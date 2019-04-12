Экономика
Минфин: профицит бюджета в первом квартале составил 2,2% ВВПКоммерсантъ 14:47
Расходы за первые три месяца составили 4,04 трлн руб. (22,4% годового плана). Профицит бюджета за 2018 год составил 2,745 трлн руб (2,7% ВВП).
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:21, Ашберн
Происшествия
В Тюмени идёт контртеррористическая операция
В Тюмени силовики проводят контртеррористическую операцию.
Обновлено в 15:20
Кино
Опубликован тизер нового эпизода «Звездных войн»
Тизер к новой картине опубликован в пятницу на официальной странице Star Wars в Twitter.
Обновлено в 15:35
Финансы
Рынок акций РФ закрылся в пятницу умеренным ростом
Рынок акций РФ закрылся в пятницу умеренным ростом благодаря улучшению внешней конъюнктуры, частично отыграв потери предыдущего дня; индекс МосБиржи привязался к отметке 2560 пунктов, а индекс РТС за счет укрепления рубля смог закрепиться выше уровня 1250 пунктов.
Обновлено в 13:00
Футбол
Скончался легендарный игрок «Ливерпуля»
Сегодня скончался легенда и капитан «Ливерпуля» 70-х годов прошлого века Томми Смит, сообщает Liverpool Echo.
Обновлено в 13:59
Политика
В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко
Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 02:12
Политика
Путин не приедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии
Пять лет назад Путин приезжал во Францию для участия в праздновании 70-летия высадки союзников.
Обновлено в 11:06
Культура
Британский комик умер после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 13:15
Космос
Опубликована первая в истории изучения космоса фотография черной дыры
Европейские астрономы впервые в истории показали фотоизображение черной дыры — объекта, который не производит никакого излучения.
Обновлено 10 апреля в 09:41
Политика
Порошенко назвал сроки встречи лидеров «нормадского формата»
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что лидеры "нормандского формата" могут встретиться во Франции в начале лета.
Обновлено в 15:07
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Это не учения. В Тюмени проводится контртеррористическая операция. Онлайн-трансляция
12 апреля 22:59 Наш читатель, который находится в районе Маяка, сообщает, что сейчас повсеместно там начали отключать свет.
Обновлено в 12:35
Авто
Завтра стартуют продажи кроссовера Haval F7x
Новый купеобразный кроссовер Haval F7x поступит в салоны дилеров марки уже завтра, 12 апреля.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие
Турецкие СМИ назвали преимущества Су-57 над F-35
Турецкие СМИ сравнили особенности самолетов Су-57 и американского F-35, выявив ряд преимуществ у российского истребителя.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено в 11:04
Наука
В Марианской впадине найдены питающиеся нефтью бактерии
Обновлено в 00:24
Космос
Российские ученые нашли новые признаки наличия жизни на Венере
Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Общество
Глава Петербурга создал «ВКонтакте» рубрику «Беглов в движении»
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов открыл в социальной сети "ВКонтакте" экспериментальную рубрику "Беглов в движении".
Обновлено в 14:17
Космос
В России рассекретили документ о первой в истории миссии к Луне
Стало известно содержание отчета о работе радиотехнического комплекса «Луноход-1» и межпланетной станции «Луна-17», которая доставила первый планетоход на поверхность Луны.
Обновлено вчера в 21:53
Общество
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
Генерал Сердюков назначен командующим в Сирии
Обновлено в 03:58
Политика
Матвиенко объяснила позицию России по возвращению в ПАСЕ
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что делегация России не вернётся к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), так как в организации пока остаётся возможность её дискриминации.
Обновлено в 06:38
Политика
AFP: Ассанж помещён в «британскую Гуантанамо»
Арестованный в Великобритании основатель разоблачительного портала WikiLeaks Джулиан Ассанж помещён в тюрьму особо строгого режима Belmarsh, известную как «британская Гуантанамо».
Обновлено в 13:59
Политика
Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной
«Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 14:19
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Космос
Первый частный луноход разбился при посадке
Обновлено в 01:56