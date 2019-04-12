Минфин: профицит бюджета в первом квартале составил 2,2% ВВПКоммерсантъ 14:47

Расходы за первые три месяца составили 4,04 трлн руб. (22,4% годового плана). Профицит бюджета за 2018 год составил 2,745 трлн руб (2,7% ВВП).

Происшествия В Тюмени идёт контртеррористическая операция В Тюмени силовики проводят контртеррористическую операцию.

Кино Опубликован тизер нового эпизода «Звездных войн» Тизер к новой картине опубликован в пятницу на официальной странице Star Wars в Twitter.

Финансы Рынок акций РФ закрылся в пятницу умеренным ростом Рынок акций РФ закрылся в пятницу умеренным ростом благодаря улучшению внешней конъюнктуры, частично отыграв потери предыдущего дня; индекс МосБиржи привязался к отметке 2560 пунктов, а индекс РТС за счет укрепления рубля смог закрепиться выше уровня 1250 пунктов.

Футбол Скончался легендарный игрок «Ливерпуля» Сегодня скончался легенда и капитан «Ливерпуля» 70-х годов прошлого века Томми Смит, сообщает Liverpool Echo.

Политика В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.

Политика Путин не приедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии Пять лет назад Путин приезжал во Францию для участия в праздновании 70-летия высадки союзников.

Культура Британский комик умер после шутки про инсульт Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.

Космос Опубликована первая в истории изучения космоса фотография черной дыры Европейские астрономы впервые в истории показали фотоизображение черной дыры — объекта, который не производит никакого излучения.

Политика Порошенко назвал сроки встречи лидеров «нормадского формата» Президент Украины Петр Порошенко заявил, что лидеры "нормандского формата" могут встретиться во Франции в начале лета.

Экономика ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.

Происшествия Это не учения. В Тюмени проводится контртеррористическая операция. Онлайн-трансляция 12 апреля 22:59 Наш читатель, который находится в районе Маяка, сообщает, что сейчас повсеместно там начали отключать свет.

Авто Завтра стартуют продажи кроссовера Haval F7x Новый купеобразный кроссовер Haval F7x поступит в салоны дилеров марки уже завтра, 12 апреля.

Армия и оружие Турецкие СМИ назвали преимущества Су-57 над F-35 Турецкие СМИ сравнили особенности самолетов Су-57 и американского F-35, выявив ряд преимуществ у российского истребителя.

Происшествия В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Шоу-бизнес Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.

Общество Глава Петербурга создал «ВКонтакте» рубрику «Беглов в движении» Врио губернатора Петербурга Александр Беглов открыл в социальной сети "ВКонтакте" экспериментальную рубрику "Беглов в движении".

Космос В России рассекретили документ о первой в истории миссии к Луне Стало известно содержание отчета о работе радиотехнического комплекса «Луноход-1» и межпланетной станции «Луна-17», которая доставила первый планетоход на поверхность Луны.

Политика Матвиенко объяснила позицию России по возвращению в ПАСЕ Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что делегация России не вернётся к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), так как в организации пока остаётся возможность её дискриминации.

Политика AFP: Ассанж помещён в «британскую Гуантанамо» Арестованный в Великобритании основатель разоблачительного портала WikiLeaks Джулиан Ассанж помещён в тюрьму особо строгого режима Belmarsh, известную как «британская Гуантанамо».

Политика Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной «Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом», — цитирует его ТАСС.