Постепенный переход на национальные валюты в торговых расчетах идет, но процесс тормозится из-за глобальной исторической роли доллара США как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов, рассказал РБК директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.

с чего всё началось

Директор департамента министерства финансов России по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев заявил изданию о том, что отказ от доллара потребует больших усилий.

Минфин рассказал о сложностях отказа от доллара

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