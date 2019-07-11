Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 15,65 млрд рублейТАСС вчера в 07:47

Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26229 (с погашением 12 ноября 2025 года) на сумму 15,65 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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БК РЕГИОН: Минфин ограничил предложение ОФЗ не только по объему, но и по доходности

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Минфин разместил ОФЗ на 15,6 млрд рублей при спросе в 52 млрд

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Financial Oneвчера в 07:36
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Политика

Песков прокомментировал сообщения о льготах для «Роснефти»

Ранее стало известно, что крупнейшие добывающие компании России, такие как «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг», обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить им льготы для ускоренной реализации проекта Северного морского пути.
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В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ

Позже в МЧС сказали, что пожар произошел на станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ.
Обновлено в 04:26
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Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Политика

Немецкие СМИ назвали автомагистраль «Меридиан» кошмаром для США

По информации Федерального агентства новостей, германские журналисты назвали трассу «кошмаром для США».
Обновлено в 02:42
Политика

Комитет Рады поддержал отставку главы МИД Украины Климкина

Комитет Верховной Рады по иностранным делам поддержал отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины.
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В Москву привезут мощи Петра и Февронии

В Москву из Мурома привезут для поклонения мощи святых Петра и Февронии, которых считают покровителями брака, сообщила в четверг пресс-служба патриархии.
Обновлено в 04:01
Происшествия

В ПФР прокомментировали информацию о задержании замглавы фонда

В Пенсионном фонде России (ПФР) отреагировали на задержание заместителя председателя правления организации Алексея Иванова.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

В Крыму развернут новейшие зенитные комплексы «Тор-2М»

В Крыму развернут новейшие зенитные комплексы "Тор-2М", способные с высокой точностью поражать беспилотники, крылатые ракеты и управляемые авиабомбы.
Обновлено вчера в 19:47
Экономика

Минсельхоз отчитался об экспорте зерна

Экспорт зерна из России в 2018-2019 годах составил 43,3 миллиона тонн.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

В Петербурге открылся Международный военно-морской салон

На Международном военно-морском салоне в Петербурге представлены лучшие образцы судостроения и морского вооружения, а также перспективные технологии.
Обновлено вчера в 09:57
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес

Бузова получила травму на съемках «Форт Боярд»

Поющая телеведущая Ольга Бузова стала участницей возрожденного шоу "Форт Боярд".
Обновлено в 02:50
Политика

Провокацию в адрес делегатов МАП в Грузии готовили год, заявил Климов

Провокация в адрес делегатов Межпарламентской ассамблеи православия в Грузии была тщательно спланирована, она готовилась в течение года, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Обновлено в 04:22
Авто

Toyota готовит к выпуску новый кроссовер

Компания Toyota объявила об изменении производственных планов на совместном предприятии с Mazda в США, чтобы собирать на заводе новый, еще не анонсированный кроссовер.
Обновлено в 04:01
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ФК «Спартак» разместит специальный знак на форме в память о жертвах трагедии в «Лужниках»

Обновлено в 06:09
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Генконсульство подтвердило факт гибели двух россиян в Греции

Обновлено в 04:40
Энергетика

Российская нефть подешевела после загрязнения трубопровода «Дружба»

Почему российская нефть продается со скидкой Российские компании продолжают терять доходы из-за инцидента с грязной нефтью в трубопроводе "Дружба", несмотря на возобновление поставок.
Обновлено в 02:12
Происшествия

В администрации Колпинского района Петербурга проходят обыски

Правоохранительные органы в четверг проводят обыски в администрации Колпинского района Санкт-Петербурга в рамках расследования дела об ограничении конкуренции, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:37
Футбол

«Ростов» подписал контракт с воспитанником «Спартака»

Обновлено в 05:18
Политика

Порошенко прогнали с митинга в Закарпатской области

В городе Свалява Закарпатской области жители прогнали с предвыборного митинга бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщает «Страна.ua».
Обновлено вчера в 21:24
Общество

Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие

В России появятся похожие на летающие тарелки подлодки

Подводные лодки будущего будут иметь обводы, кардинально отличающиеся от современных субмарин, — сказал эксперт в беседе с ТАСС.
Обновлено вчера в 22:02
Шоу-бизнес

Полина Гагарина считает, что нельзя бояться возраста

Обновлено вчера в 08:32
Политика

Главу Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку

Сегодня на сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты почти единогласно, за исключением одного воздержавшегося и одного, проголосовавшего против, отправили в отставку Главу краевой Счетной палаты Татьяну Давыденко.
Обновлено в 05:38
Общество

У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы

Обновлено в 03:27
Спорт

CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от ОИ

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, а ныне вице-премьера России Виталия Мутко на решение о пожизненном запрете на посещение и участие в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 05:28
Общество

Названа безвредная доза шоколада

По данным экспертов, половину плитки темного шоколада можно есть каждый день.
Обновлено в 01:53
Происшествия

В 800 тысяч раз радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» превышает норму

Норвежский институт морских исследований сообщает, что радиация в районе вентиляционной трубы реакторного отсека затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 "Комсомолец" превышает норму в 800 тысяч раз.
Обновлено в 06:01
Политика

Песков назвал выход Путина к людям в Екатеринбурге обычной практикой

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал обычной практикой выход президента РФ Владимира Путина к людям во время встреч и поездок.
Обновлено в 05:16
Происшествия

В Москве прогремел взрыв в жилом доме

На северо-востоке Москвы прогремел взрыв в жилом доме, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Обновлено в 03:29
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