Экономика
Минфин раскритиковал выводы АКРА об ипотечном кризисеТАСС 05:54
Рассуждения аналитиков об ипотечном кризисе в России и аналогии с США не имеют под собой никаких оснований, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
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Минфин раскритиковал выводы аналитиков о рисках ипотечного кризиса в России
Rambler News Service06:13
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:55, Вашингтон
Политика
На Украине проходят обыски на связанном с Порошенко предприятии
Портал «Громадське» сообщает, что обыски также ведутся в инвестгруппе ICU, которая якобы выступала финансовым консультантом Порошенко и советником по продаже предприятия Roshen.
Обновлено в 06:01
Политика
Президент Грузии сочла беспрецедентным решение ЕСПЧ о «Рустави 2»
Европейский суд по правам человека (ЕПСЧ) принял беспрецедентное решение в деле грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави-2».
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес
52-летняя актриса Николь Кидман снова станет мамой
Звездная пара Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями.
Обновлено в 03:19
Политика
Путин обещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом утонувшего детсада
Мальчик из семьи, чей дом был разрушен наводнением в Иркутской области, рассказал президенту России Владимиру Путину, что его детский сад утонул, но его отремонтируют.
Обновлено в 04:44
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Политика
В ТАСС сменится главный редактор
В ТАСС со 2 августа сменится главный редактор, им станет Михаил Петров, сообщается на сайте агентства.
Обновлено в 06:42
Происшествия
РПЦ опровергла проблемы с движением скорых из-за кортежа патриарха
18 июля Telegram-канал Baza опубликовал видео и сообщение о том, что из-за визита патриарха около 30 минут машины скорой помощи не могли покинуть подстанцию.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в «Шереметьево»
Во время эвакуации по надувным трапам травмы получили 8 человек, двое госпитализированы.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
Нидерланды частично признали вину в гибели мусульман в Сребреннице
Голландские миротворцы несут частичную ответственность за гибель 350 боснийских мусульман в Сребреннице в 1995 году.
Обновлено в 06:37
Наука
Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов
Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено в 02:17
Космос
В СЗАО расскажут о подготовке космонавтов к полетам
В округе пройдет встреча с космонавтом Андреем Борисенко
Обновлено в 06:01
Гаджеты
Samsung начала выпуск чипов 12 Гбит LPDDR5 DRAM для смартфонов
Samsung Electronics объявила о начале массового производства первой в отрасли 12-гигабитной мобильной DRAM-памяти LPDDR5, которая была оптимизирована для эффективной работы функций с применением 5G и ИИ на будущих смартфонах.
Обновлено в 03:48
Авто
Опубликована десятка лучших роскошных внедорожников 2019 года
Обновлено вчера в 11:26
Технологии
Госдума запретит продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО
В нижней палате Государственной Думы России рассмотрят законопроект о запрете продажи смартфонов, планшетов,компьютеров и телевизоров со Smart-TV без установленного российского ПО.
Обновлено в 06:40
Кино
В Сети появился трейлер мюзикла «Кошки»
На YouTube появился первый трейлер мюзикла «Кошки» - настоящей бродвейской классики.
Обновлено в 05:09
Политика
Священник изгнал духов тьмы в конгрессе США
Капеллан палаты представителей США Патрик Конрой во время чтения молитвы перед законодателями "изгнал" духов тьмы.
Обновлено в 06:45
Единоборства
Бой Гассиева 27 июля отменен из-за травмы
Бой экс-чемпиона мира в первом тяжелом весе Мурата Гассиева, запланированный на 27 июня, не состоится из-за травмы боксера.
Обновлено в 06:42
Политика
Снятые с выборов в МГД занялись сбором заявлений в поддержку подписей
В Мосгоризбиркоме заявляют, что готовы рассмотреть заявления и перепроверить подписи, «выбраковка» которых могла быть некорректной: если после этого подписей окажется достаточно, кандидата зарегистрируют.
Обновлено вчера в 16:32
Политика
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Политика
МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии
В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник
Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
Доковый этап ремонта подлодки «Новороссийск» завершен
Доковый этап ремонта подлодки "Новороссийск" завершен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судостроении.
Обновлено в 04:59
Политика
Меркель назвала свое здоровье личным вопросом
Обновлено в 06:41
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Общество
В Екатеринбурге восстановят работу Покраса Лампаса, залитую гудроном
Работа стрит-арт художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова), которую в Екатеринбурге начали заливать гудроном, будет восстановлена, сообщила РИА Новости представитель фестиваля "Стенограффия", в рамках которого была создана эта работа.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
Зеленский показал мобильные домики для военных в Донбассе
В этом году украинские военные на Донбассе будут обеспечены мобильными домиками украинского производства.
Обновлено в 05:00
Общество
Крыши домов в Петербурге закроют для туристов
Обновлено в 05:21
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Ирина Шейк не переживает из-за Леди Гаги
Россияне никак не желают простить певице того, что она стала причиной расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера.
Обновлено в 05:04
Авто
Названы самые аварийные марки грузовиков
Как следует из статистики, самые аккуратные дальнобойщики водят КрАз и "Урал". Частота убытков этих грузовиков – 0,5% и 1,2% соответственно.
Обновлено вчера в 11:47