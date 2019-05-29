Финансы

В Минфине рассказали о грядущем снижении ставок по ипотекеСовершенно секретно 08:02

«Совершенно секретно»: Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что ведомство ждет снижение ставок по ипотечным кредитам во втором полугодии 2019 года. Это сделают основные российские банки.
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Минфин назвал сроки снижения ипотечных ставок в России

Вести.Ru07:25

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Комсомольская правда05:00

Минфин не будет менять механизм компенсации банкам льготной ипотеки

РИА Новости03:42

Минфин назвал сроки снижения ставок по ипотеке

РБК04:07

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Минфин объяснил причины повышения и снижения ставок по ипотеке в России

RT на русскомвчера в 23:45

В Минфине рассказали, как снизить ставку по ипотеке на 1-1,5 п.п

Московский Комсомолец04:15
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 22:54, Ашберн
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Минздрав: около 16% смертей в России связаны с потреблением табака

По расчетам специалистов Минздрава России, около 16% смертей в Российской Федерации связаны с потреблением табака.
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Политика

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Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
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Политика

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В США сразу два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ "свободным газом" и "молекулами американской свободы".
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Немецкий атвопроизводитель BMW провел официальную презентацию рестайлингового компактного кроссовера X1.
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Авто

В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей

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Политика

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Происшествия

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В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Происшествия

В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей

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Экс-участник «Дома-2» Алессандро Матераццо заплатил за пластику три миллиона рублей

Всего за красоту мужчине придется заплатить три миллиона рублей.
Обновлено в 18:16
Политика

ВЦИОМ: рейтинг одобрения президента Путина вырос

Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос на 4%. Об этом, как сообщает ИА RNS, 29 мая в ходе круглого стола в Экспертном институте социальных исследований заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Обновлено в 14:14
Общество

Путин разрешил россиянам с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Президент России Владимир Путин подписан закон, разрешающий больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей.
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В России резко подорожали билеты в плацкарт

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Здоровье

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Обновлено в 18:44
Общество

Россиян обяжут регистрировать дроны весом от 250 г

Минтранс разработал законопроект об обязательной регистрации беспилотных летательных аппаратов весом от 250 г до 30 кг.
Обновлено в 15:00
Футбол

«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы

"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено в 16:54
Политика

МИД Китая назвал дату визита Си Цзиньпина в Россию

«По приглашению президента России Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин нанесет государственный визит в РФ для участия в 23-м ПМЭФ с 5 по 7 июня», — заявил он.
Обновлено в 03:30
Общество

WikiLeaks заявил о госпитализации Ассанжа

Основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа переместили в лечебное отделение британской тюрьмы Белмарш, заявили в одноименной организации.
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Американский лидер Дональд Трамп примет решение о продлении действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено в 11:46
Происшествия

В Магадане возбуждено уголовное дело против ОПГ. Ее возглавил бывший налоговик

Следственными органами следственного управления СК России по Магаданской области в отношении шести жителей областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация совершения преступления в виде уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере).
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Хоккей

Райан О’Райлли: «„Сент-Луис“ найдет ответ и сравняет счет в серии»

Форвард «Сент-Луиса» Райан О’Райлли высказался перед вторым матчем серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном» (0-1).
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Ученые назвали опасный для сердца продукт

Слишком короткий или наоборот, слишком длинный интервал может в дальнейшем стать причиной неправильной работы сердца, а также опасной для жизни аритмии.
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Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Здоровье

В Таиланде туристам разрешили лечиться марихуаной

Правительство Таиланда одобрило положения, согласно которым разрешено производство, хранение и употребление марихуаны в медицинских целях.
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Армия и оружие

В Турции заявили о планах разместить F-35 вне зоны покрытия С-400

Обновлено в 22:15
Общество

В Санкт-Петербурге закрылся суши-бар с непристойным названием

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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Радикалы штурмом взяли здание мэрии во Львове

Обновлено в 08:41
Здоровье

Андрей Субботин уходит с поста министра здравоохранения

Андрей Субботин занимал пост министра здравоохранения региона с 24 ноября 2017 года.
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