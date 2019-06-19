Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 20 млрд рублей под 7,68% годовыхТАСС 07:16

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Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26230 (с погашением 16 марта 2039 года) на сумму 20 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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