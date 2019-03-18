Финансы
Минфин на аукционах 20 марта предложит ОФЗ трех выпусковПРАЙМ вчера в 10:28
Минфин России на аукционах 20 марта предложит облигации федерального займа (ОФЗ) трех выпусков с погашением в 2026, 2028 и 2034 годах, говорится в сообщении министерства.
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Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
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Политика
Порошенко обвинил Россию в проблемах киевского метро
Президент Украины Петр Порошенко, выступая в столице страны, обвинил Россию в торможении развития Киевского метрополитена.
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Роспотребнадзор предупредил россиян, что в европейских странах до сих пор регистрируется высокая интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.
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Общество
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Весеннее равноденствие, которое придется на 20 марта — сутки, когда день и ночь одинаковы по времени.
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Экономика
Росстат изменит методологию расчета доходов россиян
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Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
Полиция задержала еще одного подозреваемого в стрельбе в Утрехте
Полиция Нидерландов задержала еще одного подозреваемого в причастности к стрельбе в нидерландском Утрехте.
Обновлено вчера в 21:54
Экономика
Объём «свободных денег» у россиян возобновил рост
В феврале объём «свободных денег» у россиян увеличился на 5,5% — до 23,2 тысячи рублей по сравнению с январём текущего года.
Обновлено вчера в 21:41
Армия и оружие
Новый российский беспилотник с винтовкой поразил экспертов в США
Журналистов американского издания Futurism поразил проект российской оборонной компании «Алмаз-Антей», представившей беспилотник с винтовкой, напоминающей легендарный АК-47.
Обновлено вчера в 18:17
Шоу-бизнес
Андрей Губин уехал из России с новой возлюбленной
Звезда 90-х Андрей Губин уехал из России.
Обновлено вчера в 03:35
Армия и оружие
В России планируется реализовать проект «криогенной авиации»
В России есть технологии и возможности для реализации проекта «водородного» истребителя нового поколения, способного развивать гиперзвуковую скорость, передает Еженедельник «Звезда».
Обновлено вчера в 07:37
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Общество
ФСИН намерена обязать сотрудников извиняться перед заключенными
Ведомство намерено закрепить нормы, обязывающие сотрудников исправительных учреждений проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность по отношению к заключенным, а также официально приносить извинения, если были совершены противозаконные действия.
Обновлено вчера в 18:25
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Наталия Орейро рассказала, что чувствует себя «почти русской»
В преддверии нового тура Орейро призналась, что чувствует себя «почти русской».
Обновлено вчера в 09:55
Политика
Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана
Назарбаев занимал пост президента почти 29 лет — с 24 апреля 1990 года, когда его выбрали главой еще Казахской ССР.
Обновлено вчера в 10:45
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Общество
Морозы до минус 30 градусов ожидаются в России в апреле
В Москве в начале апреля средняя температура составит около нуля градусов, а в конце уже до +10 градусов.
Обновлено вчера в 01:30
Политика
Спецпредставитель США по Венесуэле оценил итоги переговоров с Россией
Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс после состоявшихся в Риме переговоров с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым назвал встречу положительной.
Обновлено вчера в 19:46
Здоровье
154 водоема обработают от комаров и мошек в Волгоградской области
154 водоема будет обработано от комаров и мошек в Волгоградской области в этом году.
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия
В Якутии многие мигранты боятся выходить на работу
Обновлено вчера в 07:31
Политика
Путин назначил Текслера и.о. губернатора Челябинской области
Российский лидер Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Обновлено вчера в 11:20
Авто
Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья
Японский автопроизводитель «Mitsubishi» выпустил обновленную версию своего пикапа «L200», который предназначен для покорения самого сурового бездорожья, сообщает «Тарантас Ньюс».
Обновлено вчера в 16:57
Шоу-бизнес
Беременная Джессика Симпсон опубликовала фотографию в бикини
Несколько часов назад звезда поделилась с подписчиками новым снимком, на котором позирует в одном купальнике.С тех пор, как в прошлом году Джессика Симпсон сообщила поклонникам, что ждёт ребёнка от супруга Эрика Джонсона, она исправно публикует фотографии в Instagram-аккаунте и рассказывает о том, как протекает беременность.
Обновлено вчера в 07:03