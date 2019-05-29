Финансы
В Минфине рассказали о грядущем снижении ставок по ипотекеСовершенно секретно 08:02
«Совершенно секретно»: Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что ведомство ждет снижение ставок по ипотечным кредитам во втором полугодии 2019 года. Это сделают основные российские банки.
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В США сразу два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ "свободным газом" и "молекулами американской свободы".
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В России резко подорожали билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
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Здоровье
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Минтранс разработал законопроект об обязательной регистрации беспилотных летательных аппаратов весом от 250 г до 30 кг.
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Общество
WikiLeaks заявил о госпитализации Ассанжа
Основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа переместили в лечебное отделение британской тюрьмы Белмарш, заявили в одноименной организации.
Обновлено в 21:29
Политика
Трамп примет решение о продлении СНВ-3 в 2020 году
Американский лидер Дональд Трамп примет решение о продлении действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено в 11:46
Происшествия
В Магадане возбуждено уголовное дело против ОПГ. Ее возглавил бывший налоговик
Следственными органами следственного управления СК России по Магаданской области в отношении шести жителей областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация совершения преступления в виде уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере).
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Наука
Ученые назвали опасный для сердца продукт
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Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
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Здоровье
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Правительство Таиланда одобрило положения, согласно которым разрешено производство, хранение и употребление марихуаны в медицинских целях.
Обновлено в 10:24
Общество
ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
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Происшествия
Радикалы штурмом взяли здание мэрии во Львове
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Здоровье
Андрей Субботин уходит с поста министра здравоохранения
Андрей Субботин занимал пост министра здравоохранения региона с 24 ноября 2017 года.
Обновлено в 00:42