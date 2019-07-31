Экономика

Минфин рассказал о сложностях отказа от доллараDeita.ru 02:30

Директор департамента министерства финансов России по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев заявил изданию о том, что отказ от доллара потребует больших усилий.
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с чего всё началось

В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле

Постепенный переход на национальные валюты в торговых расчетах идет, но процесс тормозится из-за глобальной исторической роли доллара США как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов, рассказал РБК директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.
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