Минфин проведет масштабную рекламную кампанию народных ОФЗВедомости вчера в 17:27

Минфин запустит масштабную рекламную кампанию по продвижению ОФЗ для населения (ОФЗ-н). К ней чиновники хотят привлечь и банки – агенты по продаже бумаг: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и «Почта банк».

с чего всё началось

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