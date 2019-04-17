Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 124,62 млрд рублейNews.ru вчера в 10:57

Минфин России реализовал 17 апреля облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 124,62 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства. Спрос на бумаги составил 181,69 млрд рублей.
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Минфин на аукционе в среду разместил ОФЗ на 124,624 млрд руб., немного уступив рекордному показателю нельной давности

Финмаркетвчера в 10:42

Итоги аукционов ОФЗ: спрос на госбумаги остается высоким

ПРАЙМвчера в 10:28

Минфин разместил два выпуска ОФЗ на 124,6 млрд рублей

Rambler News Serviceвчера в 10:40

Аукцион по размещению ОФЗ выпуска 52002 не состоялся

ТАССвчера в 11:43

Объем размещения ОФЗ на аукционах 17 апреля достиг почти 125 млрд рублей

Банки.рувчера в 10:57

Аукцион по размещению ОФЗ-ИН выпуска 52002 признан несостоявшимся

Finam.Ruвчера в 10:15

Минфин продал в среду ОФЗ на 124,6 млрд р, за три недели сделав 44% плана II кв

Financial Oneвчера в 11:29
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Экономика

«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки

В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено вчера в 19:37
Культура

Светлаков назвал причины ухода с ТНТ и раскрыл свой заработок

Обновлено вчера в 12:41
Происшествия

Избитый чиновник отказался от примирения с Александром Кокориным

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время слушаний по своему делу в Пресненском суде Москвы принес извинения избитому им главе департамента Минпромторга Денису Паку и предложил примириться.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

Панкратов-Черный пожаловался на целенаправленные унижения в аэропортах

Обновлено вчера в 09:22
Космос

В НПО имени Лавочкина предложили отправить миссию к астероиду Апофис

Научно-производственное объединение имени Лавочкина предлагает осуществить демонстрационный полет автоматической межпланетной станции к астероиду Апофис, чтобы оценить вероятность его столкновения с Землей и испытать оборудование для доставки грунта со спутника Марса Фобоса, сообщается в выпускаемом предприятием журнале "Вестник НПО имени С.А. Лавочкина".
Обновлено вчера в 21:20
Экономика

Красноярский край привлек на реализацию нацпроектов 20 млрд рублей

Красноярский край привлек на реализацию нацпроектов 20 млрд рублей, сообщил в четверг губернатор региона Александр Усс на сессии законодательного собрания края.
Обновлено в 00:22
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено вчера в 08:16
Общество

Роскачество определило лучший кефир

Обнаружили эксперты Роскачества и кефир, изготовленный с добавлением растительных жиров.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Солдат ВСУ под наркотиками расстрелял сослуживцев, сообщили в ДНР

"16 апреля в районе населенного пункта Новотроицкое военнослужащий 35-й бригады морской пехоты, устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий, матрос Иващенко, погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести", – рассказал Безсонов со ссылкой на сведения разведки ДНР.
Обновлено вчера в 23:12
Хоккей

Малкин: никто не уважает «Питтсбург», все хотят обыграть нас

Обновлено вчера в 16:41
Политика

Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
Обновлено вчера в 19:15
Футбол

Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

О вылете своей команды из Лиги чемпионов высказался Гвардиола. Он заявил, что это тяжело и жестоко, но нужно принять такой результат.
Обновлено вчера в 19:26
Политика

Завершилось финальное испытание обновленного Boeing 737 MAX

Директор авиастроительной корпорации Boeing Деннис Меленберг в своем Twitter сообщил о завершении технических летных испытаний лайнеров Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:45
Наука

Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу

Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия

На Урале возгорание цистерны с бензином предотвратила пенная атака

Сегодня ночью в промзоне Березовского городского округа на ведомственных железнодорожных путях сошла с рельсов цистерна с бензином, произошла утечка топлива.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес

Ольга Кабо раскрыла причины развода с первым мужем

Ольга Кабо рассказала об отношениях с бывшим мужем Эдуардом Василишиным.
Обновлено вчера в 19:00
Политика

США вводят санкции против Центробанка Венесуэлы

Вашингтон принял решение о введении санкций в отношении Центрального банка Венесуэлы.
Обновлено вчера в 14:33
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками

Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Политика

Раскрыты детали дебатов Зеленского и Порошенко в «Олимпийском»

Зураб Аласания, председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины, раскрыл часть деталей, касающихся проведения дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский».
Обновлено вчера в 17:39
Политика

Зеленский рассказал, с кем он точно не будет объединяться в Раде

Партия «Слуга народа», которую возглавляет кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, не будет создавать коалицию с «Блоком Петра Порошенко» и «Оппозиционной платформой — За жизнь».
Обновлено в 01:11
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие

Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Политика

Белоруссия и Казахстан отказываются покупать товары из Крыма

Из-за сложной геополитической ситуации Белоруссия и Казахстан не хотят импортировать товары, произведенные в Крыму.
Обновлено вчера в 03:17
Армия и оружие

Слезы самураев. Зачем американская армия перекраивает ландшафт Японии

Глава отдела по взаимодействию с американскими базами города Токородзава Тоситака Одати выразил обеспокоенность тем, что в таких вопросах мнение местных жителей не учитывается.
Обновлено в 01:00
Экономика

Медведев назвал разумной идею объединения полисов ОСАГО и каско

Обновлено вчера в 09:23
Экономика

Менее половины россиян считают себя средним классом

Годы кризиса и падения реальных доходов населения серьезно ударили по среднему классу.
Обновлено вчера в 18:00
ЖКХ

Назван вид российского жилья с наименьшей оплатой за ЖКХ

Аналитики компании проанализировали данные о коммунальных расходах жителей городов-полумиллионников и пришли к выводу, что траты на оплату ЖКУ варьируются в зависимости от типа дома, степени его благоустройства и общего состояния.
Обновлено вчера в 17:59
Спорт

Старцева: с такими ошибками невозможно выиграть полуфинал

Волейболистки "Динамо" допустили слишком много ошибок в ответном полуфинальном матче плей-офф суперлиги с "Локомотивом" из Калининграда, заявила капитан казанской команды Евгения Старцева.
Обновлено вчера в 15:00
Экономика

В России могут ввести новый экологический налог

Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

Лицей №44 вошел в число лучших школ России

В перечне отражены 160 образовательных учреждений - по 20 в каждом округе. В рейтинге оказалось и липецкая школа - МАОУ "Лицей №44".
Обновлено вчера в 14:13
Общество

В Омске женщину обязали заплатить налог на подарки от мэрии в роддоме

Жительницу Омска Санию Абдуллину, родившую ребенка в первые минуты нового года, обязали заплатить налоги на подаренные от мэрии города букет и сертификат на детские товары.
Обновлено вчера в 09:30
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