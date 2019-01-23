Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 17,5 млрд рублейNews.ru 09:26
Минфин России реализовал 23 января облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 17,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства. Ведомство разместило облигации федерального займа серии 52 002 с погашением в феврале 2028 года на 5,142 млрд рублей.
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Авто
«Яндекс» начал продажи бортового компьютера для автомобилей
Обновлено в 04:26
Общество
Численность населения России сократилась впервые за 10 лет
На 1 января 2019 года население России составляло 146,794 млн человек. Годом ранее аналогичный показатель составлял 146,880 млн человек.
Обновлено в 13:38
Гаджеты
Xiaomi показала первый гибкий смартфон
Xiaomi показала свой первый гибкий смартфон.
Обновлено в 08:35
Авто
Subaru приостановила работу завода в Японии из-за дефектных деталей
В Reuters сообщили, что завод может простаивать на протяжении двух недель. Дефект был обнаружен на моделях Forester, Impreza и XV.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Пять человек погибли при стрельбе в банке во Флориде
В американском штате Флорида мужчина открыл стрельбу в местном банке, в результате инцидента погибли по меньшей мере пять человек, сообщает WSB TV со ссылкой на полицию.
Обновлено в 17:14
Авто
УАЗ выпустил новую версию фургона «Профи» на газе
Ульяновский автозавод продолжает расширять семейство коммерческих фургонов «Профи» новыми версиями.
Обновлено в 05:41
Авто
Honda покажет в Женеве прототип нового электрокара
Весной на автосалоне в Женеве компания Honda покажет прототип нового серийного электрокара.
Обновлено в 04:20
Наука
Boeing провел успешное испытание беспилотного аэротакси
Полет прошел в Манассасе, штат Виргиния, говорится в сообщении корпорации.
Обновлено в 10:10
Общество
Информацию о голодных обмороках в школах Кузбасса проверит СК
Обновлено в 12:46
Космос
Во время затмения на Луну упал метеорит
Обновлено в 00:22
Спорт
Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова занимает первое место по итогам короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.
Обновлено в 08:56
Технологии
Эксперты предупредили о сбоях в работе сайтов госорганов
По мнению экспертов, сбои в работе сайтов могут возникнуть у тех, кто самостоятельно поддерживает свой DNS-сервер, то есть у порталов госструктур и крупных частных компаний.
Обновлено в 10:45
Транспорт
Власти Петербурга законсервируют ряд строящихся станций метро
Власти Санкт-Петербурга заключат договор на консервацию и поддержание горных выработок и сооружение строящихся станций метро.
Обновлено в 18:46
Общество
Прокуратура Приморья проверяет информацию о лекции «бандитов» в школе
Прокуратура Приморского края проверяет информацию о том, что в местной сельской школе «бандиты» прочитали ученикам «лекцию о половом воспитании».
Обновлено в 10:02
Космос
Ученые назвали новую теорию возникновения жизни на Земле
Обновлено в 18:05
Общество
В США замерз Ниагарский водопад
Один из самых крупных водопадов на северо-востоке США — Ниагарский — замерз из-за сильных морозов.
Обновлено в 03:39
Общество
На Адмиралтейских верфях заложили первый рыболовный супертраулер
Первый большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 заложили на Адмиралтейских верфях в среду для Русской рыбопромышленной компании, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:17
Гаджеты
Apple рассказала о пользе iPhone во время стихийных бедствий
Компания Apple заявила о необходимости иметь при себе iPhone во время засухи, цунами, урагана и других стихийных бедствий.
Обновлено в 07:09
Гаджеты
Meizu представила смартфон без кнопок, разъемов и слота для сим-карты
Компания Meizu представила смартфон Zero без единого отверстия (включая USB-порты и разъемы для наушников), кнопок и слота для сим-карты, сообщает Forbes.
Обновлено в 15:12
Кино
Названы номинанты на премию «Оскар»
Обновлено вчера в 08:58
Политика
Трамп признал лидера оппозиции Венесуэлы временным президентом
Президент США Дональд Трамп, открыто выступающий на стороне венесуэльской оппозиции в ее набирающем обороты противостоянии с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, официально принял сторону Национальной ассамблеи, которая ранее объявила себя "единственным легитимным институтом" власти в Боливарианской республике.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Угонщика самолета Сургут-Москва арестовали на два месяца
Пассажира, обвиняемого в угоне самолета, арестовали на два месяца.
Обновлено в 08:44
Футбол
Севилья — Барселона 2:0
"Барселона" назвала состав на первый матч 1/4 финала Кубка Испании с "Севильей". Заранее было известно об отсутствии форварда Лионеля Месси.
Обновлено в 14:35
Авто
Avito обвинил «Авто.ру» в копировании объявлений
Онлайн-сервис объявлений Avito обратился с жалобой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России на копирование порталом «Авто.ру» объявлений о продаже автомобилей, говорится в пресс-релизе, оказавшемся 23 января в распоряжении «Известий».
Обновлено в 06:51
Происшествия
Недовольные соседи сломали пандус для ребенка-инвалида в Москве
Жильцы многоэтажного дома на юго-востоке Москвы сломали пандус, установленный для недавно переехавшей семьи с ребенком-инвалидом.
Обновлено в 17:56
Наука
Раскрыта причина смерти Александра Македонского
Обновлено в 18:05
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать обморожения
Специалисты Роскомнадзора дали несколько рекомендаций жителям страны относительно того, как избежать переохлаждения и обморожения во время заморозков.
Обновлено в 01:35
Политика
Ким Чен Ын получил новое письмо от Трампа
Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с вернувшейся из США делегацией Северной Кореи во главе с заместителем председателя Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем, на встрече он передал главе государства личное письмо от президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 18:48
Экономика
Росстат сообщил о снижении цен на яйца и свинину
Цены на куриные яйца с 15 по 21 января снизились на 1,3%, а на свинину — на 0,3%. Это следует из индекса потребительских цен, опубликованного Росстатом.
Обновлено в 09:21
Авто
Opel показал новый фургон Vivaro
Компания Opel представила фургон Vivaro — перелицованный вариант моделей Citroen Jumpy, Peugeot Expert и Toyota ProAce.
Обновлено в 07:01