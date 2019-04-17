Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 124,62 млрд рублейNews.ru вчера в 10:57

Минфин России реализовал 17 апреля облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 124,62 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства. Спрос на бумаги составил 181,69 млрд рублей.
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Минфин на аукционе в среду разместил ОФЗ на 124,624 млрд руб., немного уступив рекордному показателю нельной давности

Финмаркетвчера в 10:42

Объем размещения ОФЗ на аукционах 17 апреля достиг почти 125 млрд рублей

Банки.рувчера в 10:57

Аукцион по размещению ОФЗ-ИН выпуска 52002 признан несостоявшимся

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ТАССвчера в 11:43

Минфин разместил ОФЗ на 124,62 млрд руб при спросе 181,69 млрд руб

ПРАЙМвчера в 10:18

Минфин разместил два выпуска ОФЗ на 124,6 млрд рублей

Rambler News Serviceвчера в 10:40

Минфин продал в среду ОФЗ на 124,6 млрд р, за три недели сделав 44% плана II кв

Financial Oneвчера в 11:29
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов заявил, что в России может появиться новый экологический налог.
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Супруга Быкова рассказала о «тяжелом» состоянии мужа

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«Ливерпуль» обыграл «Порту» и прошел в полуфинал Лиги чемпионов

Встреча прошла на стадионе "Драгау" и завершилась победой гостей со счетом 4:1.
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Десятибалльные пробки парализовали движение в Томске утром в четверг

Пробки в 10 баллов зафиксированы на дорогах Томска утром в четверг, сообщает сервис "Яндекс.Пробки".
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Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

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Новосибирск сковали десятибалльные пробки

Новосибирск сковали десятибалльные пробки из-за гололеда и метели, в городе произошло много небольших столкновений.
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ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Московский ЦСКА в гостях одержал победу над омским "Авангардом" в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина, передает "Советский спорт".
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Глава Хакасии обратился к президенту из-за конфликта с энергетиками

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американские санкции в отношении Центробанка (ЦБ) его страны являются противозаконными.
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Политика

Путин дал российское гражданство бельгийскому бизнесмену

«Принять в гражданство Российской Федерации Литвака Мишеля», - сообщается в документе. Бизнесмен родился в 1951 году в Ленинграде.
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В США экс-сотрудница китайской авиакомпании призналась в контрабанде

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Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке

Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
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Завершилось финальное испытание обновленного Boeing 737 MAX

Директор авиастроительной корпорации Boeing Деннис Меленберг в своем Twitter сообщил о завершении технических летных испытаний лайнеров Boeing 737 MAX.
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Потепление на полюсах Земли происходит быстрее, чем предполагалось

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В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия

Скончалась студентка, выпрыгнувшая из окна при пожаре в общежитии ВШЭ

Сегодня в институте скорой помощи имени Джанелидзе скончалась студентка 2-го курса НИУ ВШЭ Евгения Руденко, сообщает пресс-служба вуза.
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Какие продукты вызывают рак кишечника, выяснили ученые

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Частота сердцебиения указывает на продолжительность жизни мужчин

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Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие

Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
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ФАС возбудила дело в отношении HeadHunter, SuperJob и Rabota.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении трех российских сервисов по поиску работы — HeadHunter, SuperJob и Rabota.ru из-за запрета использования программного обеспечения (ПО) по автоматизированному подбору персонала во время работы с указанными сайтами, сообщила пресс-служба ведомства.
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Медведев: Россия передала Белоруссии предложения по интеграции

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Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
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В Лондоне появилась зона чистого воздуха

В отличие от обычных зон низких выбросов вредных веществ, которые существуют во многих городах мира, в Лондоне запрет на "грязные" автомобили теперь действует постоянно и касается всех, даже местных жителей.
Обновлено вчера в 23:22
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