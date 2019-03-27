Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 35,9 млрд рублейТАСС 09:48

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26224 (с погашением 23 мая 2029 года) на сумму 35,9 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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Минфин продал ОФЗ более чем на 57 млрд рублей

Российская газета11:42

Минфин привлек рекордный объем средств на рынке ОФЗ на фоне возвращения нерезидентов

Profinance.ru12:26

Минфин 27 марта проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

Банки.рувчера в 09:28

Минфин разместил ОФЗ на 35,9 млрд рублей

ТАСС09:48

Минфин разместил ОФЗ выпуска 26224 на 35,9 млрд рублей при спросе в 41,5 млрд рублей

Finam.Ru09:33

Итоги аукционов ОФЗ: спрос на гособлигации срочностью 5-10 лет сохраняется высоким

ПРАЙМ10:19

Минфин разместил ОФЗ на 57,33 млрд рублей

News.ru10:22
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:47, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:38
Политика

В Ингушетии протестующие объявили митинг бессрочным

Организаторы митинга в Ингушетии против закона о референдуме объявили акцию бессрочной.
Обновлено вчера в 09:36
Шоу-бизнес

Как коллекторы преследуют его из-за Началовой, рассказал Фролов

Обновлено в 11:54
Политика

Бывший соратник Ельцина Бурбулис госпитализирован в Екатеринбурге

Бывший государственный секретарь, первый зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис госпитализирован в одну из больниц Екатеринбурга.
Обновлено в 13:23
Политика

Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Политика

Украина выдворит из страны российскую журналистку Бондарь

В СБУ оказались недовольны содержанием ее публикаций Служба безопасности Украины выдворит из страны журналистку из России Маргариту Бондарь, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 13:36
Футбол

«Бавария» заплатила рекордные деньги за еще одного чемпиона мира

Обновлено в 12:51
Футбол

Вадим Евсеев стал главным тренером «Уфы»

Обновлено в 13:36
Политика

Медведев назвал самые слабые регионы России

Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес

Визажист Ольги Бузовой со скандалом покинула проект «Мейкаперы»

Визажист Ольги Бузовой со скандалом покинула проект "Мейкаперы" Марина Гаева оказалась не готова к испытаниям в шоу, выходящем на телеканале "Пятница !".
Обновлено в 07:30
Общество

Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Быковский

Обновлено в 12:29
Наука

Создан алкоголь, который не вызывает похмелья

Не вызывающий похмелье алкоголь был создан профессором Имперского колледжа Лондона, научным сотрудником Хаммерсмитской больницы Дэвидом Наттом.
Обновлено в 06:31
Политика

МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года

Решение суда в МИДе назвали попыткой Вильнюса «подтасовать очевидные факты», которая отражает «деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России».
Обновлено в 13:13
Общество

Дальнобойщики протестуют в Кировском районе против системы «Платон»

Обновлено в 07:42
Армия и оружие

Разведка США назвала сроки поставок «Посейдонов» в армию РФ

Подводные атомные беспилотники "Посейдон" появятся на оснащении ВМФ России не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 07:06
Спорт

Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты

Обновлено в 12:56
Происшествия

Абызова поместили в одну камеру с обвиняемыми в убийстве и краже

Агентство уточняет, что бывший министр содержится в одной камере с подозреваемым в совершении убийства, а также с подозреваемым в краже, который ранее уже был судим.
Обновлено в 05:28
Политика

Порошенко не исключил переговоров с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:11
Общество

Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами

Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено в 06:10
Здоровье

Минздрав регламентирует получение пациентами выписок из медкарты

В заявлении, которое составляется в свободной форме, должны быть указаны фамилия, имя и отчество пациента, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, контакты – почтовый адрес, электронная почта и телефон, а также наименование медицинских документов, выписки из которых или копии которых нужны, или период, за который необходимы сведения о состоянии здоровья.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Экипаж разбившегося в Казахстане военного вертолета погиб

Обновлено в 12:16
Хоккей

Овечкин вышел на 13-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Обновлено в 06:00
Авто

Daimler продаст 50% доли Smart китайской Geely

Обновлено в 05:07
Происшествия

В Казани в многоэтажке произошел взрыв и пожар

Обновлено в 05:51
Происшествия

В Вене задержан подозреваемый в организации терактов

В столице Австрии, Вене, был задержан 42-летний выходец из Ирака, который мог быть причастен к попыткам совершения терактов на скоростных железнодорожных трассах Германии.
Обновлено в 12:05
Спорт

Бутырская высказалась об отношениях Медведевой и Тутберидзе

Обновлено в 09:52
Политика

Стало известно, когда Дворкович уехал из России

Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено в 12:46
Культура

Мединский вернул народному артисту гитару, на которой тот играл 15 лет

Министр культуры России Владимир Мединский в среду передал в дар народному артисту РФ, джазмену Алексею Кузнецову гитару Gibson Super 400.
Обновлено в 10:10
Экономика

Совет Федерации одобрил поправки об индексации пенсий

Законодательная инициатива, позволяющая доиндексировать пенсии неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, одобрена Советом Федерации РФ 27 марта.
Обновлено в 06:40
Авто

Немецкий авторынок увеличился на 3% в феврале

Обновлено в 04:29
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