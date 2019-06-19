Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 20 млрд рублей под 7,68% годовыхТАСС 07:16
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26230 (с погашением 16 марта 2039 года) на сумму 20 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:03, Вашингтон
Политика
Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек
Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Обновлено в 07:11
Энергетика
Польша оценила объем поступившей по «Дружбе» загрязненной нефти
Объем загрязненной нефти, поступившей по нефтепроводу «Дружба» на территорию Польши, оценивается в 1 млн т. Об этом в среду, 19 июня, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Обновлено в 05:08
Авто
В России в июне 7 марок обновили ценники на свои модели
Эксперты выяснили, что в период с 1 по 15 июня 7 автопроизводителей изменились цены на ряд моделей.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Неизвестные хотели сжечь ратушу, суд и вокзал в Австрии
Целью злоумышленников стали ратуша, суд, здание городского областного городского управления и вокзал.
Обновлено в 06:31
Происшествия
СК возбудил дело после гибели мужчины в ходе драки у метро в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в драке около станции метро «Электрозаводская» в Москве.
Обновлено в 06:08
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Здоровье
В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать напитки в жару
Определить, какой из напитков натуральный квас помогут несколько "примет".
Обновлено в 01:00
Авто
Honda восстановила грузовик Chevy в честь собственной истории
Чтобы правильно воссоздать классический пикап Chevy, Honda также приобрела пару старинных мотоциклов для грузовика, в частности, CB160 и Honda 50.
Обновлено в 02:58
Общество
В России запретили еще одно лекарство от кашля
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) принял решение об изъятии из обращения лекарственного препарата от кашля «Сиресп», содержащее фенспирид.
Обновлено вчера в 14:50
Экономика
Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 03:29
Космос
У звезды Тигардена обнаружено два аналога Земли
В рамках проекта CARMENES по поиску потенциально обитаемых миров у близлежащих красных карликов астрономы обнаружили две экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды Тигардена, каждая из которых немногим превосходит по размеру Землю и может содержать на поверхности жидкую воду.
Обновлено вчера в 15:20
Экономика
Владимир Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти»
Компания, представляющая интересы Владимира Лисина, купила 14,4% акций банка "Зенит" в 2007 году, затем его доля в кредитной организации снижалась.
Обновлено в 04:29
Наука
Два российских суперкомпьютера вошли в рейтинг мощнейших в мире
Российские суперкомпьютеры вошли в рейтинг самых производительных вычислительных систем в мире по версии проекта Top500.
Обновлено в 05:38
Хоккей
Барбашев упал с пожарной машины во время парада «Сент-Луиса»
Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев не удержался на ногах и упал с пожарной машины.
Обновлено в 04:25
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Интернет
Microsoft добавит новую клавишу на клавиатуру
Американская компания Microsoft добавит на клавиатуру персональных компьютеров новую клавишу, предназначенную для работы с приложениями из пакета Office, об этом сообщает The Verge.
Обновлено в 05:34
Футбол
ЦСКА выкупил у «Эвертона» футболиста Влашича
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Подмосковье обрушился мост через реку Лама
Как сообщили «РИА Новости», мост установлен над рекой Лама, на которой и стоит Волоколамск.
Обновлено в 07:11
Здоровье
Ученые: Ношение грязной обуви дома сокращает риск астмы у детей
Ношение в доме грязной уличной обуви помогает сократить риск развития у детей астмы.
Обновлено в 02:21
Кино
В Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии начались съемки пилотного эпизода приквела «Игры престолов». Сериал получил рабочее название «Долгая ночь».
Обновлено в 03:29
Происшествия
Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову
В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Госдума создает в России маркетплейс финансовых услуг
Пакет законопроектов, направленных на создание в РФ системы онлайн-супермаркета финансовых продуктов и услуг — маркетплейс, — Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Навки впервые победила на соревнованиях
4-летняя Надя заняла первое место. Пока мир ахает по поводу достижений на льду Саши Плющенко, подросла еще одна звезда фигурного катания.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапируют поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию, находящуюся в одной из ближайших к Москве областей.
Обновлено вчера в 11:33
Общество
Еще 8 пензенских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов
Обновлено в 02:26