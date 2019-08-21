Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 25 млрд рублейRambler News Service вчера в 12:29
Минфин разместил на аукционе 2 выпуска облигаций федерального займа: ОФЗ с постоянным купонным доходом объемом 20 млрд рублей с датой погашения в апреле 2030 года и ОФЗ с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции, объемом 5,341 млрд рублей с датой погашения в феврале 2028 года, следует из материалов на сайте Минфина.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:05, Ашберн
Общество
Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам
Ранее иски на 13 млн руб. к оппозиционерам подали ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на улице Тверской).
Обновлено в 05:04
Политика
В Крыму оценили слова Зеленского о возможности возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности возвращения России в G8.
Обновлено в 02:34
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.
Обновлено в 04:30
Общество
В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей
Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13% до 4%. Он написал обращение главе Минфина Антону Силуанову, сообщает RT.
Обновлено в 03:32
Здоровье
Все хирурги больницы на Урале написали заявления об увольнении
Все хирурги горбольницы № 1 Нижнего Тагила, второго по величине города Свердловской области, написали заявления об увольнении.
Обновлено в 06:06
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Технологии
Тестирование очков с функцией распознавания лиц завершится осенью 2019 года
Тестирование очков дополненной реальности с функцией распознавания лиц завершится осенью 2019 года, после чего планируется начать их активное использование для распознавания преступников в местах большого скопления людей.
Обновлено в 06:24
Политика
Евросоюз выступил против возвращения России в G8, сообщил источник
Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия не исключает возобновления формата G8, однако это "не самоцель".
Обновлено в 05:13
Авто
Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4
В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.
Обновлено в 05:50
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
Работник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков
Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Вагоны сошли с рельсов из-за размыва дождями путей в Прикамье
Вагоны опрокинулись из-за размытого дождями железнодорожного полотна. Сейчас сотрудники железной дороги пытаются укрепить размытые пути.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
В США предложили включить в СНВ-3 «все новое оружие России»
Как сообщало ИА REGNUM, СНВ-3 был подписан в апреле 2010 года между Россией и США и будет действовать до февраля 2021 года.
Обновлено в 00:14
Авто
Mail.Ru Group купит каршеринг YouDrive
Обновлено в 04:00
Авто
Hyundai осенью покажет во Франкфурте электрокар в стиле ретро
На Международном автосалоне во Франкфурте (Германия), который пройдет с 10 по 22 сентября 2019 года, компания Hyundai представит новый электрический концепт-кар «45».
Обновлено в 06:40
Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Путин ответил на вопрос о планах после 2024 года
Президент РФ Владимир Путин вновь ответил на вопрос журналистов о том, что он будет делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Игры
CD Projekt RED представила семь скриншотов Cyberpunk 2077
Обновлено 20 августа в 05:59
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Хоккей
«Сибирь» обменяла права на хоккеиста Яшкина в московское «Динамо»
Новосибирский хоккейный клуб "Сибирь" обменял права на чешского форварда Дмитрия Яшкина в московское "Динамо", взамен получив денежную компенсацию.
Обновлено вчера в 07:33
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Общество
Twitter удалил сообщение пользователя с оскорблением флага России
«По требованию Роскомнадзора администрация сервиса микроблогов Twitter удалила сообщение пользователя с изображением, в неприличной форме оскорбляющим государственный флаг Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Обновлено в 06:19
Авто
В Москве нашли советский самодельный автомобиль «Юна»
Напомним, что история «Юны» началась в конце 60-х годов прошлого века, когда братья Юрий и Станислав Алгебраистовы, вдохновившись проектами других советских «самодельщиков», решили построить полноценный автомобиль своими руками.
Обновлено в 06:25
Футбол
Семак прокомментировал свою дисквалификацию
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
Обновлено в 04:57
Общество
В онкоцентре имени Блохина начались массовые сокращения
В пресс-службе медицинского учреждения подчеркивают, что изменения не приведут к закрытию структурных подразделений и увольнениям.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 04:51