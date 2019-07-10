Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 15,65 млрд рублейТАСС 07:47
Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26229 (с погашением 12 ноября 2025 года) на сумму 15,65 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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Экономика
Обострение экономии: россияне стали покупать меньше лекарств
В январе–мае россияне купили 2,1 млрд упаковок медикаментов — на 3,7% меньше, чем год назад.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Литва запретила доступ к сайту Sputnik
РИА Новости со ссылкой на литовскую комиссию по телерадиовещанию сообщает о подписании запрета на доступ к сайту новостного агенства Sputnik Литва.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
Автоколонна с главой Донецкой области попала под смертельный обстрел
Автоколонна, в которой ехал глава подконтрольной Киеву Донецкой областной государственной администрации Украины Павел Кириленко, попала под обстрел, передает "Интерфакс".
Обновлено в 12:19
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда
Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.
Обновлено в 10:00
Политика
Медведчук попросил Медведева об отмене санкций для Украины
Руководитель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился к премьер-министру Российской Федерации Дмитрию Медведеву с просьбой о продолжении отмены санкций для Украины.
Обновлено в 11:13
Политика
Телемост между Украиной и Россией состоится на российском телевидении
Телемост между Россией и Украиной состоится в пятницу, 12 июля, в российской телестудии.
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Армия и оружие
Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze
Обновлено в 07:48
Гаджеты
Программа-шпион научилась читать секретные чаты на устройствах с iOS
«Лаборатория Касперского» описала новую версию программы-шпиона FinSpy – она, как и прежде, собирает информацию из памяти гаджета, например переписку, контакты, файлы и программы, но теперь FinSpy научена еще и читать чаты, в том числе секретные, в мессенджерах Telegram, WhatsApp, Signal и Threema на гаджетах со старыми версиями iOS.
Обновлено в 09:06
Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Обновлено в 08:43
Хоккей
Илья Воробьев покидает пост главного тренера сборной России
Место Ильи Воробьева, под руководством которого сборная России на чемпионате мира-2019 заняла третье место, займет Алексей Кудашов, ранее являвшийся ассистентом главного тренера.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям
Пользователи соцсетей из Грузии бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против введения санкций в отношении Тбилиси, информирует РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия
В отеле Новой Москвы задушили стюардессу
В ванной отеля Новой Москвы была найдена задушенная 23-летняя девушка.
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Кино
Джордж Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»
Ранее Мартин рассказал, как может закончиться книжная версия «Игры престолов».
Обновлено в 04:33
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Футбол
Воспитанник «Локомотива» продолжит карьеру в «Ростове»
Обновлено в 11:35
Происшествия
Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:01
Армия и оружие
Адмирал США заявил о сотнях российских военных в Венесуэле
«В Венесуэле есть российские войска, и есть российские подрядчики оборонного сектора, поддерживающие режим Мадуро»,– заявил Крейг Фоллер, выступая на слушаниях в сенате.
Обновлено в 01:40
Общество
Жителям Киселевска, просившим убежища у Канады, запретили чаепитие
Жители Киселевска, ранее разместившие видеообращение о тяжелой экологической обстановке и попросившие убежища в Канаде, получили уведомление от полиции о незаконности планировавшейся ими акции.
Обновлено в 12:12
Политика
Меркель сделала заявление после приступа
Обновлено в 07:40
Авто
Renault доставит автомобиль вам на дом
Обновлено в 10:25
Происшествия
СК передал в Москву дело врачей, обвиненных в убийстве новорожденного
Уголовное дело калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти новорожденного, передали из второго следственного управления ГСУ СК России (Петербург) в Москву для дальнейшего расследования.
Обновлено в 11:50
Культура
Ольга Бузова станет участницей шоу «Форт Боярд»
Напомним, ранее стало известно, что новым ведущим российской версии шоу «Форд Боярд» будет музыкант Сергей Шнуров.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
Обновлено в 08:48
Здоровье
В Тюмени врачи выходили младенца весом 590 граммов
Крохотный малыш весом всего в 590 граммов появился на свет в перинатальном центре Тюмени.
Обновлено в 06:25
Авто
Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport
Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено в 02:51
Кино
Умер актер фильма «Люди в черном»
Обновлено в 00:34
Происшествия
Пожарные Барнаула локализовали возгорание в жилом доме
Пожарные локализовали возгорание в жилом доме в Северо-Власихинском проезде в Барнауле, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:29
Общество
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей
Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:58
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета
Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.
Обновлено в 06:07