Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26228 (с погашением 10 апреля 2030 года) на сумму 10,19 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.

Политика В России перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.

Происшествия СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17 Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».

Политика Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.

Политика МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.

Политика Володин предложил изменить Конституцию Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.

Политика Пентагон заподозрили в распространении болезней через клещей В конгрессе США заподозрили Пентагон в распространении через клещей болезни Лайма.

Общество Глава Астраханской области обращался в ГП до задержания и.о. министра Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил РИА Новости, что обращал внимание Генпрокуратуры на ситуацию с аварийным жильем в регионе перед задержанием исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ региона Олега Гужвинского.

Авто В России завершились продажи седанов Nissan Almera Российские дилеры Nissan распродали почти все седаны Nissan Almera, производство которых завершилось в Тольятти осенью прошлого года.

Футбол Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развёлся с «Мисс Москва» По некоторым данным причиной развода мог стать пост Оксаны в Инстаграм, где она выразила надежду, что когда-нибудь её сын сможет стать наследным принцем или королём. дело в том, что в Малайзии не разрешают называть кого-либо высокими титулами без официального подтверждения.

Политика Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента 18 июля, о котором просил президент Владимир Зеленский, не состоится.

Происшествия Застрявшие в Салониках россияне вылетели в Волгоград Ранее генконсул сообщил, что вылет рейса EL 960 греческой компании Ellinair по маршруту Салоники - Волгоград должен был состояться во вторник в 23:40.

Экономика Чистая прибыль Bank of America в I полугодии выросла на 8% Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2019 года выросла на 7,9% к аналогичному периоду прошлого года и составила 13,978 миллиарда долларов, говорится в отчетности банка.

Политика Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.

Футбол «Яндекс» назвал самый популярный футбольный клуб России Московский "Спартак" является самым популярным футбольным клубом России по версии компании "Яндекс".

Авто Обновленный Hyundai Solaris показали до премьеры Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию бестселлера Verna для китайского рынка.

Шоу-бизнес Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.

Общество В Екатеринбурге построят медцентр стоимостью около 800 млн рублей Медицинский центр стоимостью около 800 миллионов рублей будет построен в Екатеринбурге к Универсиаде-2023, сообщил в среду губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Космос В Москве завершился эксперимент по имитации полета на Луну В Москве завершился международный эксперимент SIRIUS, в рамках которого экипаж четыре месяца провел в изоляции, моделируя полет на Луну.

Происшествия СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму Почти все попавшие в больницу дети приехали в Крым на отдых из Республики Татарстан.

Политика США и Россия обсудили привлечение Китая к контролю за ядерным оружием «Делегация США обсудила идею президента о новом направлении контроля над ядерными вооружениями совместно с Россией и Китаем», — отмечает ведомство.

Политика В Кремле заявили, что не ведут переговоры по обмену украинских моряков Россия и Украина не ведут переговоры об обмене украинских моряков, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Музыка Бейонсе представила клип на саундтрек к фильму «Король Лев» Бейонсе выложила в YouTube новый клип на песню Spirit, которая звучит в саундтреке фильма "Король Лев".