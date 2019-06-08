Финансы

Минфин рассматривает вопрос об еще одном выпуске евробондов РФРоссийская газета 05:24

В марте Минфин разместил 16-летние евробонды на три миллиарда долларов под 5,1 процента и доразместил выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 миллионов евро с доходностью 2,375 процента.
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В Минфине РФ задумались о новом размещении евробондов

Росбалт05:27

Минфин рассматривает вопрос об еще одном выпуске евробондов РФ

Российская газета05:24

Минфин рассматривает еще одно размещение евробондов в 2019 году

РИА Новости04:08

Минфин рассматривает вопрос об еще одном выпуске евробондов России

ТАСС04:46

Минфин не исключил еще одного выхода на рынок евробондов

Интерфакс04:24

Минфин РФ рассматривает возможность еще одного размещения евробондов в 2019 г

ПРАЙМ04:09

Минфин планирует ещё один выпуск евробондов РФ

News.ru04:59
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Происшествия

Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке продать наркотики

Обновлено в 05:54
Армия и оружие

Попытки США шантажировать Турцию F-35 не сработают, уверен Клинцевич

Попытки США шантажировать Турцию истребителями-бомбардировщиками F-35 не сработают, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя реакцию Штатов на решение республики отправить военных на обучение в Россию.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Прыгнувший с Яхтенного моста подросток госпитализирован

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, от дома 72 по Приморскому проспекту был госпитализирован 16-летний юноша с телесными повреждениями в тяжелом состоянии.
Обновлено в 06:11
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова с мефедроном

Обновлено вчера в 04:22
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
Политика

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты

Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

Обновлено вчера в 10:17
Происшествия

В Москве убит мастер спорта по греко-римской борьбе

Возбуждено уголовное дело после драки на юго-западе Москвы, в ходе которой был убит мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Борисов заявил о катастрофических перегрузках SSJ 100 во время ЧП

Во время катастрофы в Шереметьево лайнер SSJ 100 испытал перегрузки, на которые не был рассчитан, заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:19
Происшествия

У суда задержали проводивших пикеты в поддержку Голунова журналистов

Обновлено в 04:38
Авто

Блогеры показали УАЗ с развернутым на 180 градусов задним мостом

Обновлено в 05:36
Футбол

Зинченко поцеловал украинскую журналистку после победы над Сербией

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над национальной командой Сербии в матче отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 05:21
Спорт

В Dota 2 вышел Collector’s Cache 2019

Valve добавила в клиент игры сундук The International 2019 Collector’s Cache. За открытие 15 сокровищ игрок получит 36 уровней Battle Pass.
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия

В Свердловской области горит исправительная колония

В исправительной колонии в Свердловской области горят четыре жилых корпуса и производственное здание.
Обновлено в 02:58
Гаджеты

Apple и Huawei оказались наиболее надежными смартфонами

Смартфоны производителей Apple и Huawei признали самыми надежными на планете. Исследование на эту тему провела Harris Interactive.
Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Происшествия

В Непале девочка погибла после нападения леопарда

Обновлено в 05:28
Экономика

Лекарства разрешат продавать в Интернете

Минздрав России поддержал законопроект, разрешающий продажу безрецептурных лекарств через Интернет, сообщает DEITA.
Обновлено в 06:19
Музыка

Путин поздравил Московскую консерваторию со 150-м выпуском

Президент Росси Владимир Путин поздравил Московскую государственную консерваторию имени П.И.Чайковского с юбилейным 150-м выпуском.
Обновлено в 01:53
Политика

Зеленский провел неформальную встречу с журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел неформальную встречу с журналистами, сообщила глава наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Светлана Остапа.
Обновлено в 05:14
Политика

Зеленский убедился в правильности решения распустить Раду

Президент Украины Владимир Зеленский убедился в правильности решения о роспуске Рады, поскольку депутаты продолжают "заниматься кнопкодавством" и "прогуливать".
Обновлено в 03:15
Происшествия

Очевидцы опубликовали видео полыхающего в Варшаве небоскреба

Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено в 05:50
Футбол

«Урал» возвращает из аренды пять футболистов

Александр Щербаков выступал в высшем дивизионе чемпионата Кипра в составе клуба "Эносис" и выполнил со своей командой задачу на сезон – клуб сохранил прописку в лиге, заняв 10-е место.
Обновлено в 04:37
Финансы

Страны G20 разработают правила налогообложения IT-компаний

Министры финансов стран G20 согласились заняться разработкой правил для устранения лазеек, используемых мировыми технологическими гигантами — такими, как Facebook, Google, Amazon — для «снижения бремени налогообложения», сообщает Reuters.
Обновлено в 01:59
Авто

В Сеть просочились первые изображения Lada Priora Sport

Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия

На Кубани при жесткой посадке частного самолета пострадали двое

Возле хутора Фортштадт Новокубанского района Краснодарского края совершил жесткую посадку частный двухместный легкомоторный самолет.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова худеет к отпуску

Юлия Михалкова обладает идеальной фигурой, и многие уверены, что секрет ее стройности — в хороших генах.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Додон заявил, что ситуация в Молдавии на грани дестабилизации

Действующий президент Молдавии Игорь Додон предупредил граждан о возможных провокациях с целью дестабилизации ситуации в стране.
Обновлено в 05:28
Общество

Лауреат «Оскара» Оливия Колман удостоилась Ордена Британской империи

Обновлено в 01:15
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