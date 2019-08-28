Финансы
ТАССМинфин разместил ОФЗ на 10 млрд рублей
Минфин РФ на аукционе 28 августа в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26227 с погашением в июле 2024 года на 10 млрд рублей, сообщается на сайте ведомства.
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Футбол
Самедов стал игроком российской команды из четвертого дивизиона
«Знамя» выступает в четвертом дивизионе.
Матч ТВ 18:06
Технологии
СП усомнилась в эффективности трат Росстата на развитие госстатистики
Отчет о проверке использования средств на развитие системы госстатистики, с которым ознакомилась "РГ", опубликован в очередном Бюллетене Контрольного ведомства.
Российская газета 17:57
Футбол
«Болтон» нашел нового владельца и не будет расформирован
27 августа EFL дала клубу двухнедельную отсрочку либо на поиск нового владельца, либо на предоставление финансовых гарантий своего дальнейшего существования.
Sports.ru 14:59
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru 15:02
Авто
BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6
BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.
SpeedMe вчера в 23:22
Кино
Вышел трейлер фантастического фильма «Аванпост» с Алексеем Чадовым
Еще в начале этого года уральский режиссер Егор Баранов представил мировую премьеру своего научно-фантастического фильма «Аванпост» на престижном кинофестивале Cinequest в Сан-Хосе.
Телепрограмма 07:47
Политика
Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Идлибе
Уточняется, что президенты обсудили намерение увеличить торговый оборот между странами до $100 млрд и условились продолжать сотрудничество по предотвращению нового гуманитарного кризиса в Идлибе, а также обеспечение защиты местных жителей.
Газета.Ru 18:15
Политика
Губернатор Флориды объявил режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан»
Российская газета 18:24
Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия 11:18
Шоу-бизнес
Накануне свадьбы с Богомоловым у Собчак упали доходы
Финансы поют романсы Накануне торжества в сети появились сообщения, что у Собчак резко упали доходы.
Комсомольская правда вчера в 18:01
Экономика
МТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей
Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.
Интерфакс 12:59
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Общество
Во Владивостоке сбрасывают воду из водохранилищ
PrimaMedia.ru вчера в 07:15
Политика
Дополнительный пункт приема документов на гражданство РФ открыли в ЛНР
МВД ЛНР совместно с администрацией города Красный Луч приняло решение открыть дополнительный пункт приема документов на гражданство РФ «с целью создания более комфортных условий для граждан».
ФАН 18:15
Экономика
Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти
Нефть ниже $50 В консервативном сценарии бюджет России с 2020 года остается без нефтяных сверхдоходов.
РБК 15:38
Наука
Ученые МГУ раскрыли причины масштабных наводнений в Европе и России
Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.
Ugpressa.ru 14:51
Политика
Акция против Авакова проходит у здания офиса президента Украины
Возле офиса президента на Банковой началась акция протеста против главы МВД Арсена Авакова под названием "Аваков — чёрт", которую организовали националисты, — передаёт "тнеБабель".
News.ru 14:52
Происшествия
Неизвестные ворвались в Театр.doc и сорвали спектакль о геях
Организованная группа неизвестных в среду вечером ворвалась в московский Театр.doc и сорвала спектакль "Выйти из шкафа", посвященный проблемам современных российских геев, сообщила режиссер Анастасия Патлай "Интерфаксу".
Интерфакс 15:19
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Общество
Для российских учителей разработали нормы поведения в социальных сетях
Специалисты Минпросвещения совместно с общероссийским профсоюзом работников образования разработали регламентированные нормы поведения для педагогов в социальных сетях, сообщает 27 августа газета «Известия».
REGNUM вчера в 16:54
Происшествия
Власти уточнили число жертв обрушения стены в Новосибирске
Из-под завалов обрушившегося здания в Новосибирске удалось освободить трех человек, один из них погиб, сообщили в «Сибирской генерирующей компании» (СГК), которой принадлежит здание.
Взгляд.ру 03:43
Наука
Исследование: что будет с Землей, если случится ядерная война между Россией и США
В рамках исследования экологи и климатологи использовали современную климатическую модель и данные НАСА для создания последствий ядерной войны между Россией и США.
Хайтек 10:46
Экономика
200 компаний попросили Трампа отменить пошлины на китайские товары
Более 200 крупных компаний, включая Adidas, Nike, Crocs и Converse, направили президенту США Дональду Трампу письмо с предложением отменить новые пошлины на китайские товары, которые должны вступить в силу в ближайшее воскресенье.
Московский Комсомолец 18:57
Экономика
В России зафиксировали рост уровня бедности
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщил во вторник Росстат.
Интерфакс вчера в 14:42
Происшествия
На главу ФБК завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»
В отношении директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова возбудили уголовное дело за злостное неисполнение решения суда в виде отказа удалить со своего YouTube-канала неугодный Медведеву материал.
CBS Media 10:31
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками посёлка в Донбассе
Ранее в ДНР заявили, что Киев фальсифицирует обстрелы со стороны ополчения. С 21 июля в Донбассе действует новое бессрочное перемирие.
RT на русском 16:17
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Происшествия
ГУМВД: казаки, участвовавшие в драке в Геленджике, не были на службе
Казаки, участвовавшие в попавшей на видео потасовке в Геленджике, не являлись дружинниками и не находились на службе, сообщила врио заместителя начальника управления охраны общественного порядка ГУМВД по Краснодарскому краю Марина Ковалева.
РИА Новости 07:48
Экономика
Медведев обозначил приоритеты бюджета России до 2022 года
Добавим, что в ближайшее время премьер-министр Дмитрий Медведев планирует провести целую серию совещаний по проекту федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021—2022 годов.
REGNUM 08:42