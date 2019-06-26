Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 18,4 млрд рублейТАСС 08:06
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26228 (с погашением 10 апреля 2030 года) на сумму 18,4 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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Энергетика
Минфин и Минэнерго договорились о механизме компенсации нефтяникам
Минфин и Минэнерго договорились о повышении НДПИ, чтобы компенсировать выплаты нефтяным компаниям за поставку топлива на внутренний рынок в 2020 г. Об этом журналистам сообщил директор департамента налогового регулирования Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено вчера в 13:56
Транспорт
Российских водителей могут лишить прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.
Обновлено вчера в 23:40
Спорт
WADA может открыть свыше ста дел в отношении спортсменов из России
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может открыть свыше ста дел в отношении российских спортсменов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:15
Футбол
РФС пожалуется на Федерацию футбола Грузии в ФИФА
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что организация планирует направить в ФИФА жалобу на Федерацию футбола Грузии (ФФГ).
Обновлено в 09:27
Спорт
Двойника футболиста Месси обвинили в соблазнении 23 девушек
Жителя Ирана Резу Парастеша обвинили в совращении 23 девушек, которые он якобы совершил, пользуясь внешним сходством с аргентинским футболистом Лео Месси.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Суд получил ходатайство полиции об аресте «московского отравителя»
Таганский суд столицы получил ходатайство полиции об аресте уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, который подозревается в серии отравлений и ограблений москвичей, следует из официальной базы суда.
Обновлено в 08:27
Экономика
Bloomberg оценил состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд
В основе состояния 53-летнего Мордашова, которое Bloomberg оценивает в $19,8 млрд, акции ПАО «Северсталь».
Обновлено в 05:07
Политика
Мантуров прокомментировал сообщения о расходах в командировках
Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 09:16
Политика
США направили России ноту протеста по поводу Пола Уилана
«Посольство США направило ноту протеста в МИД России в связи с ненадлежащим обращением с Полом Уиланом в СИЗО», — говорится в сообщении в Twitter.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Саша Савельева получила звание «Мама года»
Обновлено вчера в 15:58
Общество
Верховный суд отменил проведение референдума по свалке в Шиесе
В результате Верховный суд отменил решение о проведении референдума и дело возвращается в Архангельский областной суд.
Обновлено вчера в 13:07
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Председатель совета директоров Чарльз Райан отметил, что Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году «возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования её лидерских позиций на российском рынке».
Обновлено в 04:39
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Политика
Россия обвинила Плахотнюка в руководстве международным наркосиндикатом
В среду, 26 июня, Следственный департамент МВД России предъявил заочное обвинение бывшему лидеру Демократической партии Молдавии, одному из богатейших бизнесменов страны Владимиру Плахотнюку в руководстве преступным сообществом и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК).
Обновлено в 09:18
Политика
Кабмин согласовал кандидатуры новых украинских губернаторов
Кабинет министров Украины на заседании в среду, 26 июня, согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций.
Обновлено в 08:20
Футбол
Дзюба стал лучшим игроком сезона по версии РФС
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим футболистом сезона-2018/19 по версии Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России
Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом
Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
У отца Юлии Началовой обнаружили рак
На программу приехал и сам доктор Барак, который рассказал о том, какой опасности удалось избежать Виктору Началову.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
Глава МВД предложил ввести конфискацию машин у пьяных водителей
Глава МВД Владимир Колокольцев предложил ввести конфискацию автомобилей у водителей, которых поймали за рулем в пьяном виде.
Обновлено в 08:19
Общество
РПЦ предложила закрепить права эмбриона в законодательстве
Право на человеческую идентичность, на жизнь и развитие предложено законодательно закрепить за человеческим эмбрионом в проекте документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», разработанном Межсоборным присутствием Русской православной церкви.
Обновлено в 08:34
Политика
Кремль сообщил детали встречи Трампа с Путиным
Обновлено в 09:39
Происшествия
Reuters узнал о краже Китаем данных у крупнейших ИT-компаний мира
Связанные с Китаем хакеры смогли проникнуть в сети крупнейших технологических компаний, сообщает Reurters со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:18
Авто
Audi презентовала обновлённый кроссовер Audi Q7
Audi презентовала обновлённый кроссовер Audi Q7, который теперь выполнен в стилистике новых Audi A6 и A7.
Обновлено в 03:43
Происшествия
«Фонтанка»: в суд передали дело сотрудника ФСБ, пытавшего петербургского бизнесмена охотничьим карабином
В Петербурге СК возбудил дело о пытках бизнесмена, которому сотрудник ФСБ вонзил в анус ствол карабина "Медиазона" подробно писала, как 7 мая 2018 года сотрудник ФСБ во время обыска воткнул бизнесмену в задний проход охотничий карабин "Тигр".
Обновлено в 09:09
Общество
Токсины сделали воду Байкала непригодной для питья
Концентрация продуцирующих токсины бактерий выросла в воде озера Байкал до предельных значений.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Без лишнего веса: Стас Ярушин привел себя в форму
Артист выразил надежду, что для некоторых подписчиков, страдающих лишним весом, эти фотографии могут стать мотиватором.
Обновлено в 08:56