Минфин рассматривает вопрос об еще одном выпуске евробондов РФРоссийская газета 05:24

Министерство финансов не исключает еще одного выхода на рынок внешних займов с новым выпуском евробондов. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Минфин рассматривает вопрос об еще одном выпуске евробондов РФ

Общество Силуанов предложил ввести надзор ФНС за уголовными делами из-за Калви Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) могли бы осуществлять контроль за уголовными делами в отношении предпринимателей, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Происшествия Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100 Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.

ЖКХ В Севастополе устранили почти все последствия ливня В Севастополе рассказали об устранении практически всех последствий непогоды.

Космос Опубликован список самых опасных астероидов для Земли Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.

Происшествия Исправительная колония загорелась в Свердловской области В Свердловской области начался пожар на площади 2 тыс.кв.метров в исправительной колонии.

Происшествия Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Происшествия В ОБСЕ призвали освободить журналиста «Медузы» Ивана Голунова Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в своем официальном заявлении призвал российские власти освободить корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, задержанного по подозрению в незаконном распространении наркотиков.

Транспорт В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.

Общество В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары Синоптики объявили в Москве и Подмосковье "оранжевый" уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды, следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра.

Авто Ravon анонсировал новую бюджетную модель, реального конкурента Ладе Эксперты не исключают, что под брендом Ravon выйдет достойный конкурент российским Ладам.

Экономика Силуанов связал предоставление кредита Белоруссии с интеграцией 29 мая президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу, на которой договорились дать поручения по углублению интеграции двух стран.

Музыка Лобода и Киркоров победили на ежегодной премии МУЗ-ТВ Филипп Киркоров обогнал своего коллегу по сцене Сергея Лазарева в номинации «Лучший исполнитель» в то время, как Светлана Лобода была награждена 3-й раз подряд и победила в категории «Лучшая певица».

Политика Онищенко указал на возможность смены упаковки чистящих средств Роспотребнадзор может выдать предписание для изменения внешнего вида упаковки средства для прочистки труб, которым отравился продюсер Бали Алибасов, заявил бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Шоу-бизнес Принцесса Монако тайно крестила сына Принцесса Монако Шарлотта Казираги тайно крестила сына, сообщает StarHit.

Армия и оружие Контракт на поставку Су-57 в ВКС могут подписать на «Армии-2019» Контракт на поставку истребителей Су-57 может быть подписан на форуме "Армия-2019". Об этом сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.

Гаджеты Смартфоны Huawei лишатся Facebook, Instagram и WhatsApp Социальные сети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp больше не будут предустановлены на смартфонах Huawei.

Футбол Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.

Политика Путин назвал Зеленского хорошим актером Владимир Путин надеется, что им с новым лидером Украины Владимиром Зеленским когда-нибудь удастся познакомиться, отметив, что тот хороший актер, но одно дело кого-то играть, а другое - быть кем-то.

Политика Президент Молдавии отложил подписание указа о роспуске парламента Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не будет в субботу подписывать указ о роспуске парламента, потому что депутаты еще могут договориться.

Политика Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.