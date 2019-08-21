Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 25 млрд рублейRambler News Service 12:29
Минфин разместил на аукционе 2 выпуска облигаций федерального займа: ОФЗ с постоянным купонным доходом объемом 20 млрд рублей с датой погашения в апреле 2030 года и ОФЗ с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции, объемом 5,341 млрд рублей с датой погашения в феврале 2028 года, следует из материалов на сайте Минфина.
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«Он никогда мне не нравился». Экс-игрок «Уфы» рассказал о конфликте с Насри
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Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе завершилось в Минске.
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