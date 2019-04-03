Финансы

Минфин продал в среду ОФЗ на 83 млрд рублейРоссийская газета 10:52

Минфин на первых во втором квартале 2019 года недельных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) 3 апреля продал бумаг на 83,051 миллиарда рублей, следует из сообщений ведомства. На первом аукционе Минфин размещал выпуск ОФЗ с погашением 20 июля 2022 года.
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Объявленный Минфином план по заимствованиям на 2 кв. имеет высокие шансы быть не выполненным в полном объеме - Райффайзенбанк

Финмаркет07:00

Минфин продал в среду ОФЗ на 83 млрд рублей

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Минфин начнет квартал с двух аукционов. Удастся ли повторить успех?

Вести.Финансвчера в 10:15
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 12:54, Ашберн
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FT: США и Китай решили большинство спорных торговых вопросов

Бóльшая часть спорных вопросов, которые США и Китай обсуждали на торговых переговорах, решена, сообщает Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с ходом дискуссии.
Обновлено в 12:08
Авто

Представлен кроссовер Ford Kuga нового поколения

Компания Ford представила кроссовер Kuga следующего поколения.
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Происшествия

В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой

На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
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«Оренбург» победил «Крылья Советов» в домашнем матче РПЛ

Обновлено в 12:32
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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
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Космос

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Во время очередного выхода за пределы МКС астронавты намерены заменить отказавшую батарею на старую, но работающую никель-водородную, а также проложить кабель для питания манипулятора Canadarm-2.
Обновлено в 11:57
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Росстат объяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля

Росстат объяснил, почему его данным об уровне жизни россиян можно доверять, и напомнил, насколько изменились условия жизни в стране за последние несколько лет.
Обновлено в 12:43
Авто

В России открылся первый завод Mercedes-Benz

К чести немецкого концерна, завод построили относительно быстро: первый камень в основание будущего предприятия, расположенного в индустриальном парке "Есипово", заложили менее двух лет назад.
Обновлено в 09:04
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не заинтересован в новой гонке вооружений из-за ситуации с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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По информации пресс-службы шведской марки, автомобиль можно приобрести по цене от 3,96 млн рублей за версию Momentum с бензиновым двигателем T5, мощность которого составляет 249 л.с. От актуального поколения модели обновленный Volvo XC90 отличается новыми колесными дисками, вариантами окраски и обновленной радиаторной решеткой.
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В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми

В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
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Общество

Минтранс отказался установить габариты для бесплатной ручной клади

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Венесуэла пока не выплатила транш по долгу перед Россией, который по графику должен был поступить в марте, но еще есть время сделать это без штрафных санкций.
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ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ

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ФСБ подтвердила задержание мэра Евпатории

В пресс-службе Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю подтвердили задержание мэра Евпатории Андрея Филонова.
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Гуайдо лишили неприкосновенности

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Обновлено в 04:44
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Путин проведет первые переговоры с новым президентом Казахстана

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Обновлено вчера в 05:20
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В Кремле не слышали о выдаче российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР

В Кремле не слышали о массовой выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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В ЛНР рассказали детали гибели пулемётчицы с позывным Ведьма

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