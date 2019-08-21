Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 25 млрд рублейRambler News Service 12:29
Минфин разместил на аукционе 2 выпуска облигаций федерального займа: ОФЗ с постоянным купонным доходом объемом 20 млрд рублей с датой погашения в апреле 2030 года и ОФЗ с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции, объемом 5,341 млрд рублей с датой погашения в феврале 2028 года, следует из материалов на сайте Минфина.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:52, Ашберн
Политика
На сайте Кремля опубликовали отредактированную речь Эммануэля Макрона во время его встречи с Владимиром Путиным
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что это недоразумение, произошедшее из-за ошибки переводчика.
Обновлено в 15:30
Здоровье
В Чечне открыли новую районную больницу
Новую районную больницу, включающую лечебный корпус с поликлиникой и административное здание со станцией скорой помощи, открыли в среду в Сунженском районе Чечни.
Обновлено в 10:35
Политика
В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8
Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса. Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.
Обновлено в 07:45
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Виторган вспомнил «сломанный нос» Богомолова в Instagram Собчак
Бывший муж Ксении Собчак актёр Максим Виторган намекнул на то, что в действительности не ломал нос режиссёру Константину Богомолову.
Обновлено в 09:16
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Обновлено вчера в 20:16
Политика
Россия потребовала пересмотра арбитражного решения по иску Ощадбанка
Россия попросила о пересмотре арбитражного решения по иску украинского Ощадбанка из-за недобросовестного поведения истца в процессе, сообщили в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 13:35
Футбол
Кононов заявил о готовности «Спартака» к матчу с «Брагой»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что красно-белые готовы к завтрашнему матчу плей-офф отбора Лиги Европы с португальской "Брагой".
Обновлено в 13:33
Происшествия
Врачей архангельской больницы обманули по поводу безопасности работы с пострадавшими при взрыве под Северодвинском
Врачей Архангельской областной больницы обманули по поводу безопасности работы с пострадавшими при взрыве под Северодвинском.
Обновлено в 15:00
Политика
Президент Финляндии заговорил с Путиным по-русски
Президент Финляндии Саули Ниинистё заговорил на русском языке во время встречи с Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:37
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в поджоге мужчины
Полиция задержала двух человек, которых подозревают в поджоге мужчины на юге столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Наташа Королева и Тарзан отметили годовщину свадьбы
21 августа влюбленные отпраздновали 16-ю годовщину свадьбы. Об этом в своем Instagram рассказал танцор.
Обновлено в 12:07
Политика
Россия и Украина подошли к решающей стадии обмена пленными
Как обмен повлияет на российско-украинские отношения Возвращение на Украину задержанных моряков и приговоренных к тюремным срокам граждан этой страны было приоритетом предыдущего президента страны Петра Порошенко и нынешнего — Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:41
Армия и оружие
Катакомбы сирийских джихадистов показали на видео
Обновлено в 02:08
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Наука
Segway-Ninebot создала самоуправляемый беспилотный электросамокат
Инженеры компании Segway-Ninebot создали электрический самокат, который умеет самостоятельно приезжать на зарядную станцию.
Обновлено в 04:01
Музыка
Limp Bizkit даст концерт в Краснодаре
Обновлено в 13:44
Армия и оружие
Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа
"Некоторое время назад засекли один пуск ракеты с территории сектора Газа в сторону Израиля" - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:44
Футбол
Олимпиакос — Краснодар 1:0 (Перерыв)
Телеканал «Матч ТВ» покажет прямую трансляцию встречи между «Олимпиакосом» и «Краснодаром» в Лиге чемпионов.
Обновлено в 07:14
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Крокодил Фиделя Кастро напал на шведского пенсионера
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Фигурное катание
Российского танцора танго дисквалифицировали за удар жены кулаком
Танцор за кулисами ударил свою жену кулаком в лицо, после чего девушке предложили, во-первых, обратиться в полицию, во-вторых, выступить в финале с другим партнером.
Обновлено в 11:38
Политика
Украинских осужденных собрали в Москве
Пятеро граждан Украины, которые, судя по всему, в настоящее время находятся в «Лефортово», в разные время были осуждены российскими судами и направлены для отбывания наказания в разные регионы страны.
Обновлено в 14:12
Здоровье
Медики рассказали о полезных свойствах хурмы
Специалисты назвали несколько целебных свойств для человеческого организма замечательной тропической ягоды.
Обновлено в 10:13
Политика
Трамп призвал Apple покинуть Китай
Президент США Дональд Трамп призвал руководителей американской корпорации Apple вывести весь свой бизнес из Китая.
Обновлено вчера в 15:40
Баскетбол
Боломбой не сыграет за сборную России по баскетболу на ЧМ-2019
Центровой московского ЦСКА Джоэль Боломбой не поможет сборной России по баскетболу на предстоящем чемпионате мира, который пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.
Обновлено в 11:15