Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 10,19 млрд рублейТАСС 07:38
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26228 (с погашением 10 апреля 2030 года) на сумму 10,19 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:28, Вашингтон
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