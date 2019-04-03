Минфин продал в среду ОФЗ на 83 млрд рублейРоссийская газета 10:52

Минфин на первых во втором квартале 2019 года недельных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) 3 апреля продал бумаг на 83,051 миллиарда рублей, следует из сообщений ведомства. На первом аукционе Минфин размещал выпуск ОФЗ с погашением 20 июля 2022 года.

Минфин продал в среду ОФЗ на 83 млрд рублей

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