Минфин на аукционах 20 марта предложит ОФЗ трех выпусковПРАЙМ вчера в 10:28

Минфин России на аукционах 20 марта предложит облигации федерального займа (ОФЗ) трех выпусков с погашением в 2026, 2028 и 2034 годах, говорится в сообщении министерства.

Политика МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.

Политика Порошенко обвинил Россию в проблемах киевского метро Президент Украины Петр Порошенко, выступая в столице страны, обвинил Россию в торможении развития Киевского метрополитена.

Здоровье Роспотребнадзор сообщил о высокой заболеваемости гриппом в Европе Роспотребнадзор предупредил россиян, что в европейских странах до сих пор регистрируется высокая интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.

Футбол Рэтклифф хочет купить «Челси» у Абрамовича Британский миллиардер Джим Рэтклифф хочет приобрести "Челси" у Романа Абрамовича. Об этом сообщает издание Mirror.

Общество День весеннего равноденствия придется на 20 марта Весеннее равноденствие, которое придется на 20 марта — сутки, когда день и ночь одинаковы по времени.

Экономика Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.

Общество Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3% Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Экономика Росстат изменит методологию расчета доходов россиян В ноябре 2018 года Росстат утвердил обновленную методику расчета денежных доходов и расходов населения.

Происшествия Британец 40 лет насиловал своих младших родственников Жертвами злоумышленника стали его младшие братья, сестры, племянники, кузины и кузены от пяти до 16 лет.

Происшествия В Приморье двух учителей уволили из-за конфликта с восьмиклассником Второй учитель школы города Артем в Приморье уволен после инцидента с видео, на котором физрук толкнул ученика, сообщает администрация города.

Происшествия Полиция задержала еще одного подозреваемого в стрельбе в Утрехте Полиция Нидерландов задержала еще одного подозреваемого в причастности к стрельбе в нидерландском Утрехте.

Экономика Объём «свободных денег» у россиян возобновил рост В феврале объём «свободных денег» у россиян увеличился на 5,5% — до 23,2 тысячи рублей по сравнению с январём текущего года.

Армия и оружие Новый российский беспилотник с винтовкой поразил экспертов в США Журналистов американского издания Futurism поразил проект российской оборонной компании «Алмаз-Антей», представившей беспилотник с винтовкой, напоминающей легендарный АК-47.

Армия и оружие В России планируется реализовать проект «криогенной авиации» В России есть технологии и возможности для реализации проекта «водородного» истребителя нового поколения, способного развивать гиперзвуковую скорость, передает Еженедельник «Звезда».

Шоу-бизнес Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.

Общество ФСИН намерена обязать сотрудников извиняться перед заключенными Ведомство намерено закрепить нормы, обязывающие сотрудников исправительных учреждений проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность по отношению к заключенным, а также официально приносить извинения, если были совершены противозаконные действия.

Политика Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана Назарбаев занимал пост президента почти 29 лет — с 24 апреля 1990 года, когда его выбрали главой еще Казахской ССР.

Авто «Яндекс» совместно с Hyundai Mobis разработают беспилотные автомобили «Яндекс» подписал соглашение о создании программно- аппаратного комплекса для беспилотников 4 и 5 уровня автономности с производителем автомобильных компонентов Hyundai Mobis.

Общество Морозы до минус 30 градусов ожидаются в России в апреле В Москве в начале апреля средняя температура составит около нуля градусов, а в конце уже до +10 градусов.

Политика Спецпредставитель США по Венесуэле оценил итоги переговоров с Россией Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс после состоявшихся в Риме переговоров с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым назвал встречу положительной.

Здоровье 154 водоема обработают от комаров и мошек в Волгоградской области 154 водоема будет обработано от комаров и мошек в Волгоградской области в этом году.

Политика Путин назначил Текслера и.о. губернатора Челябинской области Российский лидер Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Авто Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья Японский автопроизводитель «Mitsubishi» выпустил обновленную версию своего пикапа «L200», который предназначен для покорения самого сурового бездорожья, сообщает «Тарантас Ньюс».