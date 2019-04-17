Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 124,62 млрд рублейNews.ru вчера в 10:57
Минфин России реализовал 17 апреля облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 124,62 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства. Спрос на бумаги составил 181,69 млрд рублей.
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Минфин продал в среду ОФЗ на 124,6 млрд р, за три недели сделав 44% плана II кв
Financial Oneвчера в 11:29
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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В США экс-сотрудница китайской авиакомпании призналась в контрабанде
Экс-менеджер китайской авиакомпании подтвердила в федеральном суде Нью-Йорка, что участвовала в незаконной транспортировке груза из США в Китай по приказу китайских военных, сообщает министерство юстиции США.
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Потепление на полюсах Земли происходит быстрее, чем предполагалось
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Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
Скончалась студентка, выпрыгнувшая из окна при пожаре в общежитии ВШЭ
Сегодня в институте скорой помощи имени Джанелидзе скончалась студентка 2-го курса НИУ ВШЭ Евгения Руденко, сообщает пресс-служба вуза.
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Какие продукты вызывают рак кишечника, выяснили ученые
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Частота сердцебиения указывает на продолжительность жизни мужчин
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Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
Обновлено вчера в 19:15
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В России разработали магнитный холодильник
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В отличие от обычных зон низких выбросов вредных веществ, которые существуют во многих городах мира, в Лондоне запрет на "грязные" автомобили теперь действует постоянно и касается всех, даже местных жителей.
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