесивший кота житель Хабаровского края получил реальный срок
Как установил суд, в феврале этого года мужчина затянул на шее кота веревку и вывесил его на балконе своей квартиры.
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Худеющая звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина похвасталась растяжкой
Несколько часов назад в своем Instagram Скулкина опубликовала кадр, на котором она делает растяжку.
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Экономика
В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Обновлено вчера в 07:44
Авто
В Renault задумались о слиянии с концерном FIAT Chrysler
Объединение альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и FCA позволит создать автопроизводителя конкурирующего с Volkswagen Group и Toyota Motor.
Обновлено вчера в 15:24
Футбол
Судью облили кипятком во время футбольного матча в Аргентине
Обновлено вчера в 15:38
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Земляне смогут отправить свои аудиозаписи на Марс
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Футбол
Сульшер заинтересован в приобретении Лосано
Отмечается, что в приглашении мексиканского футболиста заинтересован Уле-Гуннар Сульшер.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
«Вынашивает томос»: в Сети высмеяли внешний вид Порошенко
Обновлено вчера в 21:45
Политика
В США заявили, что уверены в безопасности Boeing 737 MAX
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США уверено в безопасности самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 19:23