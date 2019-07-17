Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 10,19 млрд рублейТАСС 07:38

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26228 (с погашением 10 апреля 2030 года) на сумму 10,19 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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Минфин разместил ОФЗ на 15,5 млрд рублей при спросе в 45,9 млрд

Банки.ру11:54

Минфин разместил ОФЗ-ИН выпуска 52002 на 5 млрд рублей

Finam.Ru10:13

Минфин разместил ОФЗ на 5,32 млрд рублей

ТАСС10:24

Минфин разместил новый выпуск ОФЗ, спрос превысил предложение в 3,6 раза

Вести.Финанс10:22

Минфин разместил ОФЗ-ПД на 10,19 млрд рублей

News.ru09:35

Минфин разместил ОФЗ серии 52002 на 5,3 млрд руб при спросе 19,1 млрд руб

ПРАЙМ10:30

Минфин РФ продал ОФЗ-ИН 52002 на 5,3 млрд р под 3,43% при спросе 19,1 млрд р

Financial One10:54
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:19, Вашингтон
Экономика

Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено в 09:14
Политика

Путин наградил орденом главу Дагестана

Обновлено в 10:34
Политика

Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Обновлено вчера в 16:00
Политика

В ДНР подтвердили существование тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе

Напомним, в марте в Москве прошла пресс-конференция, в ходе которой бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, который с 2014 года работал на РФ, рассказал, среди прочего, о созданных Киевом тайных тюрьмах, где пытали и убивали людей.
Обновлено в 11:00
Политика

Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Донбасса

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который разрешает жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто, сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 14:31
Авто

Началось производство компактного кроссовера Skoda Kamiq

Чешский автомобильный гигант Skoda объявил о начале производства компактного кроссовера Skoda Kamiq.
Обновлено в 13:17
Экономика

ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов

Чем бизнес РЖД не устраивает ФАС Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил "обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов )".
Обновлено в 13:55
Политика

СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»

Обновлено в 09:06
Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

Обновлено в 12:34
Политика

Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва – 2015»

Бывший король Малайзии Мухаммад V, женившийся в ноябре прошлого года на обладательнице титула "Мисс Москва 2015" Оксане Воеводиной, развелся со своей русской супругой.
Обновлено в 07:36
Политика

Премьер Нидерландов призвал к осторожности в деле о крушении МН17

«Разум призывает быть осторожным», — добавил премьер. По его словам, шаг за шагом расследование продвигается.
Обновлено в 13:34
Политика

Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе

Контактная группа по Донбассу одобрила новое бессрочное перемирие. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 13:38
Политика

Россия рассказала о переговорах по Курилам с Японией

14 июля японские СМИ сообщили, что Россия отказалась обсуждать с Японией возможность передачи двух Южных Курильских островов.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие

В Госдуме осудили позицию Белого дома по закупке Турцией С-400

Ранее в Белом доме заявили, что покупка Турцией российских ЗРК С-400 делает невозможным приобретение американских самолётов F-35, а сделка с Россией будет иметь «пагубные последствия» для Анкары, заявили в Белом доме.
Обновлено в 15:13
Авто

В сети показали обновленный Hyundai Solaris

В китайской прессе появились фотографии обновлённого седана Hyundai Verna, который в России продаётся как Solaris.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие

Подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»

Как пояснил Караваев, «лодка может иметь на вооружении торпеды, мины и даже крылатые ракеты «Калибр», которые стартуют горизонтально под водой», сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Спорт

Маргарита Мамун объявила о беременности

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун объявила, что она с мужем пловцом Александром Сухоруковым ждут ребенка.
Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес

Бузова встретилась с экс-возлюбленным Романом Третьяковым

Неожиданно для всех в какой-то момент в студии появился бывший возлюбленный исполнительницы, экс-участник проекта «Дом−2» Роман Третьяков.
Обновлено в 10:25
Общество

Акимов рассказал, когда в России начнут выдавать электронные паспорта

Выдачу электронных паспортов в России начнут с июля 2020 года, пилотным городом станет Москва, заявил вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено в 10:41
Футбол

Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубе

Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.
Обновлено в 13:41
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку

Обновлено в 07:53
Экономика

Атомные ледоколы типа «Арктика» передадут Росатому до конца 2026 года

Обновлено в 12:08
Кино

Тайка Вайтити станет режиссером четвертого «Тора»

Обновлено в 08:21
Происшествия

Опубликовано новое видео с пытками заключенных в ярославской ИК-1

Обновлено в 05:20
Общество

Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов

Обновлено в 00:01
Происшествия

В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев

Обновлено в 12:32
Экономика

Fitch повысило рейтинг Global Ports

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Global Ports в иностранной и местной валютах до уровня "BB+" с "BB", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.
Обновлено в 10:21
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