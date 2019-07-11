Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 15,65 млрд рублейТАСС вчера в 07:47
Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26229 (с погашением 12 ноября 2025 года) на сумму 15,65 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 06:24, Вашингтон
Политика
Песков прокомментировал сообщения о льготах для «Роснефти»
Ранее стало известно, что крупнейшие добывающие компании России, такие как «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг», обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить им льготы для ускоренной реализации проекта Северного морского пути.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ
Позже в МЧС сказали, что пожар произошел на станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Политика
Немецкие СМИ назвали автомагистраль «Меридиан» кошмаром для США
По информации Федерального агентства новостей, германские журналисты назвали трассу «кошмаром для США».
Обновлено в 02:42
Политика
Комитет Рады поддержал отставку главы МИД Украины Климкина
Комитет Верховной Рады по иностранным делам поддержал отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины.
Обновлено в 05:49
Религия
В Москву привезут мощи Петра и Февронии
В Москву из Мурома привезут для поклонения мощи святых Петра и Февронии, которых считают покровителями брака, сообщила в четверг пресс-служба патриархии.
Обновлено в 04:01
Происшествия
В ПФР прокомментировали информацию о задержании замглавы фонда
В Пенсионном фонде России (ПФР) отреагировали на задержание заместителя председателя правления организации Алексея Иванова.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
В Крыму развернут новейшие зенитные комплексы «Тор-2М»
В Крыму развернут новейшие зенитные комплексы "Тор-2М", способные с высокой точностью поражать беспилотники, крылатые ракеты и управляемые авиабомбы.
Обновлено вчера в 19:47
Экономика
Минсельхоз отчитался об экспорте зерна
Экспорт зерна из России в 2018-2019 годах составил 43,3 миллиона тонн.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
В Петербурге открылся Международный военно-морской салон
На Международном военно-морском салоне в Петербурге представлены лучшие образцы судостроения и морского вооружения, а также перспективные технологии.
Обновлено вчера в 09:57
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Бузова получила травму на съемках «Форт Боярд»
Поющая телеведущая Ольга Бузова стала участницей возрожденного шоу "Форт Боярд".
Обновлено в 02:50
Политика
Провокацию в адрес делегатов МАП в Грузии готовили год, заявил Климов
Провокация в адрес делегатов Межпарламентской ассамблеи православия в Грузии была тщательно спланирована, она готовилась в течение года, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Обновлено в 04:22
Авто
Toyota готовит к выпуску новый кроссовер
Компания Toyota объявила об изменении производственных планов на совместном предприятии с Mazda в США, чтобы собирать на заводе новый, еще не анонсированный кроссовер.
Обновлено в 04:01
Футбол
ФК «Спартак» разместит специальный знак на форме в память о жертвах трагедии в «Лужниках»
Обновлено в 06:09
Энергетика
Российская нефть подешевела после загрязнения трубопровода «Дружба»
Почему российская нефть продается со скидкой Российские компании продолжают терять доходы из-за инцидента с грязной нефтью в трубопроводе "Дружба", несмотря на возобновление поставок.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В администрации Колпинского района Петербурга проходят обыски
Правоохранительные органы в четверг проводят обыски в администрации Колпинского района Санкт-Петербурга в рамках расследования дела об ограничении конкуренции, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:37
Футбол
«Ростов» подписал контракт с воспитанником «Спартака»
Обновлено в 05:18
Политика
Порошенко прогнали с митинга в Закарпатской области
В городе Свалява Закарпатской области жители прогнали с предвыборного митинга бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщает «Страна.ua».
Обновлено вчера в 21:24
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
В России появятся похожие на летающие тарелки подлодки
Подводные лодки будущего будут иметь обводы, кардинально отличающиеся от современных субмарин, — сказал эксперт в беседе с ТАСС.
Обновлено вчера в 22:02
Шоу-бизнес
Полина Гагарина считает, что нельзя бояться возраста
Обновлено вчера в 08:32
Политика
Главу Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку
Сегодня на сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты почти единогласно, за исключением одного воздержавшегося и одного, проголосовавшего против, отправили в отставку Главу краевой Счетной палаты Татьяну Давыденко.
Обновлено в 05:38
Спорт
CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от ОИ
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, а ныне вице-премьера России Виталия Мутко на решение о пожизненном запрете на посещение и участие в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 05:28
Общество
Названа безвредная доза шоколада
По данным экспертов, половину плитки темного шоколада можно есть каждый день.
Обновлено в 01:53
Происшествия
В 800 тысяч раз радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» превышает норму
Норвежский институт морских исследований сообщает, что радиация в районе вентиляционной трубы реакторного отсека затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 "Комсомолец" превышает норму в 800 тысяч раз.
Обновлено в 06:01
Политика
Песков назвал выход Путина к людям в Екатеринбурге обычной практикой
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал обычной практикой выход президента РФ Владимира Путина к людям во время встреч и поездок.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Москве прогремел взрыв в жилом доме
На северо-востоке Москвы прогремел взрыв в жилом доме, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Обновлено в 03:29