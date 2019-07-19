Экономика

Минфин раскритиковал выводы АКРА об ипотечном кризисеТАСС 05:54

Рассуждения аналитиков об ипотечном кризисе в России и аналогии с США не имеют под собой никаких оснований, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
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