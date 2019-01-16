Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 35,1 млрд рублейРоссийская газета 09:45
Минфин удачно провел третий недельный аукцион, где размещал "инфляционные" облигации федерального займа (ОФЗ-ИН), следует из сообщения ведомства. Таким образом, министерство продало весь запланированный на 16 января объем бумаг на 35 миллиардов рублей.
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