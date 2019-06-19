Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 20 млрд рублей под 7,68% годовыхТАСС 07:16
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26230 (с погашением 16 марта 2039 года) на сумму 20 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП в Подмосковье
В результате ДТП пострадали семь человек: пять пассажиров автобуса и два водителя, добавил собеседник агентства.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении
Вместе с Бойко-Великим была задержана председатель правления банка «Кредит-Экспресс» Алла Кабанова, руководитель московского филиала банка и ряд других лиц, говорят собеседники РБК.
Обновлено в 14:32
Общество
Водителей хотят лишать прав за отсутствие ОСАГО
Водителей, которые второй раз попались без страхового полиса ОСАГО, предлагают лишать прав или штрафовать на пять тысяч рублей.
Обновлено в 11:00
Политика
США могут предложить Турции компенсацию за отказ от С-400
29 мая Госдеп США сообщил о подготовке санкций против Анкары и возможном ее исключении из программы создания F-35 в случае завершения контракта по С-400.
Обновлено в 13:41
Происшествия
При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека
В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.
Обновлено в 13:44
Происшествия
СМИ сообщили об обысках в администрации Пушкинского района Подмосковья
Сотрудники полиции пришли с обысками в администрацию Пушкинского района Подмосковья.
Обновлено в 15:19
Происшествия
Россиянки вышли к зданию СК в защиту сестер Хачатурян
Обновлено в 13:50
Космос
У звезды Тигардена обнаружено два аналога Земли
В рамках проекта CARMENES по поиску потенциально обитаемых миров у близлежащих красных карликов астрономы обнаружили две экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды Тигардена, каждая из которых немногим превосходит по размеру Землю и может содержать на поверхности жидкую воду.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Во время прогулки с собакой житель города Колпино обнаружил в кустах новорожденную девочку.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»
Обновлено вчера в 21:09
Экономика
Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд
Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
Обновлено в 15:11
Политика
Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам
Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию.
Обновлено в 12:00
Энергетика
Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»
Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:35
Экономика
Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию
Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 09:35
Технологии
Детский контент на YouTube могут перенести в отдельное приложение
Руководство популярного видеохостинга YouTube рассматривает возможность переноса детского контента в отдельное приложение, чтобы защитить детей от нежелательных материалов.
Обновлено в 14:20
Наука
На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя
Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Американский суд приговорил россиянина Тищенко к году заключения
В США суд приговорил россиянина Олега Тищенко к году лишения свободы за покупку документации к американским военным самолетам.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Киркоров прокомментировал ЧП с самолетом при посадке
По данным сайта Flightradar24, пассажирский лайнер компании S7 совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово, ударившись шасси о взлетно-посадочную полосу.
Обновлено вчера в 12:38
Космос
Россия и Индия проведут эксперимент на китайской космической станции
Россия совместно с Индией проведет на китайской космической станции эксперимент по спектроскопическому исследованию газовых туманностей, заявил замдиректора по научной работе Института астрономии РАН Михаил Сачков.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Петербурге на территории завода произошел пожар
Пожар произошел на территории завода в Санкт-Петербурге на площади 100 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС.
Обновлено в 14:25
Политика
Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».
Обновлено в 14:50
Происшествия
После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело
В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
Политика
Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса
Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса.
Обновлено в 14:57
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Общество
В Норвегии может быть создана первая в мире «зона без времени»
При создании зоны без времени жители надеются на гибкий график в школах и на работе, которая чаще всего касается туризма и рыболовства.
Обновлено в 00:23
Происшествия
В Чемодановке цыганские дома взяли под охрану после конфликта
Дома и имущество цыганских семей, покинувших село Чемодановка близ Пензы и соседнее село Лопатки после массовой драки с гибелью человека, находятся под охраной, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Обновлено в 10:30