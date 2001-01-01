Финансы
Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд рублейТАСС вчера в 09:05
Министерство финансов РФ 7 августа проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26227 с погашением 17 июля 2024 года.
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Авто
Новый Hyundai Sonata для России не порадует выбором моторов
На домашнем рынке новинка предлагается со 160-сильным атмосферным двигателем объёмом 2,0 литра, а также с его версией на газе, отдача которой равна 146 л.с. Также у новой Hyundai Sonata имеется тубоверсия, оснащённая 182-сильным мотором.
Обновлено в 02:42
Культура
Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом
Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП
Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.
Обновлено в 03:21
Общество
Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском
Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище. Точная дата похорон пока не определена. Певец умер 4 августа на 85-м году жизни.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
ВС США провели странные учения в «Южной Торбии»
Страну, в которой свою «гуманитарную операцию» американские военные в рамках учений проводили, назвали Южная Торбия.
Обновлено в 01:13
Политика
Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 04:49
Кино
Мединский подарил Квентину Тарантино сборник стихов Пастернака
Известно, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие
В ВСУ заявили о гибели шести военных в Донбассе
Обновлено в 04:25
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
Согласно исследованию "Социально-экономические индикаторы бедности", 26% детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума.
Обновлено в 04:54
Общество
Синоптики предупредили о погодном коллапсе в Москве
В Москве ожидается погодный коллапс с 8 по 9 августа. Об этом рассказали синоптики Московского метеобюро, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:01
Происшествия
При взрыве автомобиля в Магнитогорске пострадал мужчина
По словам собеседника агентства, взрыв произошел после того, как хозяин автомобиля подошел к своей машине и открыл дверь.
Обновлено в 03:29
Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Авто
Появились фото старых «Жигулей» с АКПП от General Motors
ВАЗ-2103, оснащенный трехступенчатой автоматической трансмиссией от General Motors, недавно появился в бельгийском музее Abarth Works Museum.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 18:26
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:09
Общество
Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей
Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 11:36
Общество
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Обновлено вчера в 20:24
Интернет
Twitter признал использование данных пользователей без разрешения
Руководство Twitter признало, что могло использовать данные некоторых пользователей без их разрешения.
Обновлено в 01:51
Технологии
Число лайков начала скрывать соцсеть «ВКонтакте»
В рамках эксперимента соцсеть «ВКонтакте» отключила для части пользователей счетчик лайков.
Обновлено в 04:27
Здоровье
ВСК начала продавать страховые продукты в салонах Tele2
Страховой Дом ВСК начал продажи страховых продуктов в салонах Tele2 по всей России.
Обновлено в 03:31
Технологии
Спрос на кассиров падает из-за автоматических касс
Сами же ритейлеры, внедряют автоматические кассы с 2009 года (X5 Retail Group, «Магнит» и «Ашан»), говорят о сохранении количества кассиров.
Обновлено в 03:36
Футбол
Фабрегас хотел бы поиграть в Аргентине
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас признался, что был бы не против когда-нибудь выступить в одной из аргентинских команд.
Обновлено вчера в 22:16