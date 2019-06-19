Финансы
Минфин разместил ОФЗ-ИН на 2,85 млрд рублейТАСС вчера в 10:51
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ИН с индексируемым номиналом серии 52002 (с погашением 2 февраля 2028 года) на сумму 2,85 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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Минфин РФ продал ОФЗ-ИН 52002 на 2,85 млрд р под 3,58% при спросе 14,98 млрд р
Financial Oneвчера в 10:29
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
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