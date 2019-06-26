Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 18,4 млрд рублейТАСС 08:06

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26228 (с погашением 10 апреля 2030 года) на сумму 18,4 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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Минфин разместил ОФЗ выпуска 26228 на 18,4 млрд рублей при спросе в 46,6 млрд рублей

Finam.Ru07:38

Минфин разместил ОФЗ на 18,4 млрд рублей

ТАСС08:06

Минфин РФ разместил ОФЗ на 18,4 млрд руб из 20 млрд руб

ПРАЙМ07:40

Минфин установил квартальный рекорд по размещению облигаций

Ведомости08:58

Минфин РФ разместил ОФЗ 26228 на 18,4 млрд р под 7,46% при спросе 46,6 млрд р

Financial One07:54

Минфин попытается разместить ОФЗ на 20 млрд рублей 26 июня

Экономика сегоднявчера в 11:13

Минфин 26 июня проведет один аукцион по размещению ОФЗ

Банки.рувчера в 09:21
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:47, Вашингтон
Энергетика

Минфин и Минэнерго договорились о механизме компенсации нефтяникам

Минфин и Минэнерго договорились о повышении НДПИ, чтобы компенсировать выплаты нефтяным компаниям за поставку топлива на внутренний рынок в 2020 г. Об этом журналистам сообщил директор департамента налогового регулирования Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено вчера в 13:56
Транспорт

Российских водителей могут лишить прав за грязные номера

Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.
Обновлено вчера в 23:40
Спорт

WADA может открыть свыше ста дел в отношении спортсменов из России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может открыть свыше ста дел в отношении российских спортсменов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:15
Футбол

РФС пожалуется на Федерацию футбола Грузии в ФИФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что организация планирует направить в ФИФА жалобу на Федерацию футбола Грузии (ФФГ).
Обновлено в 09:27
Спорт

Двойника футболиста Месси обвинили в соблазнении 23 девушек

Жителя Ирана Резу Парастеша обвинили в совращении 23 девушек, которые он якобы совершил, пользуясь внешним сходством с аргентинским футболистом Лео Месси.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Суд получил ходатайство полиции об аресте «московского отравителя»

Таганский суд столицы получил ходатайство полиции об аресте уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, который подозревается в серии отравлений и ограблений москвичей, следует из официальной базы суда.
Обновлено в 08:27
Экономика

Bloomberg оценил состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд

В основе состояния 53-летнего Мордашова, которое Bloomberg оценивает в $19,8 млрд, акции ПАО «Северсталь».
Обновлено в 05:07
Политика

Мантуров прокомментировал сообщения о расходах в командировках

Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 09:16
Политика

США направили России ноту протеста по поводу Пола Уилана

«Посольство США направило ноту протеста в МИД России в связи с ненадлежащим обращением с Полом Уиланом в СИЗО», — говорится в сообщении в Twitter.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес

Саша Савельева получила звание «Мама года»

Обновлено вчера в 15:58
Общество

Верховный суд отменил проведение референдума по свалке в Шиесе

В результате Верховный суд отменил решение о проведении референдума и дело возвращается в Архангельский областной суд.
Обновлено вчера в 13:07
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Председатель совета директоров Чарльз Райан отметил, что Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году «возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования её лидерских позиций на российском рынке».
Обновлено в 04:39
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Политика

Россия обвинила Плахотнюка в руководстве международным наркосиндикатом

В среду, 26 июня, Следственный департамент МВД России предъявил заочное обвинение бывшему лидеру Демократической партии Молдавии, одному из богатейших бизнесменов страны Владимиру Плахотнюку в руководстве преступным сообществом и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК).
Обновлено в 09:18
Политика

Кабмин согласовал кандидатуры новых украинских губернаторов

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 26 июня, согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций.
Обновлено в 08:20
Футбол

Дзюба стал лучшим игроком сезона по версии РФС

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим футболистом сезона-2018/19 по версии Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России

Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом

Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес

У отца Юлии Началовой обнаружили рак

На программу приехал и сам доктор Барак, который рассказал о том, какой опасности удалось избежать Виктору Началову.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

Глава МВД предложил ввести конфискацию машин у пьяных водителей

Глава МВД Владимир Колокольцев предложил ввести конфискацию автомобилей у водителей, которых поймали за рулем в пьяном виде.
Обновлено в 08:19
Общество

РПЦ предложила закрепить права эмбриона в законодательстве

Право на человеческую идентичность, на жизнь и развитие предложено законодательно закрепить за человеческим эмбрионом в проекте документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», разработанном Межсоборным присутствием Русской православной церкви.
Обновлено в 08:34
Политика

Кремль сообщил детали встречи Трампа с Путиным

Обновлено в 09:39
Происшествия

Reuters узнал о краже Китаем данных у крупнейших ИT-компаний мира

Связанные с Китаем хакеры смогли проникнуть в сети крупнейших технологических компаний, сообщает Reurters со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:18
Авто

Audi презентовала обновлённый кроссовер Audi Q7

Audi презентовала обновлённый кроссовер Audi Q7, который теперь выполнен в стилистике новых Audi A6 и A7.
Обновлено в 03:43
Происшествия

«Фонтанка»: в суд передали дело сотрудника ФСБ, пытавшего петербургского бизнесмена охотничьим карабином

В Петербурге СК возбудил дело о пытках бизнесмена, которому сотрудник ФСБ вонзил в анус ствол карабина "Медиазона" подробно писала, как 7 мая 2018 года сотрудник ФСБ во время обыска воткнул бизнесмену в задний проход охотничий карабин "Тигр".
Обновлено в 09:09
Происшествия

В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой»

Обновлено в 03:15
Общество

Токсины сделали воду Байкала непригодной для питья

Концентрация продуцирующих токсины бактерий выросла в воде озера Байкал до предельных значений.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес

Без лишнего веса: Стас Ярушин привел себя в форму

Артист выразил надежду, что для некоторых подписчиков, страдающих лишним весом, эти фотографии могут стать мотиватором.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Поисковики представили техногенную версию гибели группы Дятлова

Обновлено в 07:59
Футбол

Полузащитник «Крыльев Советов» не вылетел на сбор из-за аппендицита

Обновлено в 05:19
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