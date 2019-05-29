Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 17,59 млрд рублейТАСС 07:39
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26209 (с погашением 20 июля 2022 года) на сумму 17,59 млрд рублей, сообщается на сайте Московской биржи.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:37, Ашберн
Общество
В Петербурге закрыли суши-бар с аморально звучащим названием
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев заявил о желании жениться на Алле Пугачевой
Обновлено в 11:40
Музыка
Группа Rammstein выпустила новый клип
Группа «Rammstein» выпустила новый клип на композицию из своего последнего альбома.
Обновлено вчера в 14:03
Экономика
Нарушения в Роскосмосе составили 50 миллиардов рублей
Напомним, что предыдущая проверка, проводимая Счетной палатой, выявила нарушения за 2017 год в размере 785 миллиардов рублей.
Обновлено в 13:24
Политика
Спецпрокурор Роберт Мюллер объявил об отставке
Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследовавший предположения о приписываемом Вашингтоном Москве вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, объявил в среду, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.
Обновлено в 11:48
Происшествия
В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday
В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Авто
Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа
Компания Hyundai продолжает финальные испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
Обновлено вчера в 07:09
Футбол
Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Арестован экс-глава Дальневосточной оперативной таможни
Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Дальневосточной оперативной таможни Павла Фомина.
Обновлено в 10:28
Кино
Появился первый трейлер фильма «Щегол»
Обновлено в 13:17
Армия и оружие
Военные Сирии и РФ готовятся к эвакуации гражданских из Идлиба
Решение об открытии КПП связано с началом масштабной военной операции в провинции Идлиб, которая уже долгое время остается крупнейшим оплотом террористов в Сирии.
Обновлено в 10:51
Здоровье
В Пензе приостановлена «итальянская забастовка» сотрудников «скорой»
Как рассказал Павел Кузнецов корреспонденту РИА «ПензаСМИ», решение о приостановке было принято в связи с тем, что участники акции, которая получила широкий резонанс не только в регионе, но и по России в целом, смогли предварительно добиться нужного результата.
Обновлено в 10:39
Игры
Sony анонсировала дату релиза Death Stranding
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес
Появились кадры с празднования 50-летия Анжелики Варум
Появились кадры с празднования юбилея Анжелики Варум Стоит также отметить, что на протяжении всего вечера супруг Анжелики Леонид Агутин не отходил от любимой жены.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
Авто
BMW представил обновленный кроссовер X1
Немецкий атвопроизводитель BMW провел официальную презентацию рестайлингового компактного кроссовера X1.
Обновлено в 05:37
Авто
В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей
Согласно аналитической информации «Автостат», положительная динамика рынка новых автомобилей отмечается в 52 регионах РФ.
Обновлено в 04:21
Игры
Square Enix покажет Marvel’s Avengers на E3 2019
Square Enix представит на E3 игру про «Мстителей» – Marvel’s Avengers. Разработкой игры занимаются Crystal Dynamics и Eidos Montreal.
Обновлено в 11:50
Авто
Внедорожник Jeep Grand Cherokee Trackhawk получил гоночную ливрею
Говоря о внедорожниках, немецкие тюнеры из ателье GeigerCars решили взять Jeep Grand Cherokee в «заряженной» версии Trackhawk и окрасить его в культовый цвет Gulf.
Обновлено в 03:44
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Шоу-бизнес
Аглая Тарасова показала с кем отдыхает на Мальдивах
Актриса Аглая Тарасова, известная по фильму «Лёд», показала с кем отдыхает на Мальдивах.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
ЛНР отбила атаку украинской ДРГ
Военнослужащий диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины погиб, когда украинские силовики пытались проникнуть на территорию ЛНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции республики Яков Осадчий.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка
Обновлено в 11:54
Экономика
Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году
Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
Американский самолет-разведчик заметили у берегов Крыма
Американский самолет радиоэлектронной разведки заметили в небе над Черным морем. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено в 09:02
Происшествия
На Урале выясняют, действительно ли у ветерана войны похитили квартиру
Следствие рассмотрит заявление, поступившее от 89-летней ветерана Великой Отечественной войны, инвалида II группы Прасковьи Рыжковой о том, что неизвестные переписали на себя ее 3-комнатную квартиру, сообщил РИА Новости в среду представитель следственного управления СК РФ по Свердловской области.
Обновлено в 13:29