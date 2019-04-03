Финансы
Минфин продал в среду ОФЗ на 83 млрд рублейРоссийская газета 10:52
Минфин на первых во втором квартале 2019 года недельных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) 3 апреля продал бумаг на 83,051 миллиарда рублей, следует из сообщений ведомства. На первом аукционе Минфин размещал выпуск ОФЗ с погашением 20 июля 2022 года.
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Обновлено в 12:00
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Политика
КС признал повышение пенсионного возраста конституционным
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Обновлено в 10:42
Космос
Астронавты установят аккумулятор и проложат на корпусе МКС кабель
Во время очередного выхода за пределы МКС астронавты намерены заменить отказавшую батарею на старую, но работающую никель-водородную, а также проложить кабель для питания манипулятора Canadarm-2.
Обновлено в 11:57
Общество
Росстат объяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля
Росстат объяснил, почему его данным об уровне жизни россиян можно доверять, и напомнил, насколько изменились условия жизни в стране за последние несколько лет.
Обновлено в 12:43
Авто
В России открылся первый завод Mercedes-Benz
К чести немецкого концерна, завод построили относительно быстро: первый камень в основание будущего предприятия, расположенного в индустриальном парке "Есипово", заложили менее двух лет назад.
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Генсек НАТО высказался о новой гонке вооружений
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не заинтересован в новой гонке вооружений из-за ситуации с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 12:45
Авто
Обновленный Volvo XC90 подорожал в России
По информации пресс-службы шведской марки, автомобиль можно приобрести по цене от 3,96 млн рублей за версию Momentum с бензиновым двигателем T5, мощность которого составляет 249 л.с. От актуального поколения модели обновленный Volvo XC90 отличается новыми колесными дисками, вариантами окраски и обновленной радиаторной решеткой.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми
В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Общество
Минтранс отказался установить габариты для бесплатной ручной клади
В марте Минтранс сообщал о необходимости установить минимальные габариты бесплатной ручной клади для всех авиакомпаний.
Обновлено в 12:07
Экономика
Венесуэла пока не выплатила мартовский транш по долгу перед РФ
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Обновлено в 11:05
Экономика
ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ
Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Обновлено в 10:55
Происшествия
ФСБ подтвердила задержание мэра Евпатории
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Обновлено в 12:08
Политика
Гуайдо лишили неприкосновенности
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Обновлено в 04:44
Политика
Путин проведет первые переговоры с новым президентом Казахстана
Президент России Владимир Путин 3 апреля встретится с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 05:20
Армия и оружие
Россия ответит на усиление присутствия НАТО в Черном море
Никакое развитие событий на Черном море не окажется неожиданностью для российского флота в связи с военными приготовлениями НАТО, подчеркнул замглавы российского МИД Александр Грушко 3 апреля, отвечая на вопрос корреспондента Интерфакса.
Обновлено в 11:45
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Урал — Арсенал (Тула) 1:0
Обновлено в 11:34
Политика
В Кремле не слышали о выдаче российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
В Кремле не слышали о массовой выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 05:25