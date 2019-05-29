Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 17,59 млрд рублейТАСС 07:39

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26209 (с погашением 20 июля 2022 года) на сумму 17,59 млрд рублей, сообщается на сайте Московской биржи.
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Минфин продал облигации федерального займа почти на 45,5 млрд рублей

Российская газета11:45

Минфин РФ разместил ОФЗ 26225 на 27,9 млрд р под 8,19% при спросе 37,8 млрд р

Financial One10:26

Минфин разместил два выпуска ОФЗ на 45,5 млрд рублей

Банки.ру10:21

Минфин разместил ОФЗ выпуска 26225 на 27,89 млрд рублей

ТАСС10:04

Минфин в среду разместил ОФЗ на 45,5 млрд руб при спросе 108,4 млрд руб

ПРАЙМ09:57

Минфин разместил ОФЗ выпуска 26225 на 28 млрд рублей при спросе в 38 млрд рублей

Finam.Ru09:47

Минфин разместил ОФЗ на 45,5 млрд рублей

News.ru10:29
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Общество

В Петербурге закрыли суши-бар с аморально звучащим названием

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Гоген Солнцев заявил о желании жениться на Алле Пугачевой

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Группа Rammstein выпустила новый клип

Группа «Rammstein» выпустила новый клип на композицию из своего последнего альбома.
Обновлено вчера в 14:03
Экономика

Нарушения в Роскосмосе составили 50 миллиардов рублей

Напомним, что предыдущая проверка, проводимая Счетной палатой, выявила нарушения за 2017 год в размере 785 миллиардов рублей.
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Спецпрокурор Роберт Мюллер объявил об отставке

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследовавший предположения о приписываемом Вашингтоном Москве вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, объявил в среду, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.
Обновлено в 11:48
Происшествия

В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday

В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
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Авто

Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа

Компания Hyundai продолжает финальные испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.
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Происшествия

В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей

Обновлено вчера в 07:09
Футбол

Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

Арестован экс-глава Дальневосточной оперативной таможни

Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Дальневосточной оперативной таможни Павла Фомина.
Обновлено в 10:28
Кино

Появился первый трейлер фильма «Щегол»

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Армия и оружие

Военные Сирии и РФ готовятся к эвакуации гражданских из Идлиба

Решение об открытии КПП связано с началом масштабной военной операции в провинции Идлиб, которая уже долгое время остается крупнейшим оплотом террористов в Сирии.
Обновлено в 10:51
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В Пензе приостановлена «итальянская забастовка» сотрудников «скорой»

Как рассказал Павел Кузнецов корреспонденту РИА «ПензаСМИ», решение о приостановке было принято в связи с тем, что участники акции, которая получила широкий резонанс не только в регионе, но и по России в целом, смогли предварительно добиться нужного результата.
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Игры

Sony анонсировала дату релиза Death Stranding

Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес

Появились кадры с празднования 50-летия Анжелики Варум

Появились кадры с празднования юбилея Анжелики Варум Стоит также отметить, что на протяжении всего вечера супруг Анжелики Леонид Агутин не отходил от любимой жены.
Обновлено в 07:39
Происшествия

В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
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Авто

BMW представил обновленный кроссовер X1

Немецкий атвопроизводитель BMW провел официальную презентацию рестайлингового компактного кроссовера X1.
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Авто

В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей

Согласно аналитической информации «Автостат», положительная динамика рынка новых автомобилей отмечается в 52 регионах РФ.
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Игры

Square Enix покажет Marvel’s Avengers на E3 2019

Square Enix представит на E3 игру про «Мстителей» – Marvel’s Avengers. Разработкой игры занимаются Crystal Dynamics и Eidos Montreal.
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Авто

Внедорожник Jeep Grand Cherokee Trackhawk получил гоночную ливрею

Говоря о внедорожниках, немецкие тюнеры из ателье GeigerCars решили взять Jeep Grand Cherokee в «заряженной» версии Trackhawk и окрасить его в культовый цвет Gulf.
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Общество

В России могут ввести «отцовский капитал»

Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия

В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос

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Аглая Тарасова показала с кем отдыхает на Мальдивах

Актриса Аглая Тарасова, известная по фильму «Лёд», показала с кем отдыхает на Мальдивах.
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Армия и оружие

ЛНР отбила атаку украинской ДРГ

Военнослужащий диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины погиб, когда украинские силовики пытались проникнуть на территорию ЛНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции республики Яков Осадчий.
Обновлено в 13:25
Происшествия

Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка

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Экономика

Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году

Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.
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Армия и оружие

Американский самолет-разведчик заметили у берегов Крыма

Американский самолет радиоэлектронной разведки заметили в небе над Черным морем. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено в 09:02
Происшествия

На Урале выясняют, действительно ли у ветерана войны похитили квартиру

Следствие рассмотрит заявление, поступившее от 89-летней ветерана Великой Отечественной войны, инвалида II группы Прасковьи Рыжковой о том, что неизвестные переписали на себя ее 3-комнатную квартиру, сообщил РИА Новости в среду представитель следственного управления СК РФ по Свердловской области.
Обновлено в 13:29
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