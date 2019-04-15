Финансы
Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд рублейТАСС вчера в 09:18
Министерство финансов РФ 14 августа проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года.
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Политика
Правительство Украины отказалось увольнять Кличко
Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 03:37
Политика
Киев разработал план «Б» на случай, если РФ прекратит транзит газа
Киев разработал план «Б» на случай, если Россия сократит транзит газа в Европу.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия
Сильный лесной пожар возник на греческом острове Эвбея
Обновлено вчера в 00:53
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Авто
Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал
Жители Ростова-на-Дону требуют наказать фельдшера, который пнул лежавшую на асфальте женщину и уехал, однако врачи станции скорой помощи уверяют, что понести наказание должна сама пациентка, которая набросилась на медиков.
Обновлено в 04:22
Экономика
«Роснано» продало долю в компании по производству лекарств от ВИЧ
Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителя лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании, сообщил РБК со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Китай потребовал от США «не совать нос» в дела Гонконга
Пекин после слов президента США Дональда Трампа о стягивании китайской армии к границе с Гонконгом настоятельно призвал Вашингтон не вмешиваться в дела этого района.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
Россияне стали реже разводиться и меньше жениться
Число регистрация браков в России за первые шесть месяцев 2019 года снизилось на 46 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а разводов — на 64,4 тыс. Об этом сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 22:17
Политика
«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%
Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
Куба наладит производство военной техники при содействии России
Уточняется, что содействие по передаче полномочий коснется техники, которую РФ отправляла Кубе ранее.
Обновлено вчера в 04:59
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
ФСБ нашла подпольный цех с десятью тоннами поддельного алкоголя
В городе Заречный (Свердловская область) пресечена деятельность подпольного цеха, изъято более десяти тонн контрафактного алкоголя.
Обновлено в 05:10
Общество
Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала
В США поспешили отменить концерт с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.
Обновлено вчера в 14:09
Общество
Расстрелявший мечеть австралиец рассказал о любви к России
Брентон Таррант, расстрелявший мечети в новозеландском городе Крайстчерч, якобы ответил на письмо анонима из России.
Обновлено в 05:21
Футбол
«Краснодар» обыграл «Порту» и продолжит борьбу в Лиге чемпионов
"Краснодар" вышел в четвертый групповой этап Лиги чемпионов, где сыграет с греческим "Олимпиакосом". "Порту" отправляется в Лигу Европы.
Обновлено вчера в 16:56
Хоккей
Овечкин посетит товарищеский матч «Авангарда» и «Динамо»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин посетит товарищеский матч между омским «Авангардом» и московским «Динамо».
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в массовом ДТП
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду арестовал до октября водителя автомобиля Kia Rio Владимира Васильева, который, по версии следствия, стал виновником аварии с двумя погибшими в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 04:56
Политика
В Госдуме прокомментировали заявления Трампа о возможном выходе из ВТО
Трамп в среду заявил, что США могут выйти из Всемирной торговой организации, "если это потребуется".
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
Минобороны Польши собралось вдвое увеличить армию
Обновлено вчера в 19:02
Армия и оружие
Производитель «Тигров» готовится к выпуску гусеничных бронемашин
«Военно-промышленная компания» (ВПК), выпускающая внедорожники и бронеавтобили «Тигр», займется созданием бронетехники на гусеничном ходу.
Обновлено в 04:22
Здоровье
Британка десять лет принимала смертельную болезнь за усталость
32-летняя жительница города Милтон-Кинс в Великобритании десять лет принимала опухоль в мозге за хроническую усталость, сообщает The Sun.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
В Сети опубликовано фото располневшей Аллы Пугачевой
На фан-странице Instagram дочери Примадонны опубликовано архивное фото с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес
Елена Малышева не сумела получить визу на похороны Аллы Вербер
Малышева рассказала, что была в канадском посольстве, однако оформить визу за неделю (с момента смерти Аллы прошла как раз одна неделя) оказалось невозможно.
Обновлено вчера в 12:28
Общество
Жара не вернется в Москву до конца лета
Жаркая погода в оставшиеся дни лета в Москву не вернется.
Обновлено в 03:34
Религия
У православных христиан начинается Успенский пост
Обновлено вчера в 10:11
Космос
Перехвачены загадочные радиосигналы из далекого космоса
Астрономы обнаружили восемь повторяющихся радиосигналов, известных как быстрые радиовсплески (FRB).
Обновлено в 05:17
Футбол
Нападающий «Севильи» Бен-Йеддер перешёл в «Монако»
Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер стал игроком «Монако». Об этом 14 августа сообщается на сайте монегасков.
Обновлено в 05:14