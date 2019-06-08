Финансы
Минфин рассматривает вопрос об еще одном выпуске евробондов РФРоссийская газета 05:24
Министерство финансов не исключает еще одного выхода на рынок внешних займов с новым выпуском евробондов. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 05:29, Ашберн
Общество
Силуанов предложил ввести надзор ФНС за уголовными делами из-за Калви
Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) могли бы осуществлять контроль за уголовными делами в отношении предпринимателей, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.
Обновлено в 03:27
ЖКХ
В Севастополе устранили почти все последствия ливня
В Севастополе рассказали об устранении практически всех последствий непогоды.
Обновлено в 05:09
Космос
Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия
Исправительная колония загорелась в Свердловской области
В Свердловской области начался пожар на площади 2 тыс.кв.метров в исправительной колонии.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В ОБСЕ призвали освободить журналиста «Медузы» Ивана Голунова
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в своем официальном заявлении призвал российские власти освободить корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, задержанного по подозрению в незаконном распространении наркотиков.
Обновлено в 04:54
Транспорт
В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны
Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары
Синоптики объявили в Москве и Подмосковье "оранжевый" уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды, следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 04:45
Общество
Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с Соболь
Обновлено вчера в 00:28
Авто
Ravon анонсировал новую бюджетную модель, реального конкурента Ладе
Эксперты не исключают, что под брендом Ravon выйдет достойный конкурент российским Ладам.
Обновлено в 02:16
Экономика
Силуанов связал предоставление кредита Белоруссии с интеграцией
29 мая президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу, на которой договорились дать поручения по углублению интеграции двух стран.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Полиция изъяла в квартире журналиста «Медузы» 5 граммов кокаина
Обновлено вчера в 16:17
Музыка
Лобода и Киркоров победили на ежегодной премии МУЗ-ТВ
Филипп Киркоров обогнал своего коллегу по сцене Сергея Лазарева в номинации «Лучший исполнитель» в то время, как Светлана Лобода была награждена 3-й раз подряд и победила в категории «Лучшая певица».
Обновлено в 02:36
Политика
Онищенко указал на возможность смены упаковки чистящих средств
Роспотребнадзор может выдать предписание для изменения внешнего вида упаковки средства для прочистки труб, которым отравился продюсер Бали Алибасов, заявил бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Школьница забеременела от 47-летнего мигранта в Подмосковье
Обновлено вчера в 05:10
Футбол
Куртуа поприветствовал Азара в «Реале»
Обновлено вчера в 19:57
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
«Дождь» рассказал об условиях содержания Голунова в изоляторе
Задержанный корреспондент «Медузы» Иван Голунов находится в изоляторе временного содержания.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Принцесса Монако тайно крестила сына
Принцесса Монако Шарлотта Казираги тайно крестила сына, сообщает StarHit.
Обновлено в 01:40
Общество
Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие
Контракт на поставку Су-57 в ВКС могут подписать на «Армии-2019»
Контракт на поставку истребителей Су-57 может быть подписан на форуме "Армия-2019". Об этом сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.
Обновлено в 04:20
Гаджеты
Смартфоны Huawei лишатся Facebook, Instagram и WhatsApp
Социальные сети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp больше не будут предустановлены на смартфонах Huawei.
Обновлено вчера в 11:09
Футбол
Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов
Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.
Обновлено в 05:20
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актером
Владимир Путин надеется, что им с новым лидером Украины Владимиром Зеленским когда-нибудь удастся познакомиться, отметив, что тот хороший актер, но одно дело кого-то играть, а другое - быть кем-то.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Президент Молдавии отложил подписание указа о роспуске парламента
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не будет в субботу подписывать указ о роспуске парламента, потому что депутаты еще могут договориться.
Обновлено в 03:34
Политика
Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты
Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 04:39
Авто
Обновленная Mazda 3 готовится к продажам в России
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
В Петербурге грузовик упал с моста
Как пишут свидетели, мост, с которого упал грузовик, аварийный.
Обновлено в 02:58
Политика
«Очень удивлены»: экс-посол на Украине рассказал, как Зеленского воспринимают в США
Экс-посол США на Украине Стивен Пайфер в интервью украинскому журналу Новое Время рассказал, как нового президента Украины Владимира Зеленского воспринимают в США.
Обновлено в 01:38