Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 35,9 млрд рублейТАСС 09:48
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26224 (с погашением 23 мая 2029 года) на сумму 35,9 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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Минфин в среду предложит инвесторам новый выпуск облигаций на 400 млрд рублей
Profinance.ru25 марта в 13:24
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:14, Ашберн
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Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
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Напомним, что ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о необходимости сохранить членство России в ПАСЕ.
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Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
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Россия поддержала план Медведчука по восстановлению мира на Украине
Россия поддерживает выдвинутый председателем политсовета украинской "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктором Медведчуком план восстановления мира на Украине, заявил полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.
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Первый муж Началовой ответил на обвинения в смерти певицы
Первый муж российской певицы Юлии Началовой — музыкант и продюсер Дмитрий Ланской — прервал молчание и попытался ответить на тот негатив, который обрушился на него после смерти бывшей супруги.
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Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: «Корректно, уважительно, качественно».
Обновлено в 03:43
Общество
Апрельское тепло придет в Москву уже в ближайшие дни
В ближайшие дни температура и будет ниже нормы: 28 марта в Москве ночью будет 2-4 градуса мороза, по области до - 7. Отрицательные значения сохранятся и в ночь на пятницу.
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Общество
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Северному речному вокзалу Москвы, реконструкция которого началась в конце 2018 года, вернут первоначальную функцию обслуживания пассажиров речного транспорта, сообщила пресс-служба Москомэкспертизы.
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Армия и оружие
В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр»
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Брат Дворковича объяснил его отсутствие в России командировкой
Бывший заместитель председателя правительства России, президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович находится за границей в командировке.
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В ПФР уточнили порядок получения соцпенсий по месту проживания
Граждане России при отсутствии зарегистрированного места жительства могут получать социальную пенсию по месту фактического проживания после подачи личного заявления в Пенсионный фонд.
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В Крыму задержали 20 членов террористической организации
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Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети
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Владимир Путин: Россия выполнила все требования по борьбе с допингом
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на предстоящих летних олимпийских играх 2020 года в Токио не должно быть допинговых скандалов в отношении российских атлетов.
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Недельная инфляция в России в период с 19 по 25 марта 2019 года составила 0,1%, удерживаясь на этом уровне девятую неделю подряд.
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Совет Федерации одобрил закон о доиндексации пенсий
Совет Федерации одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера, передает РИА «Новости».
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Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине
Шоумен Владимир Зеленский менее чем за неделю до выборов опережает действующего главу государства Петра Порошенко почти на 10%, разница в позициях их рейтингов сократилась на 3% по сравнению с предыдущим опросом, следует из данных социологического опроса, опубликованного в среду центром "Социс".
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Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
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Ранее в Минтруде сообщили о значительном числе безработных в Тыве.
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Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы.
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Происшествия
В офис московского «Яблока» нагрянула полиция
Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в Twitter партии в среду, 27 марта.
Обновлено в 10:20
Происшествия
На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон»
На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон».
Обновлено в 12:03