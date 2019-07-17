Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 10,19 млрд рублейТАСС 07:38

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Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26228 (с погашением 10 апреля 2030 года) на сумму 10,19 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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Минфин разместил ОФЗ на 10,19 млрд рублей

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