Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 10,19 млрд рублейТАСС 07:38
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26228 (с погашением 10 апреля 2030 года) на сумму 10,19 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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Происшествия
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
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Захарова оценила угрозы Турчинова уничтожить Крымский мост
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление экс-главы СНБО Украины Александра Турчинова о том, что Крымский мост может быть уничтожен в течение нескольких минут украинской армией.
Обновлено 15 июля в 16:54
Музыка
Киркоров обматерил Бузову за новую песню
Российская певица Ольга Бузова во время передачи «Comment Out» на YouTube решила разыграть своего коллегу по шоу-бизнесу Филиппа Киркорова.
Обновлено в 07:10
Политика
Кремль назвал дискуссионной статью Володина с поправками в Конституцию
В Кремле читали статью спикера Госдумы Вячеслава Володина в «Парламентской газете», в которой он предложил несколько поправок в российскую Конституцию, и считают ее темой для дискуссий.
Обновлено в 08:00
Политика
Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.
Обновлено в 07:57
Политика
Трамп запретил продавать Турции истребители F-35 из-за С-400
Обновлено в 06:53
Футбол
Агент Бэйла хочет, чтобы «Реал» отпустил игрока бесплатно
Обновлено в 02:24
Происшествия
ФСБ выявила 10 нелегальных оружейных мастерских
ФСБ России выявила и пресекла работу 10 подпольных оружейных мастерских. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке
Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес
Мария Арбатова жила с первым и вторым мужем одновременно
Первый брак Арбатовой был с оперным исполнителем Александром Мирошником – они прожили под одной крышей больше семнадцати лет.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено
Против полицейских, задержавших в начале июня корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, не заведено уголовное дело, сообщил в среду адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
Обновлено в 09:16
Кино
«Детектив Пикачу» стал самым кассовым фильмом по мотивам видеоигр
Картина превзошла кассовые сборы фэнтезийного фильма «Варкрафт» Данкана Джонса, вышедшего в 2016-м и собравшего по всему миру 433 миллиона долларов.
Обновлено в 05:00
Кино
Тайка Вайтити снимет четвертого «Тора»
Обновлено в 00:16
Происшествия
Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Политика
Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму
В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Бузова встретилась с бывшим возлюбленным Третьяковым спустя 12 лет
Российская телеведущая Ольга Бузова увиделась с Романом Третьяковым спустя 12 лет после разрыва.
Обновлено в 04:20
Футбол
Василий Конов: «Спартак» ведет с ПСВ переговоры по Перейро
Московский «Спартак» находится в продвинутой стадии переговоров по приобретению уругвайского полузащитника голландского ПСВ Гастона Перейро, сообщил журналист Василий Конов.
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
В Крыму 49 детей отравились в летнем лагере
В Крыму из детского оздоровительного лагеря «Лучистый» под Евпаторией госпитализировали 49 детей с признаками пищевого отравления, сообщает 17 июля пресс-служба администрации города.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова опубликовала редкий снимок с 13-летней дочерью
Напомним, дочь балерины родилась в ее отношениях с бизнесменом Игорем Вдовиным. Долгое время у мамы и папы Ариадны были конфликты.
Обновлено вчера в 08:50
Технологии
Tether запустит стейблкоин на блокчейне Algorand. Токен проекта подешевел
Компания Tether объявила о планах по выпуску собственного стейблкоина на блокчейне Algorand.
Обновлено в 09:09
Политика
МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Финансы
Эксперт назвал «самый плохой» день для рубля
Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил "Российской газете" эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.
Обновлено вчера в 21:47
Гаджеты
Россияне стали больше тратить на смартфоны
Половина покупателей смартфонов выбрала устройства с большим экраном, в итоге их доля в продажах выросла в 5 раз.
Обновлено в 07:46
Космос
Эксперимент по имитации полета на Луну завершился в Москве
Международный проект SIRIUS по имитации полета на Луну завершился в среду в Москве, сообщили в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, где проходил эксперимент.
Обновлено в 07:27