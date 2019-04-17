Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 124,62 млрд рублейNews.ru вчера в 10:57
Минфин России реализовал 17 апреля облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 124,62 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства. Спрос на бумаги составил 181,69 млрд рублей.
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Минфин продал в среду ОФЗ на 124,6 млрд р, за три недели сделав 44% плана II кв
Financial Oneвчера в 11:29
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Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
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О вылете своей команды из Лиги чемпионов высказался Гвардиола. Он заявил, что это тяжело и жестоко, но нужно принять такой результат.
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Завершилось финальное испытание обновленного Boeing 737 MAX
Директор авиастроительной корпорации Boeing Деннис Меленберг в своем Twitter сообщил о завершении технических летных испытаний лайнеров Boeing 737 MAX.
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Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
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Ольга Кабо рассказала об отношениях с бывшим мужем Эдуардом Василишиным.
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Вашингтон принял решение о введении санкций в отношении Центрального банка Венесуэлы.
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Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
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Политика
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Партия «Слуга народа», которую возглавляет кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, не будет создавать коалицию с «Блоком Петра Порошенко» и «Оппозиционной платформой — За жизнь».
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Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие
Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
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Из-за сложной геополитической ситуации Белоруссия и Казахстан не хотят импортировать товары, произведенные в Крыму.
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Слезы самураев. Зачем американская армия перекраивает ландшафт Японии
Глава отдела по взаимодействию с американскими базами города Токородзава Тоситака Одати выразил обеспокоенность тем, что в таких вопросах мнение местных жителей не учитывается.
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Экономика
Медведев назвал разумной идею объединения полисов ОСАГО и каско
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Менее половины россиян считают себя средним классом
Годы кризиса и падения реальных доходов населения серьезно ударили по среднему классу.
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Старцева: с такими ошибками невозможно выиграть полуфинал
Волейболистки "Динамо" допустили слишком много ошибок в ответном полуфинальном матче плей-офф суперлиги с "Локомотивом" из Калининграда, заявила капитан казанской команды Евгения Старцева.
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В России могут ввести новый экологический налог
Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
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Лицей №44 вошел в число лучших школ России
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