В Минфине рассказали о грядущем снижении ставок по ипотекеСовершенно секретно 08:02

«Совершенно секретно»: Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что ведомство ждет снижение ставок по ипотечным кредитам во втором полугодии 2019 года. Это сделают основные российские банки.

В Минфине рассказали о грядущем снижении ставок по ипотеке

Здоровье Минздрав: около 16% смертей в России связаны с потреблением табака По расчетам специалистов Минздрава России, около 16% смертей в Российской Федерации связаны с потреблением табака.

Политика Китай нашел новое оружие в торговой войне с США Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая.

Экономика Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.

Политика В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы» В США сразу два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ "свободным газом" и "молекулами американской свободы".

Авто BMW представил обновленный кроссовер X1 Немецкий атвопроизводитель BMW провел официальную презентацию рестайлингового компактного кроссовера X1.

Происшествия В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек Российских туристов, по предварительным данным, на борту затонувшего в Будапеште судна не было.

Авто В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей Согласно аналитической информации «Автостат», положительная динамика рынка новых автомобилей отмечается в 52 регионах РФ.

Политика ВЦИОМ: рейтинг одобрения президента Путина вырос Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос на 4%. Об этом, как сообщает ИА RNS, 29 мая в ходе круглого стола в Экспертном институте социальных исследований заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Общество Путин разрешил россиянам с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей Президент России Владимир Путин подписан закон, разрешающий больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей.

Транспорт В России резко подорожали билеты в плацкарт После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).

Здоровье Онкологию вписывают в нацпроект Система ОМС трансформируется для лечения онкологических заболеваний согласно требованиям нацпроекта «Здравоохранение» — об этом в ходе заседания профильного круглого стола рассказала начальник управления модернизации системы обязательного медицинского страхования ФФОМС Ольга Царева.

Общество Россиян обяжут регистрировать дроны весом от 250 г Минтранс разработал законопроект об обязательной регистрации беспилотных летательных аппаратов весом от 250 г до 30 кг.

Политика МИД Китая назвал дату визита Си Цзиньпина в Россию «По приглашению президента России Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин нанесет государственный визит в РФ для участия в 23-м ПМЭФ с 5 по 7 июня», — заявил он.

Общество WikiLeaks заявил о госпитализации Ассанжа Основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа переместили в лечебное отделение британской тюрьмы Белмарш, заявили в одноименной организации.

Политика Трамп примет решение о продлении СНВ-3 в 2020 году Американский лидер Дональд Трамп примет решение о продлении действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Происшествия В Магадане возбуждено уголовное дело против ОПГ. Ее возглавил бывший налоговик Следственными органами следственного управления СК России по Магаданской области в отношении шести жителей областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация совершения преступления в виде уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере).

Наука Ученые назвали опасный для сердца продукт Слишком короткий или наоборот, слишком длинный интервал может в дальнейшем стать причиной неправильной работы сердца, а также опасной для жизни аритмии.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Здоровье В Таиланде туристам разрешили лечиться марихуаной Правительство Таиланда одобрило положения, согласно которым разрешено производство, хранение и употребление марихуаны в медицинских целях.