Экономика
Минфин рассказал о сложностях отказа от доллараDeita.ru 02:30
Директор департамента министерства финансов России по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев заявил изданию о том, что отказ от доллара потребует больших усилий.
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с чего всё началось
Постепенный переход на национальные валюты в торговых расчетах идет, но процесс тормозится из-за глобальной исторической роли доллара США как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов, рассказал РБК директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.РБКвчера в 23:30
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Технологии
Минобороны закупило отечественный ускоритель нейросетей
Первый ускоритель В инновационный технополис Минобороны «Эра» в Анапе был поставлен первый ускоритель нейронных сетей, сообщило «РИА Новости».
Обновлено в 03:47
Политика
Экс-губернатор Астраханской области Сергей Морозов вернулся на таможню
В сентябре 2017 года Морозов занял должность заместителя руководителя ФТС, а в сентябре 2018 года президент назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области.
Обновлено в 02:00
Общество
Стало известно, когда школы Екатеринбурга смогут перейти на одну смену
Екатеринбургские школы смогут перейти на односменное обучение до 2035 года.
Обновлено в 04:31
Экономика
Все условия по продаже Denizbank выполнены
Все условия по продаже Denizbank выполнены, сообщается в материалах "Сбербанка".
Обновлено в 03:09
Политика
Климкин рассказал об «эмоциональных переговорах» с Лавровым
Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин развеял миф СМИ о ссоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи в "нормандском формате".
Обновлено вчера в 11:15
Общество
Леонардо ди Каприо забил тревогу из-за сибирских пожаров
Обновлено в 04:35
Общество
Иркутский губернатор назвал безответственной фразу о «новом Чернобыле»
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в разговоре с РБК назвал безответственным заявление главы Росприроднадзора Светланы Радионовой об угрозе "экологического Чернобыля" в регионе.
Обновлено в 04:23
Общество
Сыры и колбасы стали самыми похищаемыми товарами из магазинов
Самыми похищаемыми товарами из продуктовых магазинов стали сыры и колбасы, сообщил РБК со ссылкой на разработчика системы защиты от магазинных краж BIT.
Обновлено в 04:02
Политика
В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма
"Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.
Обновлено 29 июля в 14:00
Футбол
Малком отказал «Эвертону» ради перехода в «Зенит»
Клубам осталось обсудить окончательные условия трансфера, сам же футболист впечатлен предложенным "сине-бело-голубыми" контрактом и ради санкт-петербургской команды отказался от перехода в английский "Эвертон".
Обновлено в 04:14
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Политика
В Крыму объяснили массовый поток украинских туристов
Украинские туристы продолжают массово ехать отдыхать в Крым, поскольку на территории полуострова чувствуют себя комфортно и безопасно, рассказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Обновлено в 04:12
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Экономика
Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Футбол
Легенда «Спартака» назвала уход Глушакова потерей
Андрей Тихонов, проведший за московский "Спартак" 191 матч с 1992 по 2000 год, прокомментировал уход полузащитника Дениса Глушакова из стана красно-белых, передает "Российская газета".
Обновлено вчера в 18:09
Политика
Трамп намерен заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Россия придут к соглашению в сфере контроля над вооружениями.
Обновлено в 00:05
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев поговорил с подписчицей о родителях Жанны Фриске
Одна из подписчиц Дмитрия Шепелева не выдержала и напомнила ему о конфликте с родными Жанны Фриске.
Обновлено в 03:38
Игры
Создана браузерная версия культовой игры Diablo
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Опубликовано фото поцелуя Леди Гаги с новым бойфрендом
Американская певица Леди Гага «засветилась» перед папарацци целующейся предположительно со своим новым бойфрендом.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Две трети россиян назвали ВМФ России сильнейшим флотом
Две трети россиян (67%) считают Военно-морской флот (ВМФ) России сильнейшим среди флотов ведущих морских держав, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:40
Экономика
«Нафтогаз» потребовал от России $5,2 млрд из-за потери активов в Крыму
Компания «Нафтогаз Украины» подала в суд в Гааге иск о компенсации убытков за потери активов в Крыму.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
В ДНР заявили о подготовке Киевом провокаций с целью срыва перемирия
Украинские силовики готовят провокации, чтобы вызвать ответный огонь ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики и в последующем обвинить в срыве минских соглашений, сообщили в среду в управлении Народной милиции ДНР.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Политика
Трамп обещал разобраться с отравлением Навального
Дональд Трамп обещал разобраться с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.
Обновлено в 03:17
Экономика
Работающим пенсионерам в Чувашии добавили к пенсии 154 рубля
В Чувашии пенсии пересчитали 85 тыс. работающим пенсионерам. С августа, по данным ведомства, средний размер прибавки составит 154 рубля.
Обновлено в 03:02
Экономика
OMV в I полугодии профинансировала «Северный поток-2» на 88 млн евро
На финансирование строительства газопровода "Северный поток-2" во втором квартале нынешнего года австрийская нефтегазовая компания OMV направила 44 млн евро.
Обновлено в 02:18
Политика
Нидерланды отказались принять новые доказательства по крушению MH17
Обновлено вчера в 15:02
Футбол
Молодежная сборная России проведет важный матч на «Екатеринбург Арене»
Обновлено вчера в 09:01