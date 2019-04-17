Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 124,62 млрд рублейNews.ru 10:57

Минфин России реализовал 17 апреля облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 124,62 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства. Спрос на бумаги составил 181,69 млрд рублей.
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Минфин на аукционе в среду разместил ОФЗ на 124,624 млрд руб., немного уступив рекордному показателю нельной давности

Финмаркет10:42

Итоги аукционов ОФЗ: спрос на госбумаги остается высоким

ПРАЙМ10:28

Минфин разместил два выпуска ОФЗ на 124,6 млрд рублей

Rambler News Service10:40

Аукцион по размещению ОФЗ выпуска 52002 не состоялся

ТАСС11:43

Объем размещения ОФЗ на аукционах 17 апреля достиг почти 125 млрд рублей

Банки.ру10:57

Аукцион по размещению ОФЗ-ИН выпуска 52002 признан несостоявшимся

Finam.Ru10:15

Минфин продал в среду ОФЗ на 124,6 млрд р, за три недели сделав 44% плана II кв

Financial One11:29
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В работе сервисов Google произошел сбой

Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.
Обновлено в 18:24
Футбол

Салах решил покинуть «Ливерпуль» из-за разногласий с Клоппом

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сообщил руководству клуба о желании уйти в летнее трансферное окно, сообщает AS.
Обновлено в 10:49
Футбол

Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

О вылете своей команды из Лиги чемпионов высказался Гвардиола. Он заявил, что это тяжело и жестоко, но нужно принять такой результат.
Обновлено в 19:26
Космос

Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса

Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено в 15:54
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Общество

Собянин рассказал о новом стандарте комфорта московских поликлиник

Качественно новый стандарт обслуживания пациентов будет внедрен в столичных поликлиниках в ближайшие три-пять лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время круглого стола с руководителями московских поликлиник в среду.
Обновлено в 08:32
Энергетика

С начала 2019 года цены на нефть выросли на 30%

С начала 2019 года поставки сырой нефти сократились, поскольку Соединенные Штаты ввели экономические санкции против членов ОПЕК Венесуэлы и Ирана.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени

Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено в 12:42
Происшествия

Пак не простил Мамаева и Кокорина

Стоит добавить, что Кокорин что Мамаев в очередной раз принесли свои извинения Паку и предложили примириться.
Обновлено в 15:56
Общество

Новые требования к внешнему виду стюардесс возмутили норвежек

Стюардесс авиакомпании Norwegian Air обязали носить обувь на каблуке, что возмутило женщин в Норвегии.
Обновлено в 15:50
Политика

Медведев назвал уровень пенсий далёким от достойной жизни

Нынешний уровень пенсий не позволяет обеспечить достойную и интересную жизнь.
Обновлено в 08:24
Здоровье

Волгоградцам рассказали об использовании алоэ для красоты и здоровья

Обновлено в 14:59
Наука

Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу

Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес

Престарелую Успенскую разнесли за сексуальный танец

65-летняя звезда спелась с исполнителем хита "Панда" CYGO. Любовь Успенская предстала в дерзком образе.
Обновлено в 04:25
Наука

Частота сердцебиения указывает на продолжительность жизни мужчин

Обновлено в 17:17
Экономика

Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ»

Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина села на диету после госпитализации

В феврале Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована.
Обновлено в 12:00
Политика

СМИ узнали о плане назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС

Решение назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС собеседники «Коммерсанта» называют следствием его усилий по созданию союза.
Обновлено в 16:17
Гаджеты

Samsung тайно запустила и прекратила продажи гибкого Galaxy Fold

Оказалось, что еще три дня назад компания Samsung на территории США без громких анонсов начала продажи своего гибкого смартфона Galaxy Fold.
Обновлено 15 апреля в 07:48
Игры

Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg

Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.
Обновлено в 06:15
Энергетика

ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти

В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента.
Обновлено в 13:26
Политика

В МИД Иордании сообщили о планах провести встречу с Россией и США по «Эр-Рукбану»

Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади сообщил в интервью газете «Известия», что в ближайшее время планируется провести встречу России, Иордании и США по сирийскому лагерю «Эр-Рукбан».
Обновлено в 19:30
Происшествия

Супруга Быкова рассказала о «тяжелом» состоянии мужа

Ирина Лукьянова, супруга российского писателя и публициста Дмитрия Быкова, заявила, что ее муж находится в "тяжелом", но "стабильном" состоянии.
Обновлено в 16:55
Общество

Bloomberg: топ-менеджмент Nissan просил власти Японии не допустить слияния с Renault

Руководящий состав японского автомобильного концерна Nissan общался с представителями правительства Японии и искал у властей защиты от инициатив бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона по слиянию компаний Nissan и Renault.
Обновлено в 20:34
Здоровье

Названы вызывающие рак кишечника продукты

Обновлено в 15:26
Интернет

ФАС возбудила дело против сервисов HeadHunter, Superjob и Rabota.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru.
Обновлено в 13:15
Технологии

Telegram нашел партнера для запуска своей блокчейн-платформы TON

Мессенджер Telegram, который готовится к запуску проекта блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) с привязанной к ней криптовалютой Gram, нашел партнера в лице Wirecard AG, следует из заявления немецкой компании Wirecard.
Обновлено в 11:42
Здоровье

Заявления российских психиатров об аутизме оценят международные эксперты

Область медицинского сопровождения людей с аутизмом насыщена рекомендациями, основанными на понимании аутизма 40-летней давности.
Обновлено в 10:40
Космос

Китай открыл симулятор Марса для подростков

Обновлено в 04:56
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Как работают Яндекс.Новости?
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