Финансы

Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд рублейТАСС 09:18

Министерство финансов РФ 14 августа проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года.
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Минфин РФ на аукционе в среду предложит ОФЗ на 20 млрд рублей

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