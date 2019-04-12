Экономика

Минфин: профицит бюджета в первом квартале составил 2,2% ВВПКоммерсантъ 14:47

Расходы за первые три месяца составили 4,04 трлн руб. (22,4% годового плана). Профицит бюджета за 2018 год составил 2,745 трлн руб (2,7% ВВП).
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Профицит бюджета в I квартале составил 545,7 млрд рублей

Rambler News Service09:58

Россия завершила I квартал с профицитом бюджета в 2,2% ВВП

Росбалт10:43

Минфин: Профицит бюджета РФ в январе-марте составил 2,2% ВВП

Комсомольская правда09:59

Минфин: профицит бюджета в первом квартале составил 2,2% ВВП

Коммерсантъ14:47

Профицит федерального бюджета России за январь - март составил 2,2% ВВП

ТАСС09:42

Профицит бюджета РФ в январе-марте составил 2,2% ВВП

ПРАЙМ09:33

Федеральный бюджет в I квартале 2019 года исполнен с профицитом в 2,2% ВВП

REGNUM10:29
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
Здоровье

Медицинский центр имени Логинова в Москве планируют расширить

В столице планируют расширить Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова, общая площадь объектов может достигнуть 80 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
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Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 13:55
Наука

На Филиппинах обнаружили останки людей нового вида

Австралийские ученые нашли останки древних людей неизвестного науке вида на филиппинском острове Лузон.
Обновлено вчера в 02:32
Футбол

Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка африканских наций — 2019

Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка африканских наций — 2019, который пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля.
Обновлено в 15:51
Общество

Глава Петербурга создал «ВКонтакте» рубрику «Беглов в движении»

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов открыл в социальной сети "ВКонтакте" экспериментальную рубрику "Беглов в движении".
Обновлено в 14:17
Происшествия

В Новой Москве произошел пожар в гаражном комплексе

В гаражном комплексе в Троицком и Новомосковском административном округе Москвы произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.
Обновлено в 19:05
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации

Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено в 15:14
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче чемпионата России

Обновлено в 13:35
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Супруга депутата Белоусова возглавила рейтинг богатейших жен чиновников и парламентариев

Рейтинг жен высших чиновников и парламентариев несколько изменился — в частности, доход больше миллиарда рублей годом ранее задекларировала только супруга депутата Александра Некрасова, которая была первой в течение трех лет, в этом — только жена Вадима Белоусова.
Обновлено в 13:54
Финансы

Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Глава министерства финансов России Антон Силуанов в рамках встречи с международными инвесторами на полях Весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) рассказал о "плане Б", который Москва готовит для противодействия возможным санкциям в отношении госбанков и российского госдолга.
Обновлено в 18:05
Политика

Украинский телеканал подает в суд на Порошенко из-за срыва эфира

Украинский телеканал «1+1» намерен подать в суд на действующего президента страны Петра Порошенко из-за перебранки с Владимиром Зеленским, заявил гендиректор группы 1+1 Media Александр Ткаченко.
Обновлено в 03:55
Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Обновлено в 02:44
Общество

Заместители мэра Москвы отчитались о своих доходах за 2018 год

Заместители мэра Москвы и главы столичных департаментов отчитались о своих доходах за 2018 год.
Обновлено в 15:10
Общество

Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад

Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено в 03:48
Игры

Хадзиме Табата расскажет о Паралимпийских играх в The Pegasus Dream Tour

Сам Табата считает, что The Pegasus Dream Tour будет способствовать выводу жанра ролевых игр на новый уровень.
Обновлено в 12:05
Общество

Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта

Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Мужчину забили камнями до смерти в Москве

Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 14:37
Происшествия

В США неизвестный попытался поджечь себя возле Белого дома

В Вашингтоне был задержан неизвестный мужчина, который попытался поджечь себя возле Белого дома.
Обновлено в 18:47
Политика

Помпео призвал Латинскую Америку «остерегаться России»

Странам Латинской Америки стоит опасаться деятельности России в регионе. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Чили.
Обновлено в 15:21
Общество

Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить

Обновлено в 10:07
Футбол

«Спартак» оштрафовал Гулиева на пять миллионов рублей

Полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева оштрафовали на пять миллионов рублей за избиение пешехода.
Обновлено в 06:49
Политика

Ким Чен Ын заявил о готовности к третьему саммиту с Трампом

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 18:31
Шоу-бизнес

Эмбер Херд рассказала об издевательствах пьяного Джонни Деппа

Голливудская актриса Эмбер Херд рассказала в суде об издевательствах, которым ее якобы подвергал бывшиый супруг и коллега по цеху Джонни Депп.
Обновлено в 07:52
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Кино

Вышел первый трейлер нового эпизода «Звездных войн»

На официальном YouTube-канале «Звездных войн» опубликован первый трейлер девятого эпизода космической саги.
Обновлено в 18:54
Армия и оружие

Турция заявила о превосходстве российского Су-57 над американским F-35

Государственное турецкое информагентство Anadolu опубликовало инфографику, авторы которой сравнили характеристики американского истребителя F-35 и российского Су-57.
Обновлено в 04:21
Политика

Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»

Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
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