Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 25 млрд рублейRambler News Service 12:29

Минфин разместил на аукционе 2 выпуска облигаций федерального займа: ОФЗ с постоянным купонным доходом объемом 20 млрд рублей с датой погашения в апреле 2030 года и ОФЗ с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции, объемом 5,341 млрд рублей с датой погашения в феврале 2028 года, следует из материалов на сайте Минфина.
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