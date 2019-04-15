Финансы
Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд рублейТАСС 09:18
Министерство финансов РФ 14 августа проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года.
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Боевой корабль океанской зоны — новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" успешно завершил первый этап заводских ходовых испытаний в полигонах Балтийского моря и возвратился в Санкт-Петербург https: / / t.co / mgazTo5vPG pic.twitter.com / hK7XITjVKe — Минобороны России (@ mod_russia) 9 января 2019 г.
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В прямом эфире телеканала «Россия 1» и «Радио Россия» прошли первые дебаты кандидатов губернаторы Санкт-Петербурга.
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«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
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Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
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Политика
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В Свердловской области арестован обвиняемый в убийстве супругов в селе Тимофеево Слободо-Туринского района и покушении на убийство их дочери, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.
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Сын Порошенко на русском рассказал о любви к украинскому языку
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Опубликован список самых востребованных профессий в России
ВНИИ труда Министерства труда опубликовал список самых востребованных профессий в России в 2019 году.
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