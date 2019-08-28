Финансы
ТАССМинфин разместил ОФЗ на 10 млрд рублей
Минфин РФ на аукционе 28 августа в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26227 с погашением в июле 2024 года на 10 млрд рублей, сообщается на сайте ведомства.
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Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
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Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
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Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
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Происшествия
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Маленькая девочка погибла под колесами автомобиля на улице Минской в Москве, сообщили в столичном управлении госавтоинспекции.
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Политика
Решение об освобождении Вышинского поприветствовали в Кремле
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Адвокат рассказал версию подозреваемых в изнасиловании волейболистки
Газета.Ru вчера в 21:21
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В подмосковные кабинеты отказа от курения с начала года обратились более 7,6 тысячи человек, большинство пациентов — мужчины, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.
Lenta.ru 08:38
Происшествия
Российский МИД не получал документов о гражданстве подозреваемого в недавнем громком убийстве в Берлине
На прошлой неделе по подозрению в убийстве гражданина Грузии был задержан 48-летний россиянин, - сообщали в прокуратуре Берлина.
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«Селтик» арендовал бывшего защитника «Рубина»
Защитник сборной Австрии и английского «Сток Сити» Мориц Бауэр продолжит карьеру в «Селтике».
Матч ТВ 09:45
Футбол
Умяров заменит травмированного Глебова в молодежной сборной России
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров вызван в молодежную сборную России вместо травмированного Данила Глебова из «Ростова».
Спорт-Экспресс 08:46
Армия и оружие
Россия захотела создать для Турции истребитель пятого поколения
Россия предложила свою помощь в создании турецкого истребителя пятого поколения TF-X (Turkish Fighter X). Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, пишет РИА Новости.
Lenta.ru 10:01
Происшествия
Яшина задержали на выходе из спецприемника после четвертого ареста
Муниципальный депутат Илья Яшин был снова задержан на выходе из спецприемника, где отбывал четвертый административный арест, сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 07:32
Политика
Болтон заявил о намерении Трампа встретиться с Зеленским в Варшаве
Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что американский президент Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.
RT на русском вчера в 08:55
Экономика
Росстат: в России зафиксирован рост бедности
Во вторник, 27 августа, Росстат зафиксировал рост бедности во втором квартале 2019 года.
Piter.tv вчера в 14:28
Общество
В Подмосковье зафиксировали аномальный рост популяции змей
Специалисты зафиксировали аномальный рост популяции змей на лесных территориях Московской области, правительство региона начало искать решение проблемы.
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Партия «Слуга народа» подготовила 465 изменений в конституцию Украины
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» готовит 465 инициатив по внесению изменений в конституцию страны.
Известия 10:35
Политика
Королева Британии одобрила приостановку работы парламента
Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.
РИА Новости 10:35
Футбол
«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» на своем поле 2:1
Коммерсантъ Краснодар 01:47
Происшествия
В Новосибирске задержали трех человек по делу об обрушении здания
По делу об обрушении здания в Новосибирске, в результате которого погибли три человека, задержали троих подозреваемых, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
РИА Новости 10:52
Футбол
Кикнадзе: «К братьям Миранчукам есть интерес со стороны „Зенита“»
Скажу, что со стороны «Зенита» есть интерес.
ProstoProSport 10:50
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Путин одобрил договор с Индонезией о выдаче преступников
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Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России.
RT на русском 03:20
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара на несколько лет
Министерство экономического развития спрогнозировало курс доллара до 2024 года. Действующий курс ЦБ — 66,4 рубля за доллар.
News.ru 09:55
Технологии
X5 Retail Group начала производство собственных касс самообслуживания
X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») начала сама производить кассы самообслуживания.
Коммерсантъ 03:08