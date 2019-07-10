Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 15,65 млрд рублейТАСС 07:47
Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26229 (с погашением 12 ноября 2025 года) на сумму 15,65 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 12:10, Вашингтон
Политика
Украина может подписать с «Газпромом» контракт к августу
Украинский политик, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что Киев может подписать с Москвой контракт на поставку газа к началу августа.
Обновлено в 09:46
Авто
Aston Martin показал спорткар DBS GT Zagato
К 100-летнему юбилею ателье Zagato специалисты компании Aston Martin разработали лимитированную серию модели DBS GT Zagato.
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие
В России представлен новый авианосец проекта «Ламантин»
Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) представило на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге новейший авианосец проекта 11 430Э «Ламантин».
Обновлено в 07:04
Технологии
Логины и пароли пользователей Ozon попали в интернет
Эксперт отметил, что выложенные пароли могут быть уже неактуальны, так как компания должна была принять меры после выявления утечки.
Обновлено в 11:47
Политика
Совладелица «Рустави 2» потребовала уволить гендиректора канала
Совладелица грузинского телеканала "Рустави 2" Нино Нижарадзе настаивает на увольнении Николоза Гварамии с поста гендиректора.
Обновлено в 10:55
Футбол
Футбольный клуб ЦСКА сменил конечного бенефициара
37-летний Вадим Гинер больше не является конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет футбольным клубом ЦСКА.
Обновлено в 08:33
Авто
Новую Hyundai Creta вновь сфотографировали без камуфляжа
Презентация автомобиля в предсерийной версии состоялась в апреле, а на днях в Сети появились шпионские фотографии новой «Креты» без камуфляжа, опубликованные китайскими СМИ.
Обновлено в 00:38
Здоровье
На строительстве онкоцентра в Родниках увеличили число рабочих
К строительству онкоцентра в Родниках привлекли дополнительно 35 рабочих.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
Стала известна концепция нового российского авианосца
«Совершенно секретно»: Глава Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов рассказал о концепции современного неатомного авианосца, который создается для ВМФ России.
Обновлено в 05:06
Политика
Зеленский решил превратить чернобыльскую зону в «туристический магнит»
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении превратить чернобыльскую зону в «научный и будущий туристический магнит».
Обновлено в 09:05
Авто
Представили бронированную версию Audi RS7
Как сообщают в AddArmor, представленный Audi RS7 является самым быстрым бронированным автомобилем в мире.
Обновлено в 03:29
Авто
Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray
Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
Отравлением 18 детей в детском лагере заинтересовался СК
В Аткарском районе Саратовской области начата проверка по факту госпитализации детей из лагеря имени Ю.А. Гагарина.
Обновлено в 08:26
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Автоспорт
Гран-при Великобритании остается в Сильверстоуне еще на пять лет
Напомним, Гран-при Великобритании 2019 года, который пройдёт 14 июля, мог стать последним, так как владельцы трассы в 2017-м году объявили о досрочном расторжении контракта, согласно которому они должны были провести ещё две гонки.
Обновлено в 10:31
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире
Список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей опубликовал американский Forbes.
Обновлено в 10:18
Происшествия
ФСБ проводит обыски в правительстве Якутии
Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова и в министерстве транспорта региона, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
Обновлено вчера в 21:50
Общество
Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram
Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Политика
Вице-премьер Италии опроверг информацию о финансировании из России
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в очередной раз опроверг информацию о получении финансирования возглавляемой им партии "Лига" с российской стороны.
Обновлено в 09:08
Политика
Британский МИД не выполнил требование России по Sputnik и RT
Сутки, которые российский МИД дал Лондону на представление конкретных фактов, на основании которых британская сторона заявила об активной роли Sputnik и RT в распространении дезинформации, истекли.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Дело о смерти младенца в калининградском роддоме передали в Москву
Уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в смерти новорожденного в роддоме, передано для дальнейшего расследования в специализированный отдел Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.
Обновлено в 11:17
Кино
Джордж Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»
Ранее Мартин рассказал, как может закончиться книжная версия «Игры престолов».
Обновлено в 04:33
Происшествия
Режиссер Тинто Брасс госпитализирован в Риме
Известный итальянский кинорежиссер Тинто Брасс госпитализирован в римскую клинику и находится в отделении интенсивной терапии, пишет газета Corriere della Sera.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено в 09:53
Экономика
Глава Disney в России станет старшим вице-президентом Сбербанка
Глава Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан с сентября станет старшим вице-президентом Сбербанка и возглавит департамент маркетинга, рекламы и коммуникаций, говорится в сообщении на сайте организации.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено вчера в 21:14