Экономика
Минфин: профицит бюджета в первом квартале составил 2,2% ВВПКоммерсантъ 14:47
Расходы за первые три месяца составили 4,04 трлн руб. (22,4% годового плана). Профицит бюджета за 2018 год составил 2,745 трлн руб (2,7% ВВП).
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
Здоровье
Медицинский центр имени Логинова в Москве планируют расширить
В столице планируют расширить Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова, общая площадь объектов может достигнуть 80 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
Обновлено в 10:07
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 13:55
Наука
На Филиппинах обнаружили останки людей нового вида
Австралийские ученые нашли останки древних людей неизвестного науке вида на филиппинском острове Лузон.
Обновлено вчера в 02:32
Футбол
Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка африканских наций — 2019
Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка африканских наций — 2019, который пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля.
Обновлено в 15:51
Общество
Глава Петербурга создал «ВКонтакте» рубрику «Беглов в движении»
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов открыл в социальной сети "ВКонтакте" экспериментальную рубрику "Беглов в движении".
Обновлено в 14:17
Происшествия
В Новой Москве произошел пожар в гаражном комплексе
В гаражном комплексе в Троицком и Новомосковском административном округе Москвы произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.
Обновлено в 19:05
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено в 15:14
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче чемпионата России
Обновлено в 13:35
Общество
Супруга депутата Белоусова возглавила рейтинг богатейших жен чиновников и парламентариев
Рейтинг жен высших чиновников и парламентариев несколько изменился — в частности, доход больше миллиарда рублей годом ранее задекларировала только супруга депутата Александра Некрасова, которая была первой в течение трех лет, в этом — только жена Вадима Белоусова.
Обновлено в 13:54
Финансы
Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Глава министерства финансов России Антон Силуанов в рамках встречи с международными инвесторами на полях Весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) рассказал о "плане Б", который Москва готовит для противодействия возможным санкциям в отношении госбанков и российского госдолга.
Обновлено в 18:05
Политика
Украинский телеканал подает в суд на Порошенко из-за срыва эфира
Украинский телеканал «1+1» намерен подать в суд на действующего президента страны Петра Порошенко из-за перебранки с Владимиром Зеленским, заявил гендиректор группы 1+1 Media Александр Ткаченко.
Обновлено в 03:55
Общество
Заместители мэра Москвы отчитались о своих доходах за 2018 год
Заместители мэра Москвы и главы столичных департаментов отчитались о своих доходах за 2018 год.
Обновлено в 15:10
Общество
Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад
Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено в 03:48
Игры
Хадзиме Табата расскажет о Паралимпийских играх в The Pegasus Dream Tour
Сам Табата считает, что The Pegasus Dream Tour будет способствовать выводу жанра ролевых игр на новый уровень.
Обновлено в 12:05
Общество
Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта
Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Мужчину забили камнями до смерти в Москве
Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 14:37
Происшествия
В США неизвестный попытался поджечь себя возле Белого дома
В Вашингтоне был задержан неизвестный мужчина, который попытался поджечь себя возле Белого дома.
Обновлено в 18:47
Политика
Помпео призвал Латинскую Америку «остерегаться России»
Странам Латинской Америки стоит опасаться деятельности России в регионе. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Чили.
Обновлено в 15:21
Общество
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
Обновлено в 10:07
Футбол
«Спартак» оштрафовал Гулиева на пять миллионов рублей
Полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева оштрафовали на пять миллионов рублей за избиение пешехода.
Обновлено в 06:49
Политика
Ким Чен Ын заявил о готовности к третьему саммиту с Трампом
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 18:31
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала об издевательствах пьяного Джонни Деппа
Голливудская актриса Эмбер Херд рассказала в суде об издевательствах, которым ее якобы подвергал бывшиый супруг и коллега по цеху Джонни Депп.
Обновлено в 07:52
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Кино
Вышел первый трейлер нового эпизода «Звездных войн»
На официальном YouTube-канале «Звездных войн» опубликован первый трейлер девятого эпизода космической саги.
Обновлено в 18:54
Армия и оружие
Турция заявила о превосходстве российского Су-57 над американским F-35
Государственное турецкое информагентство Anadolu опубликовало инфографику, авторы которой сравнили характеристики американского истребителя F-35 и российского Су-57.
Обновлено в 04:21
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25