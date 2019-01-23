Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 17,5 млрд рублейNews.ru 09:26
Минфин России реализовал 23 января облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 17,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства. Ведомство разместило облигации федерального займа серии 52 002 с погашением в феврале 2028 года на 5,142 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин на аукционах в среду предложит облигации федерального займа на 30 миллиардов
Московский Комсомолецвчера в 19:51
Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 21:59, Ашберн
Авто
УАЗ выпустил новую версию фургона «Профи» на газе
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Южно-Сахалинске сообщили об эвакуации школ
Обновлено в 21:10
Политика
Глава Читы Михалев подал в отставку
Мэр Читы Анатолий Михалев написал заявление об отставке, сообщили РИА Новости в правительстве Забайкальского края.
Обновлено в 21:18
Гаджеты
Xiaomi показала первый гибкий смартфон
Xiaomi показала свой первый гибкий смартфон.
Обновлено в 08:35
Общество
Власти объяснили «урок криминальных авторитетов» в приморской школе
Обновлено в 09:05
Политика
США отказали Венесуэле в разрыве дипотношений
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро не имеет полномочий для разрыва дипломатических отношений с Вашингтоном, Соединенные Штаты намерены поддерживать связи с этой латиноамериканской страной через Хуана Гуаидо, объявившего себя временным "президентом".
Обновлено в 20:29
Наука
Boeing впервые протестировала беспилотное аэротакси
Корпорация Boeing впервые испытала прототип самоуправляемого аэротакси Boeing NeXt. Испытания прошли успешно, говорится в блоге компании.
Обновлено в 18:34
Общество
В Росрыболовстве назвали самую полезную в мире рыбу
Обновлено в 19:15
Авто
Subaru остановила завод в Японии
Компания Subaru остановила завод в префектуре Гунма после того, как в партии комплектующих были обнаружены дефектные электроусилители руля.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Во Флориде при стрельбе в банке погибли пять человек
В результате штурма здания пострадали несколько заложников, пять человек погибло.
Обновлено в 20:30
Технологии
Эксперты предупредили о сбоях в работе сайтов госорганов
По мнению экспертов, сбои в работе сайтов могут возникнуть у тех, кто самостоятельно поддерживает свой DNS-сервер, то есть у порталов госструктур и крупных частных компаний.
Обновлено в 10:45
Авто
«Яндекс» начал продажи бортового компьютера для автомобилей
«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для автомобилей, который может заменить штатную мультимедийную систему.
Обновлено в 04:26
Общество
Следователи заинтересовались голодными обмороками школьников Кузбасса
Обновлено в 10:00
Гаджеты
Гендиректора Apple рассмешил вопрос про Яндекс.Телефон
Гендиректор производителя iPhone, американской корпорации Apple, Тим Кук рассмеялся в ответ на вопрос про то, что он думает о Яндекс.Телефоне.
Обновлено в 19:15
Авто
Honda покажет в Женеве прототип нового электрокара
Весной на автосалоне в Женеве компания Honda покажет прототип нового серийного электрокара.
Обновлено в 04:20
Экономика
Росстат сообщил о снижении цен на яйца и свинину
Цены на куриные яйца с 15 по 21 января снизились на 1,3%, а на свинину — на 0,3%. Это следует из индекса потребительских цен, опубликованного Росстатом.
Обновлено в 09:21
Общество
Из-за морозов отменили школьные занятия в Челябинске
В челябинских школах отменили уроки. Из-за мороза сегодня не рекомендуется выходить из дома детям с 1 по 4 класс.
Обновлено в 20:45
Общество
В США замёрз Ниагарский водопад
Из-за сильных морозов, установившихся на севере страны, в США замёрз Ниагарский водопад.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Недовольные соседи сломали пандус для ребенка-инвалида в Москве
Жильцы многоэтажного дома на юго-востоке Москвы сломали пандус, установленный для недавно переехавшей семьи с ребенком-инвалидом.
Обновлено в 17:56
Происшествия
Школу в Магаданской области проверят после видео об избиении детей
На сайте одной из телевизионных компаний Магадана 23 января появился видеосюжет о неправомерных действиях директора общеобразовательной школы в селе Тахтоямск Ольского ГО.
Обновлено в 09:11
Наука
В Греции родится ребенок от трех родителей
Испанские ученные исследовательского центра «Embryotools» проводят реализацию уникального эксперимента, с помощью которого местная жительница родит ребенка, зачатого от трех родителей стразу, сообщает «News.ru».
Обновлено в 14:43
Происшествия
В США арестовали медбрата по делу женщины, забеременевшей в коме
Медбрат арестован в США по громкому делу женщины, которая родила ребенка в больнице, несмотря на то, что уже много лет находится в вегетативном состоянии, сообщил шеф полиции города Финикс в Аризоне Джери Уильямс.
Обновлено в 12:01
Наука
Ученые: вес и рост женщины влияют на продолжительность ее жизни
Обновлено в 04:00
Общество
Директор «Парка тигров» прокомментировал возможный переезд тигра Амура
Разговоры о переезде проживающего в Приморском сафари-парке тигра Амура в кубанский "Парк тигров" пока беспредметны, сообщил РИА Новости директор зоопарка на Кубани Александр Пшеничный.
Обновлено в 01:22
Происшествия
В Индонезии 26 человек погибли из-за сильных наводнений
По меньшей мере 26 человек погибли, еще 24 пропали без вести в результате сильных наводнений на острове Сулавеси в Инодонезии.
Обновлено в 21:18
Космос
Во время затмения на Луну упал метеорит
Обновлено в 00:22
Авто
Продажи электромобилей в России выросли в 1,5 раза
Обновлено в 09:35
Общество
Население России снизилось впервые за 10 лет
Население России снизилось впервые за 10 лет, по состоянию на 1 января 2019 года оно составило 146 793 700 человек, тогда как на 1 января прошлого года в стране проживали 146 880 400 граждан.
Обновлено в 13:35
Спорт
Загитова после короткой программы лидирует на ЧЕ по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Минске.
Обновлено в 09:25
Политика
Финляндия возглавила рейтинг «хороших стран»
Финляндия возглавила рейтинг "хороших стран" (The Good Country Index), в который вошли 153 государства, сообщает министерство иностранных дел страны со ссылкой на данные рейтинга, опубликованного в среду.
Обновлено в 11:41