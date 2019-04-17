Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 124,62 млрд рублейNews.ru 10:57
Минфин России реализовал 17 апреля облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 124,62 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства. Спрос на бумаги составил 181,69 млрд рублей.
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В работе сервисов Google произошел сбой
Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.
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Футбол
Салах решил покинуть «Ливерпуль» из-за разногласий с Клоппом
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сообщил руководству клуба о желании уйти в летнее трансферное окно, сообщает AS.
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О вылете своей команды из Лиги чемпионов высказался Гвардиола. Он заявил, что это тяжело и жестоко, но нужно принять такой результат.
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Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса
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Общество
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Обновлено в 08:32
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Происшествия
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Стоит добавить, что Кокорин что Мамаев в очередной раз принесли свои извинения Паку и предложили примириться.
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Общество
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Медведев назвал уровень пенсий далёким от достойной жизни
Нынешний уровень пенсий не позволяет обеспечить достойную и интересную жизнь.
Обновлено в 08:24
Наука
Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу
Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
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Шоу-бизнес
Престарелую Успенскую разнесли за сексуальный танец
65-летняя звезда спелась с исполнителем хита "Панда" CYGO. Любовь Успенская предстала в дерзком образе.
Обновлено в 04:25
Экономика
Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ»
Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.
Обновлено в 07:20
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Лидия Федосеева-Шукшина села на диету после госпитализации
В феврале Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована.
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Политика
СМИ узнали о плане назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС
Решение назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС собеседники «Коммерсанта» называют следствием его усилий по созданию союза.
Обновлено в 16:17
Гаджеты
Samsung тайно запустила и прекратила продажи гибкого Galaxy Fold
Оказалось, что еще три дня назад компания Samsung на территории США без громких анонсов начала продажи своего гибкого смартфона Galaxy Fold.
Обновлено 15 апреля в 07:48
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Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.
Обновлено в 06:15
Энергетика
ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти
В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента.
Обновлено в 13:26
Политика
В МИД Иордании сообщили о планах провести встречу с Россией и США по «Эр-Рукбану»
Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади сообщил в интервью газете «Известия», что в ближайшее время планируется провести встречу России, Иордании и США по сирийскому лагерю «Эр-Рукбан».
Обновлено в 19:30
Происшествия
Супруга Быкова рассказала о «тяжелом» состоянии мужа
Ирина Лукьянова, супруга российского писателя и публициста Дмитрия Быкова, заявила, что ее муж находится в "тяжелом", но "стабильном" состоянии.
Обновлено в 16:55
Общество
Bloomberg: топ-менеджмент Nissan просил власти Японии не допустить слияния с Renault
Руководящий состав японского автомобильного концерна Nissan общался с представителями правительства Японии и искал у властей защиты от инициатив бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона по слиянию компаний Nissan и Renault.
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Здоровье
Названы вызывающие рак кишечника продукты
Обновлено в 15:26
Интернет
ФАС возбудила дело против сервисов HeadHunter, Superjob и Rabota.ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru.
Обновлено в 13:15
Технологии
Telegram нашел партнера для запуска своей блокчейн-платформы TON
Мессенджер Telegram, который готовится к запуску проекта блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) с привязанной к ней криптовалютой Gram, нашел партнера в лице Wirecard AG, следует из заявления немецкой компании Wirecard.
Обновлено в 11:42
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Заявления российских психиатров об аутизме оценят международные эксперты
Область медицинского сопровождения людей с аутизмом насыщена рекомендациями, основанными на понимании аутизма 40-летней давности.
Обновлено в 10:40
Космос
Китай открыл симулятор Марса для подростков
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Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
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