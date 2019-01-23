Минфин разместил ОФЗ на 10 млрд рублейТАСС 07:12

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26209 (с погашением 20 июля 2022 года) на сумму 10,02 млрд рублей, сообщается на сайте Минфина.

Авто Авто Subaru остановила завод в Японии

Происшествия Происшествия Двое погибли при крушении Ту-22М3 в Мурманской области Бомбардировщик был без боекомплекта. Крушение Ту-22М3 произошло во вторник, 22 января, при заходе на посадку на авиабазе Оленья.

Спорт Спорт Загитова после короткой программы лидирует на ЧЕ по фигурному катанию Россиянка Алина Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Минске.

Технологии Технологии Boeing провел успешное испытание беспилотного аэротакси Полет прошел в Манассасе, штат Виргиния, говорится в сообщении корпорации.

Космос Космос Во время затмения на Луну упал метеорит

Авто Авто «Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для авто "Яндекс" представил собственный бортовой компьютер для автомобилей, передает ОТР информацию газеты "Коммерсант".

Технологии Технологии Эксперты предупредили о перебоях в работе сайтов госорганов и банков По мнению экспертов ИРИ, нарушения в работе сайтов могут возникнуть у тех, кто самостоятельно поддерживает свой DNS-сервер, то есть у сайтов госструктур и крупных частных компаний.

Общество Общество Голодные обмороки у кемеровских детей оказались выдумкой

Авто Авто Honda покажет в Женеве прототип нового электрокара Весной на автосалоне в Женеве компания Honda покажет прототип нового серийного электрокара.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi показала свой первый складной смартфон Президент и сооснователь Xiaomi Лин Бин показал первый складной смартфон, созданный китайской компанией.

Происшествия Происшествия Пилоты рассказали о своих действиях при «захвате» самолета из Сургута Пилоты самолета из Сургута в Москву, пассажир которого потребовал изменить курс лайнера, рассказали о своих действиях во время инцидента.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны показало иностранным атташе ракету 9М729

Авто Авто УАЗ выпустил новую версию фургона «Профи» на газе Ульяновский автозавод выпустил авторефрижератор «Профи» с заводским газобаллонным оборудованием (ГБО). Мотор работает на пропан-бутане.

Политика Политика Долине МГУ отдадут предназначенные под жилье земли Научно-технологическая долина МГУ «Воробьевы горы» получит расположенные рядом с действующими зданиями университета земельные участки, которые раньше планировалось использовать под строительство коммерческого жилья.

Общество Общество В США замерз Ниагарский водопад Один из самых крупных водопадов на северо-востоке США — Ниагарский — замерз из-за сильных морозов.

Происшествия Происшествия Выжившую в горах Урала туристку доставят в больницу Екатеринбурга В Свердловской области спасённую в Уральских горах туристку доставят для прохождения лечения в Екатеринбург.

Общество Общество Население России сократилось впервые за десять лет Впервые за десять лет население России сократилось, передает "Интерфакс" со ссылкой на Росстат.

Происшествия Происшествия СК возбудил два дела о получении взятки полицейскими в Чехове ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело о получении взятки главой отделения по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска ОМВД по городу Чехову.

Авто Авто Avito обвинил «Авто.ру» в копировании объявлений

Авто Авто Aston Martin представил расширенный пакет опций для гиперкара Valkyrie Британский атвопроизводитель Aston Martin презентовал расширенный пакет опций для гиперкара Valkyrie.

Экономика Экономика Правительство отложило введение соцнорм потребления электричества «По итогам совещания у Козака принято решение прекратить на неопределенный срок обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов», — цитирует Джуса РБК.

Происшествия Происшествия Появилось видео драки Виторгана и Богомолова из-за Собчак В Сети появилось видео произошедшей из-за телеведущей Ксении Собчак драки актера Максима Виторгана и режиссера МХТ имени А. П. Чехова Константина Богомолова около кафе в Большом Черкасском переулке на Лубянке в центре Москвы во вторник вечером 21 января.

Экономика Экономика Глава Dyson стал самым богатым человеком в Великобритании Глава компании по производству пылесосов Dyson Ltd. Джеймс Дайсон стал новым лидером в рейтинге самых богатых людей Великобритании.

Политика Политика Путин рассказал о переговорах с Абэ по Курилам

Космос Космос Blue Origin отложила испытание корабля New Shepard Компания Blue Origin снова перенесла испытание суборбитального корабля New Shepard. Теперь запуск планируют осуществить 22 января.

Авто Авто Продажи электромобилей в России выросли в 1,5 раза В 2018 году продажи новых электромобилей в России выросли в 1,5 раза, сообщает «Автостат».

Политика Политика В Венесуэле пройдут массовые протесты против президента Мадуро В Венесуэле оппозиция призвала сторонников к участию в массовых протестах против правительства президента Николаса Мадуро, в связи с этим глава государства обратился к гражданам с просьбой не прибегать к насилию во время манифестаций.

Наука Наука В Греции скоро родится новый тип «ребенка от трех родителей» Испанские генетики провели первую в мире операцию по зачатию очередной версии "ребенка от трех родителей", которая позволила бесплодной 32-летней жительнице Греции стать будущей матерью.