Минфин разместил ОФЗ-ИН на 2,85 млрд рублейТАСС вчера в 10:51

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ИН с индексируемым номиналом серии 52002 (с погашением 2 февраля 2028 года) на сумму 2,85 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.

Транспорт В России появится новый штраф для автомобилистов Российских автомобилистов могут начать штрафовать за неоплаченный проезд по платным трассам.

Армия и оружие В Иране заявили о сбитом разведывательном беспилотнике США Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана, передает телеканал Press TV.

Политика Трамп подтвердил встречу с Путиным на саммите G20 Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.

Политика РФ сформировала делегацию в ПАСЕ Совет федерации 19 июня сформировал свою часть делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.

Политика Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Политика Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.

Политика Си Цзиньпин отправился с первым официальным визитом в КНДР Председатель КНР Си Цзиньпин вместе со своей супругой Пэн Лиюань отправился в Северную Корею с двухдневным государственным визитом.

Общество Ученый рассказал об операции по выпуску косаток из «китовой тюрьмы» Специалисты начнут выпуск косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье в июне, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского филиала НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Хоккей Кучеров признан самым ценным игроком минувшего сезона НХЛ Российский форвард Никита Кучеров стал обладателем приза "Харт Трофи", вручаемого самому ценному игроку сезона НХЛ.

Общество Водителей могут начать лишать прав за повторное отсутствие ОСАГО Государственная дума получила на рассмотрение законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований о полисе ОСАГО.

Здоровье Профсоюз подарил врачам таблетки от поноса в профессиональный праздник в Чите Профсоюз Минздрава Забайкальского края в День медицинского работника подарил врачам, которые входят в организацию, набор лекарств стоимостью около 500 рублей.

Транспорт Ильинку перекроют для проезда транспорта с 22 по 24 июня С 22 по 24 июня улица Ильинка будет полностью закрыта для проезда автомобилей.

Происшествия Задержан похитивший почти 200 мобильных телефонов мужчина Задержан мужчина, похитивший почти 200 мобильных телефонов из салона связи в Москве.

Происшествия Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.

Экономика Пособия на ребенка увеличат в сотни раз В качестве одной из мер помощи родителям, сам размер пособия решено увеличить в сотни раз.

Политика Порошенко создал новый «спецназ» против РФ Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.

Политика Росгвардия показала первый катер для защиты Крымского моста В Ярославской области судостроители рыбинского завода «Вымпел» спустили на воду первый из четырех катеров проекта «Грачонок», собранных для 115-й отдельной бригады Росгвардии особого назначения, которая обеспечивает охрану Керченского пролива.

Наука На Украине обнаружили предполагаемую могилу Богдана Хмельницкого Украинские ученые обнаружили загадочный склеп, который находился под Ильинской церковью в селе Суботов Черкасской области.

Армия и оружие Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе Пьяный командир одного из подразделений украинских войск в Донбассе расстрелял своих подчиненных, пытавшихся уйти с позиций.

Футбол Аргентина и Парагвай сыграли вничью на Кубке Америки Сборные Аргентины и Парагвая сыграли вничью во втором туре группового этапа Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".

Политика В госдепе США призвали Россию «прекратить ложь вокруг сбитого боинга» Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия должна прекратить кампанию по дезинформации вокруг трагедии с рейсом MH17 Малайзийских авиалиний и наказать виновных.

Здоровье В Кузбассе построят новый реабилитационный центр Сотрудничество предполагает взаимодействие в проектировании и строительстве «под ключ» модульного реабилитационного центра на базе Новокузнецкой городской клинической больницы №1 и отделения кардиологии и реабилитации Кемеровского областного клинического кардиодиспансера.

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.