Экономика
Минфин раскритиковал выводы АКРА об ипотечном кризисеТАСС 05:54
Рассуждения аналитиков об ипотечном кризисе в России и аналогии с США не имеют под собой никаких оснований, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
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Минфин раскритиковал выводы аналитиков о рисках ипотечного кризиса в России
Rambler News Service06:13
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Политика
Суд в Киеве продлил арест Вышинского
Обновлено в 09:03
Политика
Путин раскритиковал ликвидацию паводка в Иркутской области
«Не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», — заявил Путин на совещании.
Обновлено в 08:56
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Лучший стрелок – 2» с Томом Крузом
Трейлер второй части фильма «Лучший стрелок», которая выйдет на экраны спустя 33 года после первой, появился в интернете.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
В сети появилось видео ракетных стрельб в Черном море
В ходе учений боевые расчеты поразили морские цели условного врага Видеокадры с места учений фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" опубликованы телеканалом "Звезда".
Обновлено в 01:10
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Меркель не сожалеет об уходе с поста председателя партии ХДС
Напомним, на фоне неудовлетворительных результатов, которые партия Христианско-демократический союз продемонстрировала на земельных выборах в минувшем году году, Ангела Меркель была вынуждена оставить пост председателя, который занимала с 2000 года.
Обновлено в 05:23
Политика
МИД ответил на возможное расширение «нормандского формата»
Заместитель главы МИДа Григорий Карасин заявил, что российская сторона не против расширения «нормандского формата».
Обновлено в 04:41
Происшествия
Калининградский губернатор поручил выяснить причины ДТП с бензовозом
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил разобрать причины ДТП с участием микроавтобуса и бензовоза, где серьезно пострадали пятеро детей и один взрослый.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации в институте Склифосовского.
Обновлено в 01:38
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»
Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено в 09:09
Происшествия
На ударившую по голове журналистку российскую чиновницу завели дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело против помощницы мэра Новороссийска Анжелики Коваленко, которую обвинила в избиении журналистка издания «Наша газета Новороссийск» Ольга Макаренко.
Обновлено в 05:54
Общество
Крыши домов в Петербурге закроют для туристов
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили женился на Надежде Оболенцевой
Режиссер Резо Гигинеишвили женился на своей возлюбленной Надежде Оболенцевой. Бизнесвумен стала третьей женой Гигинеишвили.
Обновлено вчера в 12:23
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
Санкции предлагается распространить на 24 высокопоставленных сотрудников ФСБ России и их «ближайшее окружение».
Обновлено вчера в 23:47
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тысяч рублей
Половина россиян получает зарплату ниже 34,5 тысячи рублей, следует из результатов исследования Росстат.
Обновлено вчера в 12:12
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»
Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия
В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск
Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Суд признал Нидерланды частично ответственными за резню в Сребренице
Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в июне 2017 года, апелляционный суд Гааги постановил, что «голубые каски» (солдаты ООН) из Нидерландов признаны ответственными за гибель 7,8 тыс. боснийских мусульман во время резни в Сребренице 1995 года.
Обновлено в 08:45
Общество
Гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России
Гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России, сообщил в пятницу президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в «Шереметьево»
Обновлено вчера в 19:57
Космос
В Твери пройдет встреча с космонавтом-испытателем Сергеем Рязанским
6 августа 2019 года в 18:30 в тверском книжном магазине «Абракнигабра» состоится встреча с космонавтом-испытателем Сергеем Рязанским.
Обновлено в 07:20
Экономика
Путин поручил предоставить малоимущим жилье
Президент России Владимир Путин дал правительству поручение создать дополнительные меры обеспечения жильем российских граждан с невысоким уровнем доходов.
Обновлено вчера в 17:47
Спорт
Кокорин и Мамаев не стали участвовать в шахматном турнире
Обновлено в 07:19
Экономика
В Boeing подсчитали потери из-за простоя 737 MAX
Компания Boeing подсчитала убытки из-за запрета на полеты для самой продаваемой модели своих лайнеров - линейки новейших 737 MAX.
Обновлено в 06:50
Политика
Глава Чувашии попал в больницу в Санкт-Петербурге
Известно, что глава Чувашии прибыл на форум регионов России и Белоруссии, который прошел в Таврическом дворце.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Два участника нападения Басаева на Дагестан получили по 15 лет колонии
Двое членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшие в нападении на Ботлихский район Дагестана в 1999 году, приговорены к 15 годам колонии строгого режима каждый, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Обновлено в 09:08