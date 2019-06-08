Финансы
Минфин рассматривает вопрос об еще одном выпуске евробондов РФРоссийская газета 05:24
В марте Минфин разместил 16-летние евробонды на три миллиарда долларов под 5,1 процента и доразместил выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 миллионов евро с доходностью 2,375 процента.
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Армия и оружие
Попытки США шантажировать Турцию F-35 не сработают, уверен Клинцевич
Попытки США шантажировать Турцию истребителями-бомбардировщиками F-35 не сработают, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя реакцию Штатов на решение республики отправить военных на обучение в Россию.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Прыгнувший с Яхтенного моста подросток госпитализирован
По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, от дома 72 по Приморскому проспекту был госпитализирован 16-летний юноша с телесными повреждениями в тяжелом состоянии.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова с мефедроном
Обновлено вчера в 04:22
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
Политика
Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты
Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия
В Москве убит мастер спорта по греко-римской борьбе
Возбуждено уголовное дело после драки на юго-западе Москвы, в ходе которой был убит мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Борисов заявил о катастрофических перегрузках SSJ 100 во время ЧП
Во время катастрофы в Шереметьево лайнер SSJ 100 испытал перегрузки, на которые не был рассчитан, заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:19
Авто
Блогеры показали УАЗ с развернутым на 180 градусов задним мостом
Обновлено в 05:36
Футбол
Зинченко поцеловал украинскую журналистку после победы над Сербией
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над национальной командой Сербии в матче отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 05:21
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В Dota 2 вышел Collector’s Cache 2019
Valve добавила в клиент игры сундук The International 2019 Collector’s Cache. За открытие 15 сокровищ игрок получит 36 уровней Battle Pass.
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия
В Свердловской области горит исправительная колония
В исправительной колонии в Свердловской области горят четыре жилых корпуса и производственное здание.
Обновлено в 02:58
Гаджеты
Apple и Huawei оказались наиболее надежными смартфонами
Смартфоны производителей Apple и Huawei признали самыми надежными на планете. Исследование на эту тему провела Harris Interactive.
Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Происшествия
В Непале девочка погибла после нападения леопарда
Обновлено в 05:28
Экономика
Лекарства разрешат продавать в Интернете
Минздрав России поддержал законопроект, разрешающий продажу безрецептурных лекарств через Интернет, сообщает DEITA.
Обновлено в 06:19
Музыка
Путин поздравил Московскую консерваторию со 150-м выпуском
Президент Росси Владимир Путин поздравил Московскую государственную консерваторию имени П.И.Чайковского с юбилейным 150-м выпуском.
Обновлено в 01:53
Политика
Зеленский провел неформальную встречу с журналистами
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел неформальную встречу с журналистами, сообщила глава наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Светлана Остапа.
Обновлено в 05:14
Политика
Зеленский убедился в правильности решения распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский убедился в правильности решения о роспуске Рады, поскольку депутаты продолжают "заниматься кнопкодавством" и "прогуливать".
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено в 05:50
Футбол
«Урал» возвращает из аренды пять футболистов
Александр Щербаков выступал в высшем дивизионе чемпионата Кипра в составе клуба "Эносис" и выполнил со своей командой задачу на сезон – клуб сохранил прописку в лиге, заняв 10-е место.
Обновлено в 04:37
Финансы
Страны G20 разработают правила налогообложения IT-компаний
Министры финансов стран G20 согласились заняться разработкой правил для устранения лазеек, используемых мировыми технологическими гигантами — такими, как Facebook, Google, Amazon — для «снижения бремени налогообложения», сообщает Reuters.
Обновлено в 01:59
Авто
В Сеть просочились первые изображения Lada Priora Sport
Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
На Кубани при жесткой посадке частного самолета пострадали двое
Возле хутора Фортштадт Новокубанского района Краснодарского края совершил жесткую посадку частный двухместный легкомоторный самолет.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова худеет к отпуску
Юлия Михалкова обладает идеальной фигурой, и многие уверены, что секрет ее стройности — в хороших генах.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Додон заявил, что ситуация в Молдавии на грани дестабилизации
Действующий президент Молдавии Игорь Додон предупредил граждан о возможных провокациях с целью дестабилизации ситуации в стране.
Обновлено в 05:28