Экономика

Минфин: профицит бюджета в первом квартале составил 2,2% ВВПКоммерсантъ 14:47

Расходы за первые три месяца составили 4,04 трлн руб. (22,4% годового плана). Профицит бюджета за 2018 год составил 2,745 трлн руб (2,7% ВВП).
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Минфин: профицит бюджета в первом квартале составил 2,2% ВВП

Коммерсантъ14:47

Россия завершила I квартал с профицитом бюджета в 2,2% ВВП

Росбалт10:43

Федеральный бюджет в I квартале 2019 года исполнен с профицитом в 2,2% ВВП

REGNUM10:29

Профицит бюджета в I квартале составил 545,7 млрд рублей

Rambler News Service09:58

Профицит федерального бюджета России за январь - март составил 2,2% ВВП

ТАСС09:42

Профицит бюджета РФ в январе-марте составил 2,2% ВВП

ПРАЙМ09:33

Минфин: Профицит бюджета РФ в январе-марте составил 2,2% ВВП

Комсомольская правда09:59
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:21, Ашберн
Происшествия

В Тюмени идёт контртеррористическая операция

В Тюмени силовики проводят контртеррористическую операцию.
Обновлено в 15:20
Спорт

Глейхенгауз рассказал, собирается ли Загитова заканчивать карьеру

Обновлено в 09:30
Кино

Опубликован тизер нового эпизода «Звездных войн»

Тизер к новой картине опубликован в пятницу на официальной странице Star Wars в Twitter.
Обновлено в 15:35
Финансы

Рынок акций РФ закрылся в пятницу умеренным ростом

Рынок акций РФ закрылся в пятницу умеренным ростом благодаря улучшению внешней конъюнктуры, частично отыграв потери предыдущего дня; индекс МосБиржи привязался к отметке 2560 пунктов, а индекс РТС за счет укрепления рубля смог закрепиться выше уровня 1250 пунктов.
Обновлено в 13:00
Футбол

Скончался легендарный игрок «Ливерпуля»

Сегодня скончался легенда и капитан «Ливерпуля» 70-х годов прошлого века Томми Смит, сообщает Liverpool Echo.
Обновлено в 13:59
Политика

В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко

Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 02:12
Политика

Путин не приедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии

Пять лет назад Путин приезжал во Францию для участия в праздновании 70-летия высадки союзников.
Обновлено в 11:06
Культура

Британский комик умер после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 13:15
Космос

Опубликована первая в истории изучения космоса фотография черной дыры

Европейские астрономы впервые в истории показали фотоизображение черной дыры — объекта, который не производит никакого излучения.
Обновлено 10 апреля в 09:41
Политика

Порошенко назвал сроки встречи лидеров «нормадского формата»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что лидеры "нормандского формата" могут встретиться во Франции в начале лета.
Обновлено в 15:07
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Это не учения. В Тюмени проводится контртеррористическая операция. Онлайн-трансляция

12 апреля 22:59 Наш читатель, который находится в районе Маяка, сообщает, что сейчас повсеместно там начали отключать свет.
Обновлено в 12:35
Авто

Завтра стартуют продажи кроссовера Haval F7x

Новый купеобразный кроссовер Haval F7x поступит в салоны дилеров марки уже завтра, 12 апреля.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие

Турецкие СМИ назвали преимущества Су-57 над F-35

Турецкие СМИ сравнили особенности самолетов Су-57 и американского F-35, выявив ряд преимуществ у российского истребителя.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Обновлено в 11:04
Политика

Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины

Обновлено в 08:10
Наука

В Марианской впадине найдены питающиеся нефтью бактерии

Обновлено в 00:24
Космос

Российские ученые нашли новые признаки наличия жизни на Венере

Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации

Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Общество

Глава Петербурга создал «ВКонтакте» рубрику «Беглов в движении»

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов открыл в социальной сети "ВКонтакте" экспериментальную рубрику "Беглов в движении".
Обновлено в 14:17
Космос

В России рассекретили документ о первой в истории миссии к Луне

Стало известно содержание отчета о работе радиотехнического комплекса «Луноход-1» и межпланетной станции «Луна-17», которая доставила первый планетоход на поверхность Луны.
Обновлено вчера в 21:53
Общество

Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить

Обновлено в 10:07
Армия и оружие

Генерал Сердюков назначен командующим в Сирии

Обновлено в 03:58
Политика

Матвиенко объяснила позицию России по возвращению в ПАСЕ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что делегация России не вернётся к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), так как в организации пока остаётся возможность её дискриминации.
Обновлено в 06:38
Политика

AFP: Ассанж помещён в «британскую Гуантанамо»

Арестованный в Великобритании основатель разоблачительного портала WikiLeaks Джулиан Ассанж помещён в тюрьму особо строгого режима Belmarsh, известную как «британская Гуантанамо».
Обновлено в 13:59
Политика

Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной

«Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 14:19
Авто

Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Спорт

Самарин с ошибками исполнил произвольную программу на командном ЧМ

Обновлено в 06:23
Космос

Первый частный луноход разбился при посадке

Обновлено в 01:56
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