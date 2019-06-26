Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 18,4 млрд рублейТАСС вчера в 08:06
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26228 (с погашением 10 апреля 2030 года) на сумму 18,4 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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Минфин разместил ОФЗ выпуска 26228 на 18,4 млрд рублей при спросе в 46,6 млрд рублей
Finam.Ruвчера в 07:38
Минфин РФ разместил ОФЗ 26228 на 18,4 млрд р под 7,46% при спросе 46,6 млрд р
Financial Oneвчера в 07:54
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
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В среду, 26 июня, Сенат США отклонил законопроект, принятый Палатой представителей, о выделении четырех миллиардов пятисот миллионов долларов на урегулирование ситуации на границе с Мексикой.
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Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
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Forbes назвал лучший российский вуз
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (54,11 балла).
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Политика
Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали
Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.
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Британских читателей удивил перехват российских самолетов над Балтикой
Издание Daily Mail написало о сопровождении британскими истребителями российских военных самолетов в небе над Балтийским морем.
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Уточнится, что по состоянию на май 2019 года одновременно два и более кредитов имели почти 42,3% заёмщиков в России, три и более — 18,5%. При этом почти 8% граждан обслуживают четыре и более кредитов, сообщает РИА Новости.
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Россельхознадзор «даже не рассматривает» вопрос запрета ввоза растительной продукции из Грузии.
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Названы самые выносливые кроссоверы и внедорожники
По результатам проведенного исследования были названы автомобили с пробегом более 300 000 километров, которые не подвергались серьезному ремонту.
Обновлено вчера в 14:37
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Курящие мужчины в 22 % случаев признались, что не готовы бросить пагубную привычку, среди женщин эта статистика в три раза ниже — 7 %. Каждый пятый опрошенный (19 %) ответил, что не представляет свою жизнь без автомобиля.
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Меркель снова стало плохо на официальном мероприятии
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Intel признала успехи AMD в направлении производства процессоров
Intel признала, что процессор Zen2 от AMD будет «жестким конкурентом» её нового процессора девятого поколения.
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В основу одиннадцатого поколения полноприводного Lancer Evolution ляжет платформа CMF-C/D F4, разработанная в Renault-Nissan-Mitsubishi.
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В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах.
Обновлено в 03:06
Политика
ПАСЕ выбрала нового генсека Совета Европы
Новым генеральным секретарем Совета Европы стала представитель Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму
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