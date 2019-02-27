Минфин продал ОФЗ на 57,6 млрд рублейРоссийская газета вчера в 09:21

Минфин по итогам двух недельных аукционов 27 февраля смог продать облигаций федерального займа (ОФЗ) почти на 57,6 миллиарда рублей, следует из сообщений ведомства. На первом аукционе Минфин предлагал инвесторам выпуск ОФЗ с погашением 28 февраля 2024 года.

Политика Трамп назвал причину прекращения переговоров с Ким Чен Ыном Президент США Дональд Трамп только что закончил пресс-конференцию по результатам неожиданно прервавшегося саммита с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, текстовую трансляцию пресс-конференции вела The Guardian.

Происшествия Самолет вернулся в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя Самолет авиакомпании Utair вернулся в Уфу из-за отказа двигателя. Boeing 737 должен был вылететь из Уфы в Москву в четверг утром.

Экономика ФАС попросили возбудить дело против Visa и MasterCard В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступила просьба возбудить дело против платежных систем Visa и MasterCard.

Общество ФСБ завела новые дела из-за «китовой тюрьмы» в Приморье В российской ФСБ рассказали о возбуждении новых административных дел в отношении компаний, которые создали "китовую тюрьму" в Приморье.

Спорт Бё лишён очков, заработанных в пасьюте на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что норвежец Йоханнес Бё лишён очков, начисленных за четвёртое место в гонке преследования на 12,5 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.

Армия и оружие Пакистан обстрелял населенные пункты на севере Индии В четверг утром Пакистан обстрелял населенные пункты в северном индийском штате Джамму и Кашмир.

Происшествия ФСБ задержала восьмерых белгородцев за незаконный сбыт оружия Восемь белгородцев задержаны ФСБ за продажу оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Происшествия В Польше задержан экс-вице-президент Пробизнесбанка В Польше задержан вице-президент по корпоративным финансам Пробизнесбанка Ярослав Алексеев, сообщает РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате СКР.

Политика Украина и Россия подписали протокол о вылове рыбы в Азовском море Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подписало протокол украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, сообщил председатель Госрыбагентства Ярослав Белов.

Политика Экс-министр Украины Лановой уверен, что Россию ждёт распад Вдалимир Лановой, ранее занимавший должность министра экономики Украины, убеждён, что Российской Федерации в дальнейшем уготовано только одно – распад страны.

Политика В США разработан законопроект с требованием раскрыть доходы Путина В Совете Федерации прокомментировали RT данный законопроект. Доход президента России в 2017 году превысил 18,7 млн рублей.

Общество Минтруд опроверг информацию о массовых увольнениях весной Минтруд России отмечает, что ситуация на рынке труда стабильная, и не ожидает массовых увольнений работников в марте, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

Экономика Несколько банков отложили запуск системы быстрых платежей С четверга, 28 февраля, система быстрых платежей (СБП) заработала в России в полноценном режиме.

Музыка Украина отказалась участвовать в Евровидении-2019 "Решение в пределах полномочий" Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко назвал отказ НОТУ от участия в Евровидении нелогичным.

Экономика Роман Абрамович учредил фонд развития кино Бизнесмен Роман Абрамович учредил Фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Происшествия В Москве избили генерал-полковника в отставке В Москве избили генерал-полковника в отставке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Политика Путин поручил правительству выяснить причины неисполнения в срок поручений по туризму Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ разобраться, почему поручения по туризму не исполняются в срок.

Происшествия Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.

Единоборства Умер российский боец ММА Аркадий Лисин Бывший чемпион организации Prime Selection и участник турнира "Плотформа S-70" Аркадий Лисин скоропостижно скончался в возрасте 21 года.

Происшествия В Кирове задержали заведующую поликлиникой по делу о гибели девочки В Кирове задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка, сообщило в четверг СУ СКР по региону.